Hava sahası ihlali nedeniyle Rzeszow-Jasionka Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi geçici olarak tahliye edilirken, havalimanı daha sonra yeniden uçuş operasyonlarına başladı.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla bağlantılı olarak Polonya hava sahasında yürütülen askeri hava operasyonlarının sona erdiği ve hava savunma sisteminin standart operasyonel faaliyetlerine döndüğü açıklandı.

Başbakan Tusk, hava sahasının ihlal edilmesi nedeniyle bakanların, Polonya ordusu temsilcilerinin ve güvenlik birimlerinin başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlediğini bildirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da X'ten yaptığı paylaşımda, hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak, bölgede güncel hava saldırısı tehdidi bulunmadığını bildirdi.

Bu nedenle bölgede arama çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, bölge sakinlerine cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları, dokunmamaları ve ilgili birimlere bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Polonya'da Rus füzesi alarmı. Fotoğraf: Reuters

RUS SEYİR FÜZESİ DÜŞTÜ

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya ait 3 nesnenin Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Polonya hava sahasına girdiğini ve ülke topraklarına düştüğünü açıkladı.

Rusya'nın eylemlerinin NATO için ciddi bir tehdit ve provokasyon oluşturduğuna dikkati çeken Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın kendilerini korkutamayacağını vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın kesiminde nesnelerin düştüğü Rudnik nad Sanem, Molodycz ve Nowy Lipowiec'te inceleme yürütüldüğünü söyledi.

Bilgoraj ilçesine bağlı Nowy Lipowiec'te bulunan cismin Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunun tespit edildiğini belirten Kosiniak-Kamysz, ikinci cismin de füze olduğunun düşünüldüğünü, üçüncü cismin ise büyük olasılıkla jet motorlu bir insansız hava aracı olduğunu ifade etti.

Kosiniak-Kamysz, "Bugün artık Rusya'nın Ukrayna topraklarına düzenlediği ve Polonya'yı da etkileyen bu saldırının, Ukrayna'daki geniş çaplı savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırılardan biri olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Olayı "Rusya'nın bir başka provokasyonu" olarak nitelendiren Kosiniak-Kamysz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den destek amacıyla ilave kuvvet ve kaynak talep edeceğini kaydetti.

Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın saldırısının tarihinin de tesadüf olmadığını düşündüğünü belirterek, Gönüllüler Koalisyonu'na bağlı çok sayıda ülkenin bugün söz konusu bölgelerin yakınındaki Nowa Deba'da tatbikat gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Saldırıda Polonya topraklarında kimsenin zarar görmediğini ve kritik altyapıda hasar meydana geldiğine ilişkin herhangi bir ihbar almadıklarını belirten Kosiniak-Kamysz, bunun en önemli bilgi olduğunu vurguladı.