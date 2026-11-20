Özcan Deniz'den ekranlara ara sinyali: Çocuğumu büyütmek istiyorum
Yeni filmi Son Yemek'in galasında basın mensuplarıyla buluşan Özcan Deniz, kariyeri ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Televizyon projeleri hakkında konuşan ünlü sanatçının ailesiyle ilgili sözleri dikkat çekti.
Özcan Deniz'in, hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Son Yemek' filminin galası yapıldı.
SADE VE ETKİLEYİCİ DİL
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre filmin senaryosunda insani duyguları ön plana çıkardığını söyleyen Deniz, büyük bir hikâyeyi sade ve etkileyici bir dille anlatmaya çalıştığını dile getirdi.
"BÜYÜK DERTLER SESSİZDİR"
Deniz, filminin ana fikrini ise "Küçük dertler geveze, büyük dertler sessizdir" sözleriyle özetledi.
AĞLATMAK MI ZOR YOKSA GÜLDÜRMEK Mİ?
Türk seyircisini güldürmenin mi yoksa ağlatmanın mı daha zor olduğu sorusunu yanıtlayan Deniz, ağlatmanın çok daha zor olduğunu söyledi.
EKRANLARA ARA MI VERİYOR?
Televizyon projeleriyle ilgili de açıklama yapan sanatçı, ekranlara kırgın olmadığını ancak yorulduğunu belirterek, "Biraz artık kendime zaman ayırmak istiyorum. Çocuğumu büyütmek istiyorum" diye konuştu.
"HAYATIMIZIN MERKEZİNDE AŞK VAR"
Galaya Burak Sergen de eşi Gizem Sergen ve doktorları Fatih Kırar ile birlikte katıldı.
Eşiyle evliliklerinin çok iyi gittiğini söyleyen Sergen "Hayatımızın merkezinde aşk var" dedi.