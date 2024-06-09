Ata Demirer plajda alyans buldu: Sosyal medyadan sahibine seslendi! Cevap gecikmedi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Ayazma Plajı'nda bir alyans buldu. Alyansın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Demirer, "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerini kullandı.



"DÜŞÜRMEZ OLAYDI"

Çok geçmeden yüzüğün sahibi Kardelen Hanım, sosyal medya hesabından Ata Demirer'e ulaşmaya çalıştı. Yüzüğünü paylaşan Kardelen Hanım "Ata Bey, o Kardelen benim. 1 Haziran'da müstakbel eşim düşürdü. Düşürmez olaydı. Lütfen görünüz" ifadelerini kullandı.

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