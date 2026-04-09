Yusuf Güney uyuşturucuya özendirmek suçlamasıyla gözaltında

Şarkıcı Yusuf Güney’in YouTube yayınında Ayahuska çayını özendirici şekilde tanıtması, inceleme başlatılmasına neden oldu. Araştırmalarda çayın içeriğinde DMT maddesi bulunduğu ve bu maddenin yasaklı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Güney, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şarkıcı Yusuf Güney hakkında, YouTube yayınında Ayahuska çayını özendirici nitelikte açıklamalar yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Yusuf Güney / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

UYUŞTURUCU ÇAYA ÖZENDİRME

Yetkililerin yaptığı araştırmalarda, Ayahuska çayının içeriğinde DMT maddesi bulunduğu ve bu maddenin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Yusuf Güney, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Gelişmelerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

