Bursa'da başkan vekilliği seçimi: CHP'liler polisle tartıştı

Bursa Büyükşehir’de CHP'li Mustafa Bozbey’in yolsuzluktan tutuklanmasıyla boşalan koltuk için başkan vekilliği seçimi gerçekleştiriliyor. CHP ise aday çıkarmak yerine kavga çıkardı. AK Parti’nin Şahin Biba'yı aday olarak belirlediği meclis seçimi öncesi belediye binasını kuşatan CHP’li grup, polisle girdiği arbedede cam çerçeve indirdi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı, yerine Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.
  • Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi için AK Parti Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterirken CHP aday göstermeme kararı aldı.
  • Belediye binası önünde başkan vekili seçimi öncesi CHP'liler ile polis arasında tartışma çıktı, binanın otopark kapısının camı kırıldı.
  • Çevik Kuvvet polisleri CHP'lilere biber gazıyla müdahale etti, bölgeye TOMA sevk edildi.
  • Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti 50, CHP 41, MHP 8, İYİ Parti 3 üye ile temsil ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılacak başkan vekili seçimi öncesi CHP'liler polisle tartıştı.

Bursa’da seçim öncesi provokasyon

BOZBEY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve uç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

MECLİS DAĞLIMINDA AK PARTİ ÖNDE: CHP ADAY ÇIKARMADI
Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi. Başkan vekilliği seçimi için AK Parti, Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi.

CHP ise aday göstermeme kararı aldığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 50, CHP'nin 41, MHP'nin 8, İYİ Parti'nin 3, BBP'nin 1, Türkiye İttifakı Partisi'nin 1, Yeniden Refah Partisi'nin 1 üyesinin yanı sıra 1 de Bağımsız üye bulunuyor.

Bugün seçimin yapılacağı Büyükşehir Belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı. CHP'liler, saat 11.00'de yapılacağı açıklanan seçim için belediye binası önüne gelmeye başladı. Barikatları geçmeye çalışan partililer ile polis arasında tartışma çıktı. Kalabalık barikatı aşarken, CHP'li milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve il örgütü üyeleri otoparktan binaya girmek istedi.

Seçimin yapılacağı meclis salonuna sadece belediye meclis üyelerinin alınmasına izin verilirken, polis ile partililer arasında arbede çıktı. Binanın otopark kapısının camı kırıldı, Çevik Kuvvet polisleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Bina dışına çıkarılan partililer, Ankara Yolu üzerinde slogan atarak yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşe izin vermezken, kalabalığın yürüyüşe devam etmek istemesiyle tansiyon yükseldi. Bölgeye TOMA sevk edilirken, grup sloganlar atarak Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe devam etti.

