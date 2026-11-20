24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı düzenlemeyle kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına bir konut bulunması halinde kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılıyordu. Yeni kararla bu uygulama, en az iki konut sahibi olanlarla sınırlandırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ), konut kredilerine yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. 19 Kasım 2026 tarihli ve 11604 sayılı Kurul Kararı ile konut sahiplerine uygulanan kredi kısıtlamasının kapsamı değiştirildi.

ESKİ VE YENİ DÜZENLEME ARASINDAKİ FARK Önceki düzenlemede, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının en az bir konutu bulunan tüketiciler için azami kredi/değer oranı yüzde 75 azaltılıyordu. Yeni kararla bu sınırlamanın uygulanması için en az iki konut sahibi olma şartı getirildi. Yeni düzenleme ile tek konut sahibi olan tüketiciler, kendileri, eşleri veya 18 yaşından küçük çocukları adına ikinci bir konut bulunmadığı sürece yüzde 75'lik kredi azaltımının dışında kalacak.

TEK KONUTU OLANLARA KREDİ KOLAYLIĞI

Düzenlemeyle birlikte kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına yalnızca bir konut bulunanlar yüzde 75'lik kredi sınırlamasından muaf tutulacak. Böylece tek konut sahibi olup yeni bir ev almak isteyenler için kredi kullanımında uygulanan kısıtlama gevşetilmiş oldu.

En az iki konutu bulunanların kullanacağı kredilerde ise azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanmaya devam edecek.