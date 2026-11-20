FRANSA'NIN OLMADIĞI PROJELERDE RİSK BÜYÜYOR



Kathimerini'deki analizde, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde Türkiye'nin tutumunu hesaba katmak zorunda kalması Atina'nın izlediği politikanın sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Türk donanmasının bölgedeki caydırıcılığı karşısında araştırma gemilerinin hareketine kimin karar verdiği sorgulanırken Ankara'nın tepkisini beklemenin zamanla fiilî bir zorunluluğa dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Yunan araştırmacı George Kalpadakis'in değerlendirmesinde en dikkat çekici ayrıntı ise Fransa'nın desteğine ilişkin uyarı oldu. Kalpadakis, diplomatik ağırlığı bulunan Fransa gibi bir devletin yer almadığı projelerde Atina'nın daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine işaret etti. Bu uyarı, Yunanistan'ın Türkiye karşısında kendi imkânlarıyla ne ölçüde hareket edebileceği ve dış desteğe ne kadar bağımlı olduğu sorularını gündeme getirdi.

Kathimerini'deki analiz, Atina'nın Türkiye'nin bölgedeki etkisini reddetmesine rağmen sahadaki gelişmeleri göz ardı edemediğini ortaya koydu. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarındaki iddiaları ile bunları uygulamaya geçirme kapasitesi arasındaki fark tartışmaya açılırken Fransa gibi güçlü devletlerin desteği olmadan Ankara karşısında nasıl bir politika izleyebileceği sorusu öne çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yunanistan

Doğu Akdeniz