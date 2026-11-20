Çin'in yeni savaş platformlarından biri de yapay zeka. Çinli bir yazılım geliştirici tarafından oluşturulan yeni yapay zeka tabanlı siber saldırı aracı ARTEX, askeri düzeydeki siber silahları derin teknik bilgisi olmayan sıradan suçluların erişimine açtı.

TERMİNATÖR GİBİ YOK EDİYOR

Uzmanların hedeflerini acımasız bir verimlilikle takip eden otonom bir silaha, yani "Terminatör"e benzettiği bu araç, yalnızca bir akıllı telefon kullanılarak büyük çaplı dijital yıkımlara yol açabiliyor.

Yapay zekada Artex alarmı.

1600'DEN FAZLA ARTEX KONSOLU VAR

Temmuz ayında açık kaynak platformu GitHub üzerinde güvenlik açıklarını tespit etmeye yönelik bir tanı aracı olarak yayımlanan ARTEX, iki ay sonra platformdan kaldırılsa da bu süre içinde hızla yayıldı. FBI tarafından yayımlanan son bilgi notuna göre, Kasım 2026 başı itibarıyla internette herkese açık 1.600'den fazla ARTEX konsolu tespit edilirken güvenlik duvarlarının arkasındaki özel ağlarla birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

CHATGPT'DEN YEMEK TARİFİ İSTER GİBİ SALDIRI EMRİ

Eskiden kapsamlı kaynaklar ve uzman ekipler gerektiren "otomatik sızma testi" teknolojisini bambaşka bir boyuta taşıyan ARTEX, doğal dil işleme özelliğiyle çalışıyor. New York Post'un haberine göre siber güvenlik şirketi DirectDefense'in Bilgi Güvenliği Direktörü Christopher Walcutt durumu, "Bir Terminatör'e günlük konuşma diliyle görev verdiğinizi hayal edin. Hedeflerini belirliyor, onlara nasıl ulaşacağını çözüyor, görevi yerine getiriyor ve bir şeyler ters gittiğinde yaklaşımını kendisi güncelliyor." sözleriyle özetliyor.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ÇALIYOR, GİZLİ DOSYALARI İNDİRİYOR

Kullanıcıların yapay zeka botlarından yemek tarifi ister gibi düz metinle komut verebildiği sistem, arka planda eş zamanlı görevler yürüten yapay zeka "işçi ajanları" devreye sokuyor. Bu ajanların topladığı verileri analiz ederek daha akıllı alt birimler oluşturan yazılım kredi kartı bilgilerini çalabiliyor, gizli dosyaları indirebiliyor ve sistemlere zararlı yazılım yerleştirebiliyor.