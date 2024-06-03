Erden Timur veda ediyor

Galatasaray'da seçimi kazanan başkan Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almayan Erden Timur, Sportif A.Ş'deki Başkanvekilliği görevinden de istifa etmişti. Timur'un aldığı bu kararı bugün ya da yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla kamouyuna duyurması bekleniyor. Başarılı yönetici Icardi ve Zaha'nın transferlerinde önemli rol oynamış, son iki senede kazanılan şampiyonluklarda da büyük kakıda bulunmuştu. Futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'un ısrarlarına rağmen Timur'un kararından vazgeçmediği de gelen haberler arasında.

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