BDDK'dan konut kredisi kararı: Tek konutu olanlar yüzde 75'lik kredi kısıtlamasından muaf tutulacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde uygulanan yüzde 75'lik kısıtlamayı gevşetti. Kararla, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına yalnızca bir konut bulunanlar kredi sınırlamasından muaf tutuldu. En az iki konutu olanlar için kısıtlama devam ederken hisseli tapular ve riskli yapılar için de yeni kriterler belirlendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. 19 Kasım 2026 tarihli ve 11604 sayılı Kurul Kararı ile konut sahiplerine uygulanan kredi kısıtlamasının kapsamı değiştirildi.
24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı düzenlemeyle kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına bir konut bulunması halinde kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılıyordu. Yeni kararla bu uygulama, en az iki konut sahibi olanlarla sınırlandırıldı.
ESKİ VE YENİ DÜZENLEME ARASINDAKİ FARK
Önceki düzenlemede, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının en az bir konutu bulunan tüketiciler için azami kredi/değer oranı yüzde 75 azaltılıyordu. Yeni kararla bu sınırlamanın uygulanması için en az iki konut sahibi olma şartı getirildi. Yeni düzenleme ile tek konut sahibi olan tüketiciler, kendileri, eşleri veya 18 yaşından küçük çocukları adına ikinci bir konut bulunmadığı sürece yüzde 75'lik kredi azaltımının dışında kalacak.
TEK KONUTU OLANLARA KREDİ KOLAYLIĞI
Düzenlemeyle birlikte kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına yalnızca bir konut bulunanlar yüzde 75'lik kredi sınırlamasından muaf tutulacak. Böylece tek konut sahibi olup yeni bir ev almak isteyenler için kredi kullanımında uygulanan kısıtlama gevşetilmiş oldu.
En az iki konutu bulunanların kullanacağı kredilerde ise azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanmaya devam edecek.
5 MİLYONLUK EVDE NE DEĞİŞTİ?
Yüzde 75'lik kesinti, BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı kararıyla belirlenen azami kredi oranları üzerinden uygulanıyor. Buna göre değeri 5 milyon lira ve altındaki konutlarda enerji sınıfı A ve B olanlar için konut değerinin yüzde 90'ına, C sınıfı için yüzde 80'ine, diğer sınıflar için yüzde 70'ine kadar kredi kullanılabiliyor. Konut değeri yükseldikçe oran düşüyor; 20 milyon liranın üzerindeki konutlarda oran enerji sınıfına göre yüzde 20 ile yüzde 40 arasında kalıyor.
Değişikliğin etkisi örnek hesapla şöyle: Tek konutu olan biri 5 milyon liralık A sınıfı ikinci bir konut almak istediğinde, eski uygulamada yüzde 90'lık oran yüzde 75 kesintiyle yüzde 22,5'e iniyor ve azami kredi 1 milyon 125 bin lirada kalıyordu. Yeni kararla aynı kişi bu konut için 4 milyon 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Enerji sınıfı "diğer" olan aynı değerdeki konutta azami tutar 875 bin liradan 3 milyon 500 bin liraya çıkıyor. Kredinin onayı ve tutarı, bankanın değerlendirmesine ve ekspertiz değerine bağlı.
HİSSELİ TAPULAR İÇİN YENİ KRİTER
BDDK, hisseli konut sahipliğinin değerlendirilmesine ilişkin kuralları da netleştirdi. Buna göre, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç, herhangi bir konutun tapusunda yüzde 50 veya daha az hissesi bulunanların bu nitelikteki bir konutu konut sahipliği hesabına dahil edilmeyecek.
RİSKLİ YAPILAR İÇİN İSTİSNA
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılan veya hakkında yıkım kararı alınan konutlar için de istisna getirildi.
Bu kapsamda kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının sahip olduğu konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.
BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli ve 11604 sayılı kararıyla yapılan değişikliklerin Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verildi.