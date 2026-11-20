Çin'in siber silahı ARTEX tehlike saçıyor: Yemek tarifi ister gibi saldırı talimatı! FBI alarmda
Çinli bir geliştirici tarafından oluşturulan yapay zeka tabanlı siber saldırı aracı ARTEX'in askeri düzeydeki siber silahları teknik bilgisi olmayan sıradan suçluların bile erişimine açtığı iddia edildi. ABD basınına göre uzmanların "Terminatör"e benzettiği bu otonom sistem, yalnızca bir akıllı telefon ve günlük konuşma diliyle verilen komutlarla kredi kartı bilgilerini çalabiliyor ve dev kurumların ağlarına sızabiliyor.
Çin'in yeni savaş platformlarından biri de yapay zeka. Çinli bir yazılım geliştirici tarafından oluşturulan yeni yapay zeka tabanlı siber saldırı aracı ARTEX, askeri düzeydeki siber silahları derin teknik bilgisi olmayan sıradan suçluların erişimine açtı.
TERMİNATÖR GİBİ YOK EDİYOR
Uzmanların hedeflerini acımasız bir verimlilikle takip eden otonom bir silaha, yani "Terminatör"e benzettiği bu araç, yalnızca bir akıllı telefon kullanılarak büyük çaplı dijital yıkımlara yol açabiliyor.
1600'DEN FAZLA ARTEX KONSOLU VAR
Temmuz ayında açık kaynak platformu GitHub üzerinde güvenlik açıklarını tespit etmeye yönelik bir tanı aracı olarak yayımlanan ARTEX, iki ay sonra platformdan kaldırılsa da bu süre içinde hızla yayıldı. FBI tarafından yayımlanan son bilgi notuna göre, Kasım 2026 başı itibarıyla internette herkese açık 1.600'den fazla ARTEX konsolu tespit edilirken güvenlik duvarlarının arkasındaki özel ağlarla birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
CHATGPT'DEN YEMEK TARİFİ İSTER GİBİ SALDIRI EMRİ
Eskiden kapsamlı kaynaklar ve uzman ekipler gerektiren "otomatik sızma testi" teknolojisini bambaşka bir boyuta taşıyan ARTEX, doğal dil işleme özelliğiyle çalışıyor. New York Post'un haberine göre siber güvenlik şirketi DirectDefense'in Bilgi Güvenliği Direktörü Christopher Walcutt durumu, "Bir Terminatör'e günlük konuşma diliyle görev verdiğinizi hayal edin. Hedeflerini belirliyor, onlara nasıl ulaşacağını çözüyor, görevi yerine getiriyor ve bir şeyler ters gittiğinde yaklaşımını kendisi güncelliyor." sözleriyle özetliyor.
KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ÇALIYOR, GİZLİ DOSYALARI İNDİRİYOR
Kullanıcıların yapay zeka botlarından yemek tarifi ister gibi düz metinle komut verebildiği sistem, arka planda eş zamanlı görevler yürüten yapay zeka "işçi ajanları" devreye sokuyor. Bu ajanların topladığı verileri analiz ederek daha akıllı alt birimler oluşturan yazılım kredi kartı bilgilerini çalabiliyor, gizli dosyaları indirebiliyor ve sistemlere zararlı yazılım yerleştirebiliyor.
FBI MICROSOFT KRİZİNİ ARTEX'E BAĞLADI
FBI ve siber güvenlik kuruluşları, ARTEX'in Temmuz ayından bu yana dünya genelinde pek çok kurumu hedef alan saldırılarda kullanıldığını iddia ediyor. Microsoft, binlerce Microsoft 365 müşterisinin verilerinin açığa çıkmasına neden olan ConnectWise Cloud Backup saldırısını Çin bağlantılı Storm-0940 adlı hacker grubuna dayandırarak, grubun çeşitli sektörlerdeki yüzlerce kuruluşa yönelik saldırıları otomatikleştirmek için ARTEX kullandığını açıkladı.
BİR DE PENTAGI VAR
Öte yandan internetteki tek otonom tehdidin ARTEX olmadığı belirtiliyor. Google Tehdit İstihbaratı Grubu, güvenlik testleri için geliştirilen ancak kötü niyetli aktörlerin eline geçen "PentAGI" adlı benzer bir aracın da birçok kuruma aktif sızma ve kalıcı erişim sağlama amacıyla kullanıldığını duyurdu.
SAVUNMA SİSTEMLERİ HIZA YETİŞEMİYOR
Şirketler ve hükümetler kendi sistemlerini test etmek için benzer teknolojilerden yararlansa da uzmanlar, saldırganların açıkları istismar etme hızının kurumların yama yapma hızını geride bıraktığına dikkat çekiyor. Berkeley Varitronics Systems CEO'su Scott Schober, siber suçluların sisteme sadece bir kez sızmasının büyük veri ihlallerine ve kesintilere yol açtığını, savunma tarafının ise her gün sayısız saldırgana karşı mücadele etmek zorunda kaldığını vurguluyor.