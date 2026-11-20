Oruç Reis yeni keşiflere yelken açtı! Pakistan'da 3023 kilometrekarelik alanda sismik tarama: Albayrak'ın sınırları aşan enerji vizyonu
Temelleri Berat Albayrak döneminde atılan enerji filosu Somali'den sonra Pakistan'da yeni keşiflere yelken açtı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Pakistan'da iki bölgede sismik araştırma yapacak. 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu veri toplayacak. Pakistan'daki törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Oruç Reis ile TPAO, İndus C Blok'ta 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık 2 ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama faaliyeti gerçekleştirecek" dedi. Öte yandan Türkiye'nin iki büyük madencilik kuruluşu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve ETİ MADEN ortaklığı ile kurulan MTAIC ile Pakistan'ın madencilik kuruluşları Mari Energies Minerals ve Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) arasında iki ayrı ortak girişim anlaşması imzalandı.
Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurt dışı sondaj çalışmalarına Asya'da Pakistan ile devam ediyor.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'a ulaştı.
Gemi, Karaçi Limanına yanaştı.
670 KİLOMETREKARELİK ALANDA YAKLAŞIK İKİ AY BOYUNCA VERİ TOPLAYACAK
Oruç Reis'in Pakistan'a ulaşması vesilesiyle Pakistan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı bir tören düzenlendi.
Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Pakistan'da 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık iki ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama çalışması gerçekleştireceğini, elde edilecek veriler doğrultusunda gelecek yıl bölgede sondaj faaliyetlerine başlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Bayraktar, Karaçi Limanı'nda Oruç Reis Karşılama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye-Pakistan enerji ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Türkiye ve Pakistan'ın geçen yıl İslamabad'da, enerji alanında birçok anlaşma imzaladığını aktaran Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İmzaladığımız anlaşmaların ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın ulusal enerji şirketleri OGDCL, PPL ve Mari Energies arasında güçlü bir ortaklık tesis edildi. Bizler, ortak değerler ve köklü bir kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir tarihe sahip iki milletiz. Bugün, bu dostluğu daha da ileriye taşıyacak ve iki ülkemizin enerji geleceğine yön verecek tarihi bir adım atmak üzere bir araya geldik."
Bayraktar, iki ülke arasındaki ortaklığın kağıt üzerinde olmadığını, toplam 5 blokta, 3'ü denizde, 2'si karada olmak üzere lisans süreçlerinin tamamlandığını ve sahadaki faaliyetlerin başladığını anlattı.
Oruç Reis'in 19 günlük yolculuğun ardından Pakistan'a ulaştığını ifade eden Bayraktar, burada İndus ve Makran havzalarının derinliklerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak üzere görevlendirildiğini dile getirdi.
Bayraktar, çalışmaların iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak keşiflerle sonuçlanmasını temenni ederek, "Oruç Reis ile TPAO, İndus C Blok'ta 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık 2 ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama faaliyeti gerçekleştirecek. Toplayacağımız veriler doğrultusunda, belirlenen sahalarda gelecek yıl sondaj faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DEKİ BAŞARIMIZI PAKİSTAN'DA DA GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Bakan Bayraktar, Pakistan'daki kara ve deniz sahalarında yürütülen faaliyetlerin, iki ülkenin enerji güvenliğini doğrudan güçlendireceğini ve refahını artıracağını söyledi.
Dünyanın petrol ve doğal gaz piyasalarında tarihinin en büyük sarsıntılarından birini yaşadığını anımsatan Bayraktar, enerjideki söz konusu işbirliklerinin daha da stratejik ve önemli hale geldiğini belirtti.
Bayraktar, Türkiye'deki arama ve üretim faaliyetlerindeki başarılı çalışmaları Pakistan'da da gerçekleştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"2020'de küresel salgının ortasında, yine bu gemilerle Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Bu keşif, aynı zamanda 2020'de dünya genelinde gerçekleştirilen en büyük denizlerde doğal gaz keşfi oldu. Bugün bu sahalardan günlük yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz üretiyor ve yaklaşık 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyoruz. Üretimimiz 2028'de günlük yaklaşık 40 milyon metreküpe, sağladığımız hane sayısı ise 16 milyona ulaşacak. Bu faaliyetlerimizde elde ettiğimiz deneyimi ve mühendislik kabiliyetimizi Pakistanlı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."
Türkiye ile Pakistan arasında enerji, elektrik ve madencilik alanlarında geniş işbirliği potansiyeli bulunduğuna işaret eden Bayraktar, yeni anlaşmalarla ortaklığın daha da ileri taşınacağını ifade etti.
MADEN ALANINDA İŞBİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iki büyük madencilik kuruluşu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve ETİ MADEN ortaklığı ile kurulan MTAIC ile Pakistan'ın madencilik kuruluşları Mari Energies Minerals ve Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) arasında iki ayrı ortak girişim anlaşması imzalandı.
Bu anlaşmalar kapsamında MTAIC, Pakistan'da ikisi bakır-altın, biri antimon olmak üzere üç sahada maden arama çalışmalarına başlayacak.
Ayrıca MTA Genel Müdürlüğü, MTAIC ve Pakistan Jeoloji Araştırmaları Kurumu arasında üçlü bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu mutabakatla, jeoloji ve maden arama alanlarında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, aynı zamanda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.
Pakistan karasularındaki iki ayrı noktada çalışma yapacak olan Oruç Reis, 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak.
Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde çizdiği vizyonla temelleri atılan enerji filosunu güçlendirdi.
Bu filo şimdilerde uluslararası görevlerde göğüs kabartıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz." dedi.
Oruç Reis Pakistan'da Karaçi Limanı'nda
Yurt içinde ve dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Türkiye, yurt dışında denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.
Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan'da 23 bin kilometrelik, Somali'de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üretti.
Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arayacak olan geminin yeni görevi kapsamında iki alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştireceği öğrenildi.
YERLİ MÜHENDİSLİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERECEĞİZ
Bakan Bayraktar, "Dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
670 KİLOMETREKARELİK ALANDA ÜÇ BOYUTLU SİSMİK VERİ TOPLAYACAK
Bu kapsamda öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada, Marjan 3B Sismik Projesi'ni yürütecek olan Oruç Reis, Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak. Geminin çalışma alanına varışına yapacağı hazırlık ve veri toplama çalışmalarının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.
2 BİN 353 KİLOMETRELİK ALANDA İKİ BOYUTLU SİSMİK VERİ
İlk veri toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Oruç Reis, yeniden Karaçi Limanına dönerek yeni veri toplama operasyonu için hazırlık yapacak. Oruç Reis'in Pakistan karasularındaki ikinci adresi ise Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak. Oruç Reis, Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak.
Oruç Reis'in Makran Blokları'ndaki çalışmasının da toplam 25 günde tamamlanması planlanıyor.
SOMALİ'DEKİ SONDAJIN MİMARI ORUÇ REİS
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ve 9 ay süren ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamıştı.
Oruç Reis'in Somali'deki üç ayrı deniz blokunda yer alan toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda topladığı üç boyutlu sismik veri, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajının kapısını aralamıştı.
ÖZEL TASARIM! İŞTE ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ
Oruç Reis, 2017 yılında Türk mühendislerin emeği ile yerli ve milli imkanlar kullanılarak inşa edildi.
Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor.
Bu amaçla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.
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