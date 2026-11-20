Polonya’ya Rus füzesi düştü! Rutte duyurdu: NATO savaş uçakları havalandı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırıları sırasında Polonya hava sahasına giren 3 cismin ülke topraklarına düştüğü, Ukrayna sınırına yakın Nowy Lipowiec'te bulunan cisimlerden birinin Kh-101 seyir füzesi olduğu bildirildi. Olayın ardından NATO savaş uçakları havalandırılırken, can kaybı ya da altyapı hasarı yaşanmadığı ancak Rzeszow-Jasionka Havalimanı'ndaki trafik kontrol kulesinin geçici olarak tahliye edildiği aktarıldı. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz durumu "provokasyon" olarak nitelendirip NATO'dan ilave destek isteyeceğini açıklarken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte NATO savaş uçaklarının havalandığını duyurdu.
Polonya hava sahasının Rusya'ya ait 3 cisim tarafından ihlal edildiği, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde bulunan cisimlerden birinin Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunun tespit edildiği bildirildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO savaş uçaklarının havalandırıldığını duyurdu.
POLONYA'DA HAVA SAHASI ALARMI
Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Polonya hava sahasında ihlal yaşandığı belirtildi.
Bu nedenle bölgede arama çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, bölge sakinlerine cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları, dokunmamaları ve ilgili birimlere bildirmeleri çağrısı yapıldı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk da X'ten yaptığı paylaşımda, hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak, bölgede güncel hava saldırısı tehdidi bulunmadığını bildirdi.
Başbakan Tusk, hava sahasının ihlal edilmesi nedeniyle bakanların, Polonya ordusu temsilcilerinin ve güvenlik birimlerinin başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlediğini bildirdi.
Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla bağlantılı olarak Polonya hava sahasında yürütülen askeri hava operasyonlarının sona erdiği ve hava savunma sisteminin standart operasyonel faaliyetlerine döndüğü açıklandı.
Hava sahası ihlali nedeniyle Rzeszow-Jasionka Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi geçici olarak tahliye edilirken, havalimanı daha sonra yeniden uçuş operasyonlarına başladı.
RUS SEYİR FÜZESİ DÜŞTÜ
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya ait 3 nesnenin Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Polonya hava sahasına girdiğini ve ülke topraklarına düştüğünü açıkladı.
Rusya'nın eylemlerinin NATO için ciddi bir tehdit ve provokasyon oluşturduğuna dikkati çeken Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın kendilerini korkutamayacağını vurguladı.
Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın kesiminde nesnelerin düştüğü Rudnik nad Sanem, Molodycz ve Nowy Lipowiec'te inceleme yürütüldüğünü söyledi.
Bilgoraj ilçesine bağlı Nowy Lipowiec'te bulunan cismin Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunun tespit edildiğini belirten Kosiniak-Kamysz, ikinci cismin de füze olduğunun düşünüldüğünü, üçüncü cismin ise büyük olasılıkla jet motorlu bir insansız hava aracı olduğunu ifade etti.
Kosiniak-Kamysz, "Bugün artık Rusya'nın Ukrayna topraklarına düzenlediği ve Polonya'yı da etkileyen bu saldırının, Ukrayna'daki geniş çaplı savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırılardan biri olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Olayı "Rusya'nın bir başka provokasyonu" olarak nitelendiren Kosiniak-Kamysz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den destek amacıyla ilave kuvvet ve kaynak talep edeceğini kaydetti.
Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın saldırısının tarihinin de tesadüf olmadığını düşündüğünü belirterek, Gönüllüler Koalisyonu'na bağlı çok sayıda ülkenin bugün söz konusu bölgelerin yakınındaki Nowa Deba'da tatbikat gerçekleştirdiğine dikkati çekti.
Saldırıda Polonya topraklarında kimsenin zarar görmediğini ve kritik altyapıda hasar meydana geldiğine ilişkin herhangi bir ihbar almadıklarını belirten Kosiniak-Kamysz, bunun en önemli bilgi olduğunu vurguladı.
NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirerek, olay üzerine NATO savaş uçaklarının havalandırıldığını ve müttefiklerin caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.
Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile gece boyunca ülkenin hava sahasında yaşanan ciddi ihlaller hakkında görüştüğünü belirtti.
Rutte, "Polonya hava sahasının gece boyunca ciddi biçimde ihlal edilmesi konusunda Donald Tusk ile görüştüm. NATO savaş uçakları buna karşılık olarak havalandırıldı." ifadelerini kullandı.
Polonya ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rutte, "Caydırıcılık ve savunma kabiliyetimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.
Rutte, olayın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu olay açıkça tehlikeli. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşının bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın saldırılarını ve Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı kınayan Rutte, "Müttefikler olarak birlik içinde durmaya ve Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." mesajını verdi.
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