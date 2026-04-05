Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı, yerine Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi için AK Parti Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterirken CHP aday göstermeme kararı aldı.

Belediye binası önünde başkan vekili seçimi öncesi CHP'liler ile polis arasında tartışma çıktı, binanın otopark kapısının camı kırıldı.

Çevik Kuvvet polisleri CHP'lilere biber gazıyla müdahale etti, bölgeye TOMA sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti 50, CHP 41, MHP 8, İYİ Parti 3 üye ile temsil ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılacak başkan vekili seçimi öncesi CHP'liler polisle tartıştı. Bursa’da seçim öncesi provokasyon BOZBEY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve uç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi öncesi belediye binasına girmek isteyen CHP'liler ile polis arasında arbede çıktı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır) Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.