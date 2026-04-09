SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 11 GÖZALTI, 2'Sİ ARANIYOR, 1'İ YURT DIŞINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada. 11 kişi'nin gözaltına alındığı, 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ'nın yazılı açıklamasında operasyonun kapsamı şu ifadelerle duyuruldu:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/73811 sayılı dosya kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda tanınan bazı kişilerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek" suçlarına iştirak ettikleri değerlendirildi.

Bu kapsamda 9 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı arama ve el koyma işlemlerinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi."