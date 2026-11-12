Brezilya basınında çıkan haberlere göre bu tutarın 12 milyon eurosunun peşin, kalan bölümünün ise taksitlerle ödenmesi düşünülüyordu.

Breno Bidon'un adı yaz transfer döneminin sonunda Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlılar, eylül ayında futbolcunun temsilcileriyle görüşerek 18 milyon euro düzeyinde bir transfer planı üzerinde durmuştu.

Beşiktaş da Breno Bidon ile ilgilenmişti. (Fotoğraf: REUTERS)

Fenerbahçe'de ayrılacak orta saha oyuncusu merak konusu. (Fotoğraf: İHA)

100 MİLYON EUROLUK MADDE

Corinthians altyapısında yetişen Breno Bidon, Ocak 2025'te Brezilya temsilcisiyle sözleşmesini yeniledi.

31 Aralık 2029'a kadar geçerli olan anlaşmada, yurt dışındaki kulüpler için 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu tutar, Corinthians'ın oyuncuyu ancak 100 milyon euro karşılığında satabileceği anlamına gelmiyor. Nitekim Beşiktaş'ın daha önce gündeme getirdiği 18 milyon euroluk plan, serbest kalma maddesinin oldukça altındaydı.