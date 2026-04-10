CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlendi.
  • Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkilileri bulunuyor.
  • Operasyon kapsamında Yenişehir Belediyesi binasında arama yapıldı.
  • Yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.

