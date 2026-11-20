Trump’tan "Görüşeceğiz" mesajı geldi: Kim Jong-un Çin sınırında kayak merkezini gezdi
Trump Asya turu boyunca Kim Jong-un’a açık kapı bıraktı ama dönüş yolunda beklenen zirve gerçekleşmedi. Kuzey Kore lideri ise görüşme kulislerinin tam ortasında kızı Kim Ju-ae ile sınır hattındaki kayak merkezine gidip kendi gündemini öne çıkarınca kulislerde "Trump’ı görmezden geldi" yorumları patlak verdi.
Trump'ın Asya turu sinyalleri ve Kim Jong-un'un Çin sınırına yakın Samjiyon ziyareti iki lider arasında sürpriz bir buluşma beklentisini güçlendirse de yoğun program nedeniyle bu görüşme gerçekleşmedi.
TRUMP "GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için bulunduğu Çin temaslarını tamamlayarak Washington'a dönerken haftalardır gündemde olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı. Trump, görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle bu kez olmadığını ancak ileride mutlaka gerçekleşeceğini söyledi.
Perşembe günü Çin'in Shenzhen kentindeki APEC zirvesinin ardından ABD'ye hareket eden Trump, NBC News'e yaptığı değerlendirmede Kim Jong-un ile temas kuramadıklarını söyledi ve "İlişki ortada ama görüşmedik. Çok fazla toplantı vardı. Bu iş yürümezdi. Bir noktada o görüşmeyi yapacağız." dedi.
Trump, Asya turu kapsamında Manila'daki ASEAN temasları ve Shenzhen'deki APEC zirvesi sırasında Kim Jong-un ile bir araya gelme ihtimalini açıkça belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump'ın Kim ile angajman kurma konusunda "ciddi" olduğunu ifade etmişti.
KİM SINIRA KADAR GİTTİ
Kim Jong-un'un, Çin sınırına yakın Ryanggang eyaletindeki Samjiyon turizm bölgesinde inşa edilen kayak merkezini ve tesisleri kızı Kim Ju-ae ile birlikte gezmesi, iki lider arasında Çin'de sürpriz bir buluşma olabileceği yönündeki söylentileri güçlendirmişti.
Kuzey Kore merkezi haber ajansı KCNA'nın aktardığı bilgilere göre 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ziyarette Kim Jong-un'a kızı Kim Ju-ae'nin yanı sıra eşi Ri Sol Ju, kız kardeşi Kim Yo Jong ve üst düzey yetkililer eşlik etti. Paektu Dağı ve çevresindeki turizm projelerini inceleyen Kim'in kızı Ju-ae'nin kayak yaparken çekilen fotoğrafları da basına yansımıştı.
Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken Çin'de Kim Jong-un ile görüşebileceğini dile getirmesinin hemen ardından KCNA'nın Samjiyon kayak merkezi, otel ve tesis incelemelerini servis etmesi, bazı yayın organlarınca Washington'un görüşme sinyallerine doğrudan diplomatik bir cevap vermek yerine gündemi başka yönde tutma tercihi olarak yorumlandı. Öte yandan Trump görüşme sinyalleri verirken Kim'in kayak tesisinde verdiği görüntüler "Trump'ı görmezden geldi." yorumlarına da yol açtı.
PAEKTU DAĞI'NDAN SEMBOLİK MESAJ
Paektu Dağı ve çevresi Kuzey Kore siyasetinde kritik kararların öncesinde sıkça öne çıkan sembolik bir arka plan olsa da analistlerin bir kısmı bu kez ziyaretin bir zirve hazırlığından ziyade dört mevsim açık dağ turizmi ve yerel kalkınma gibi iç ekonomik hedeflere odaklandığını vurguladı.
Görüşme ihtimalinin konuşulduğu günlerde Kim'in bu kez Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Pak Jong-chon eşliğinde Güney Hamgyong eyaletindeki inşaat sahalarını ve Kim Jong Suk Denizcilik Üniversitesi'ni denetlemesi, Washington'un temas arayışına karşılık Pyongyang'ın kendi askeri ve iç gündemini öne çıkardığı şeklinde de yorumlandı.