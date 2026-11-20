Beyoğlu'ndaki Oğuzhan Kalkan cinayetinde Yunanistan'a kaçış planı: Şüpheli Alaçatı'daki marinada yakalandı... Rota şaşırtmadı
İstanbul Beyoğlu'nda bir evde cesedi halıya sarılı halde bulunan Oğuzhan Kalkan'ın (30) öldürülmesine ilişkin aranan Caner B., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Marina'da yakalandı. Beşiktaş'taki silahlı saldırıya yönelik soruşturmada şüphelilerin telefonlarında bulunan ceset görüntüleriyle ortaya çıkan cinayet, 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesiyle aydınlatılmaya çalışıldı. Caner B.'nin Sakız Adası'na kaçma girişimi, son dönemde cinayet ve organize suç şüphelilerinin Yunanistan'a uzanan firar rotasını yeniden gündeme getirdi.
İstanbul'da Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma, Beyoğlu'nda işlenen bir başka cinayeti ortaya çıkardı.
BEYOĞLU'NDA HALIYA SARILI CESET
Saldırıyla bağlantılı 35 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemelerde halıya sarılı bir cesedin görüntülerini buldu. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, Beyoğlu'nda tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Evde, Oğuzhan Kalkan'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı.
ANNESİNE SON TELEFON: BENİ ARAMAYIN
Cinayete ilişkin araştırmada, Oğuzhan Kalkan'ın 2 Kasım 2026'da Gürcistan'dan İstanbul'a geldiği belirlendi. Kalkan'ın aynı gün annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde söyledikleri de ortaya çıktı.
Kalkan'ın annesine, "Ben İstanbul'a geldim. Ben aramadan siz beni aramayın. Bazı sıkıntılar var. Onları halledip sizi arayacağım" dediği öğrenildi.
EVE GİRDİ, 10 DAKİKA SONRA İKİ KİŞİ ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntülerden Kalkan'ın Beyoğlu'ndaki eve girdiği ve içeride iki kişi tarafından karşılandığı belirlendi. Kalkan'ın eve girişinden yaklaşık 10 dakika sonra ise aynı iki kişinin hızla binadan ayrıldığı tespit edildi.
Polis, bu kişilerden birinin cinayeti gerçekleştirdiği öne sürülen Caner B. olduğunu belirledi. Şüphelilerin olayın ardından binadan ayrılırken sergiledikleri rahat tavırlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
CESEDİ HALIYA SARDILAR, EVDEN ÇIKARAMADILAR
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, cinayetin ardından akşam saatlerinde aynı suç örgütü içerisinde bulunduğu belirtilen bazı şüphelilerin eve geldiği tespit edildi.
Şüphelilerin, Oğuzhan Kalkan'ın cesedini ortadan kaldırmak amacıyla halıya sardıkları ancak evden çıkaramayınca bırakarak ayrıldıkları belirlendi.
Cesedin halıya sarılı halde çekilen görüntülerinin şüphelilerin cep telefonlarında bulunması, cinayetin ortaya çıkarılmasında belirleyici oldu.
250 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Cinayetin ardından kaçan Caner B.'yi yakalamak için güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri, toplam 250 saatlik görüntüyü inceledi.
Kameralara yakalanan ancak şapka takarak yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin hareketleri takip edildi. Yapılan araştırmalarda Caner B.'nin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelinin izini İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da buldu.
YUNANİSTAN'A KAÇIŞ PLANI MARİNADA BİTTİ
İstanbul ve İzmir emniyet müdürlüklerinin koordinasyonuyla marinaya operasyon düzenlendi.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubun arasında bulunan Caner B., tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli, Gasp Büro Amirliği'nde sorguya alındı.
Caner B., ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmezken Kalkan'ın diğer suç ortakları tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
HEP AYNI ROTA
Caner B., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ilk cinayet şüphelisi değil. Son dönemdeki operasyonlar, Yunanistan'ın cinayet ve organize suç şüphelilerinin sıkça yöneldiği firar rotalarından biri olduğunu ortaya koydu. Ekim 2026'da Bağcılar'da Buğra Efe Dilben'in öldürülmesiyle ilgili aranan Hamza Y. de Çeşme'de Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalandı. Ağustos 2026'da ise "İkizler" suç örgütünün firari yöneticisi R.Y., Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken Muğla'nın Milas ilçesinde ele geçirildi. Aralık 2025'te Kuşadası Marina'da cinayet, silahlı yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 4 suç örgütü şüphelisi tekneyle Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. Şubat 2025'te de Edirne'nin İpsala ilçesinde "Daltonlar" suç örgütü üyesi 2 şüpheli ile İstanbul'daki bir cinayetten aranan V.Y., Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandı.
CİNAYET GÜNÜNÜN KIYAFETLERİYLE YAKALANDI
Caner B.'nin yakalandığı sırada üzerinde bulunan kıyafetler de soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.
Şüphelinin ayakkabılarının ve üzerindeki kıyafetlerin, cinayetin işlendiği gün güvenlik kameralarına yansıyan kıyafetlerle neredeyse aynı olduğu görüldü.
Oğuzhan Kalkan cinayetiyle bağlantılı soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 37'ye yükseldi. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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