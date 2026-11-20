Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurt dışı sondaj çalışmalarına Asya'da Pakistan ile devam ediyor.

Oruç Reis Pakistan karasularında iki ayrı noktada çalışma yapacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



670 KİLOMETREKARELİK ALANDA YAKLAŞIK İKİ AY BOYUNCA VERİ TOPLAYACAK



Oruç Reis'in Pakistan'a ulaşması vesilesiyle Pakistan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı bir tören düzenlendi.



Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Pakistan'da 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık iki ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama çalışması gerçekleştireceğini, elde edilecek veriler doğrultusunda gelecek yıl bölgede sondaj faaliyetlerine başlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bayraktar, Karaçi Limanı'nda Oruç Reis Karşılama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye-Pakistan enerji ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Türkiye ve Pakistan'ın geçen yıl İslamabad'da, enerji alanında birçok anlaşma imzaladığını aktaran Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmzaladığımız anlaşmaların ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın ulusal enerji şirketleri OGDCL, PPL ve Mari Energies arasında güçlü bir ortaklık tesis edildi. Bizler, ortak değerler ve köklü bir kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir tarihe sahip iki milletiz. Bugün, bu dostluğu daha da ileriye taşıyacak ve iki ülkemizin enerji geleceğine yön verecek tarihi bir adım atmak üzere bir araya geldik."

Bayraktar, iki ülke arasındaki ortaklığın kağıt üzerinde olmadığını, toplam 5 blokta, 3'ü denizde, 2'si karada olmak üzere lisans süreçlerinin tamamlandığını ve sahadaki faaliyetlerin başladığını anlattı.