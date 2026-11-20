Trump'ın Asya turu sinyalleri ve Kim Jong-un'un Çin sınırına yakın Samjiyon ziyareti iki lider arasında sürpriz bir buluşma beklentisini güçlendirse de yoğun program nedeniyle bu görüşme gerçekleşmedi.

Donald Trump'ın Asya turu. Fotoğraf: Reuters

TRUMP "GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için bulunduğu Çin temaslarını tamamlayarak Washington'a dönerken haftalardır gündemde olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı. Trump, görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle bu kez olmadığını ancak ileride mutlaka gerçekleşeceğini söyledi.

Perşembe günü Çin'in Shenzhen kentindeki APEC zirvesinin ardından ABD'ye hareket eden Trump, NBC News'e yaptığı değerlendirmede Kim Jong-un ile temas kuramadıklarını söyledi ve "İlişki ortada ama görüşmedik. Çok fazla toplantı vardı. Bu iş yürümezdi. Bir noktada o görüşmeyi yapacağız." dedi.

Trump, Asya turu kapsamında Manila'daki ASEAN temasları ve Shenzhen'deki APEC zirvesi sırasında Kim Jong-un ile bir araya gelme ihtimalini açıkça belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump'ın Kim ile angajman kurma konusunda "ciddi" olduğunu ifade etmişti.