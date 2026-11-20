Doğu Akdeniz'de Türkiye gerçeği! Yunan basınından Atina'ya Fransa ve Türk donanması uyarısı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu ve Türk donanmasının caydırıcılığı Yunan basınında tartışma konusu oldu. Kathimerini gazetesinde yayımlanan analizde, Atina'nın Türk NAVTEX'lerini geçersiz saymasına rağmen Ankara'nın olası müdahalelerini hesaba katmak zorunda kaldığına dikkat çekildi. Yunan araştırmacı George Kalpadakis, Türkiye'nin tepkisini beklemenin Ankara'ya fiilî etki alanı kazandırabileceği uyarısında bulunurken Fransa gibi güçlü devletlerin desteğinin olmadığı projelerde Atina'nın daha büyük zorluklarla karşılaşabileceğini belirtti. Analiz, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki iddialarını dış destek olmadan ne ölçüde hayata geçirebileceği sorusunu gündeme taşıdı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumaya yönelik kararlı politikası Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Atina merkezli Kathimerini gazetesinde yayımlanan analizde, Türk donanmasının bölgedeki faaliyetleri ve Ankara'nın diplomatik girişimlerinin Yunanistan'ın denizaltı elektrik bağlantısı projesi üzerindeki etkisi mercek altına alındı.
Atina Akademisi kıdemli araştırmacısı George Kalpadakis'in 20 Kasım tarihli yazısında, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında planlanan denizaltı elektrik bağlantısı projesinde Türkiye'nin tutumunun kritik önem taşıdığı vurgulandı.
ATİNA'DA ANKARA'NIN YANITI TARTIŞILIYOR
Kathimerini'deki analizde, Fransa'nın denizaltı elektrik bağlantısı projesi kapsamında yürütülen araştırmalar hakkında Türkiye'yi diplomatik yollarla bilgilendirmesinin ardından Atina açısından kritik bir sorunun gündeme geldiği belirtildi.
Araştırma gemilerinin Türkiye'nin bilgilendirilmesinin hemen ardından mı harekete geçeceği, yoksa Ankara'nın yanıtını mı bekleyeceği sorusunun henüz açıklığa kavuşmadığı ifade edildi.
Kalpadakis, Ankara'nın yanıtının beklenmesinin güvenlik gerekçeleriyle açıklanabileceğini ancak bu yaklaşımın önemli siyasi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
TÜRK DONANMASININ CAYDIRICILIĞI GÜNDEMDE
Yunan araştırmacı, 2024 yılında aynı bölgede yürütülen araştırmaların Türk savaş gemilerinin müdahalesinin ardından kesintiye uğradığını hatırlattı.
Projeyi üstlenen Fransız Nexans şirketinin siyasi ve jeopolitik tartışmalarda taraf olmadığını açıkladığı aktarılan analizde, mürettebat güvenliği ve yeni gerilimlerin önlenmesinin şirket açısından öncelikli olduğu belirtildi.
Kalpadakis, Türkiye'nin bölgedeki tutumunun araştırma faaliyetlerinin planlanmasında dikkate alınmasını güvenlik açısından anlaşılabilir bulurken bunun uzun vadede Atina'nın hareket alanını etkileyebileceğine dikkat çekti.
TÜRK NAVTEX'LERİ ATİNA'NIN HESAPLARINI ETKİLİYOR
Kathimerini, Türkiye'nin yayımladığı denizcilik duyurularının (NAVTEX) Yunanistan'ın operasyonel planlamasında önemli bir faktör hâline geldiğini ortaya koydu.
Analizde, Atina'nın Türk NAVTEX duyurularını geçersiz saymasına rağmen söz konusu duyuruları araştırma faaliyetlerinde karşılaşılabilecek müdahale riskinin göstergesi olarak dikkate aldığı belirtildi.
Yunan donanmasının bölgedeki varlığının da Ankara'nın tutumundan kaynaklanan operasyonel riskleri ortadan kaldırmadığına işaret edildi.
YUNAN BASININDAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE UYARISI
Kalpadakis, araştırma gemilerinin hareketinin Ankara'nın tepkisine bağlı hâle gelmesi durumunda Türkiye'nin, Yunanistan'ın sözde kendi yetki alanında gördüğü bölgelerdeki faaliyetleri geciktirme imkânı kazanabileceğini belirtti.
Bu tür uygulamaların tekrarlanmasının Türkiye'nin sahadaki etkisini güçlendirebileceğine dikkat çeken Yunan araştırmacı, zamanla ortaya çıkabilecek fiilî durumun zımni kabul olarak ileri sürülmesi riskine işaret etti.
Analizde, Türkiye'nin onayının Yunanistan açısından sözde hukuki bir zorunluluk oluşturmadığı savunulurken Ankara'nın tepkisinin operasyonel kararlar üzerindeki olası etkisi özellikle vurgulandı.
FRANSA'NIN OLMADIĞI PROJELERDE RİSK BÜYÜYOR
Kathimerini'deki analizde, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde Türkiye'nin tutumunu hesaba katmak zorunda kalması Atina'nın izlediği politikanın sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Türk donanmasının bölgedeki caydırıcılığı karşısında araştırma gemilerinin hareketine kimin karar verdiği sorgulanırken Ankara'nın tepkisini beklemenin zamanla fiilî bir zorunluluğa dönüşebileceği uyarısı yapıldı.
Yunan araştırmacı George Kalpadakis'in değerlendirmesinde en dikkat çekici ayrıntı ise Fransa'nın desteğine ilişkin uyarı oldu. Kalpadakis, diplomatik ağırlığı bulunan Fransa gibi bir devletin yer almadığı projelerde Atina'nın daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine işaret etti. Bu uyarı, Yunanistan'ın Türkiye karşısında kendi imkânlarıyla ne ölçüde hareket edebileceği ve dış desteğe ne kadar bağımlı olduğu sorularını gündeme getirdi.
Kathimerini'deki analiz, Atina'nın Türkiye'nin bölgedeki etkisini reddetmesine rağmen sahadaki gelişmeleri göz ardı edemediğini ortaya koydu. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarındaki iddiaları ile bunları uygulamaya geçirme kapasitesi arasındaki fark tartışmaya açılırken Fransa gibi güçlü devletlerin desteği olmadan Ankara karşısında nasıl bir politika izleyebileceği sorusu öne çıktı.
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