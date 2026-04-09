Şarkıcı Yusuf Güney hakkında, YouTube yayınında Ayahuska çayını özendirici nitelikte açıklamalar yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

UYUŞTURUCU ÇAYA ÖZENDİRME

Yetkililerin yaptığı araştırmalarda, Ayahuska çayının içeriğinde DMT maddesi bulunduğu ve bu maddenin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.