Mourinho para basıyor

Fenerbahçe'nin yıllık 10.5 milyon Euro karşılığında 2+1 yıllık kontrat imzaladığı Jose Mourinho ile ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre Portekizli çalıştırıcı yıllık 8,9 milyon Sterlin'lik (yaklaşık 365 milyon TL) ücretiyle en çok kazanan teknik adamlar listesinde 5. sırada yer aldı.

Listenin ilk sırasında ise 30 milyon Sterlin ile (yaklaşık 1 Milyar 234 milyon TL) Atletico Madrid'in Arjantinli teknik adamı Diego Simeone bulunuyor. Simeone'yi 20 milyon Sterlin (823 milyon TL) ile Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 15.2 milyon Sterlin (625 milyon lira) ile Suudi ekibi El Ittıfaq'ın İngiliz hocası Steven Gerrard var. 4. basamakta ise 9 milyon Sterlin'le (370 milyon lira) Arsenal'in İspanyol hocası Mikel Arteta var.