Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 14 gözaltı | Norm Ender'den Burak Deniz'e...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü oyuncu ve müzisyenlerin bulunduğu 14 kişi hakkında işlem başlatıldı. Kamuoyunun yakından tanıdığı 14 ismin adının karıştığı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında aranan isimler arasında oyuncu Burak Deniz, şarkıcı Emir Can İğrek, Mert Demir, Emre Fel, rapçi Norm Ender ve şef Somer Sivrioğlu gibi tanınmış simalar yer alıyor.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 14 gözaltı | Norm Ender'den Burak Deniz'e...
  • İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Burak Deniz ve rapçi Norm Ender ismiyle tanınan Ender Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
  • Operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor ve 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
  • Gözaltı kararı verilen isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioglu, Serra Pirinç ve Mert Demir bulunuyor.
  • Emniyet birimleri haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
  • Soruşturma sürecine ilişkin detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Sanat ve medya dünyasından çok sayıda ünlü ismin adının karıştığı uyuşturucu soruşturması, savcılık talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla genişledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/73811 sayılı dosya kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Aralarında oyuncu Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, müzisyenler Emir Can İğrek, Mert Demir, Emre Fel, rapçi Norm Ender ismiyle tanınan Ender Eroğlu ve şef Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu 14 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanımı ve temini suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz'in de aralarında olduğu 14 isim için düğmeye basıldı. (Fotoğraf: Depo Photos)

Soruşturmayı derinleştiren savcılık makamı, elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Emniyet birimleri, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZALTI LİSTESİ

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

Hafsanur Sancaktutan

Hafsanur Sancaktutan

Emir Can İğrek


Emir Can İğrek

Somer Sivrioğlu

Somer Sivrioğlu

Serra Pirinç

Serra Pirinç

Ogün Alibaş

Utku Ünsal

Sinem Özenç Ünsal

Elif Büşra Pekin

Elif Büşra Pekin

Ahsen Eroğlu

Ahsen Eroğlu

Burak Deniz

Mert Demir

Mert Demir

Emre (Fel) Öztürk

Emre Fel

Ender Eroğlu (Norm Ender)

Ender Eroğlu (Norm Ender)

Enes Güler

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 11 GÖZALTI, 2'Sİ ARANIYOR, 1'İ YURT DIŞINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada. 11 kişi'nin gözaltına alındığı, 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ'nın yazılı açıklamasında operasyonun kapsamı şu ifadelerle duyuruldu:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/73811 sayılı dosya kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda tanınan bazı kişilerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek" suçlarına iştirak ettikleri değerlendirildi.

Bu kapsamda 9 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı arama ve el koyma işlemlerinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi."

