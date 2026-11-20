Beyoğlu'nda halıya sarılı ceset soruşturması: Cinayetin şüphelisi İzmir'de Yunanistan'a kaçarken yakalandı (Foto: DHA)

YUNANİSTAN'A KAÇIŞ PLANI MARİNADA BİTTİ

İstanbul ve İzmir emniyet müdürlüklerinin koordinasyonuyla marinaya operasyon düzenlendi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubun arasında bulunan Caner B., tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli, Gasp Büro Amirliği'nde sorguya alındı.

Caner B., ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmezken Kalkan'ın diğer suç ortakları tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HEP AYNI ROTA

Caner B., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ilk cinayet şüphelisi değil. Son dönemdeki operasyonlar, Yunanistan'ın cinayet ve organize suç şüphelilerinin sıkça yöneldiği firar rotalarından biri olduğunu ortaya koydu. Ekim 2026'da Bağcılar'da Buğra Efe Dilben'in öldürülmesiyle ilgili aranan Hamza Y. de Çeşme'de Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalandı. Ağustos 2026'da ise "İkizler" suç örgütünün firari yöneticisi R.Y., Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken Muğla'nın Milas ilçesinde ele geçirildi. Aralık 2025'te Kuşadası Marina'da cinayet, silahlı yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 4 suç örgütü şüphelisi tekneyle Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. Şubat 2025'te de Edirne'nin İpsala ilçesinde "Daltonlar" suç örgütü üyesi 2 şüpheli ile İstanbul'daki bir cinayetten aranan V.Y., Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandı.