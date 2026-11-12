Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk wonderkid! Transferde sürpriz hamle
Fenerbahçe, Corinthians forması giyen Breno Bidon'u ara transfer dönemi öncesinde takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin Brezilya'da izlediği 21 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ın daha önce 18 milyon euroluk bir transfer planı hazırladığı ortaya çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer dönemi için hazırladığı orta saha listesinde Breno Bidon yeniden ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilya ekibi Corinthians'ta oynayan 21 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip ettiği ve transfer koşullarını araştırdığı belirtildi.
ESPN'in haberine göre Fenerbahçe, genç futbolcu için nabız yokladı. Ancak taraflar arasında transfer müzakereleri başlamadı. Corinthians da Brezilya Ligi'nin son bölümünde oyuncusuyla ilgili bir görüşme sürecine girmek istemiyor.
SAO PAULO DERBİSİNE GÖZLEMCİ GÖNDERİLDİ
Fenerbahçe'nin Breno Bidon'a yönelik takibi yalnızca transfer koşullarını araştırmakla sınırlı kalmadı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, kasım ayının başında Corinthians ile Sao Paulo arasında oynanan derbide futbolcuyu izlemek üzere bir gözlemci görevlendirdi.
Bidon'un teknik özellikleri ve saha içindeki performansı üzerinde yapılan değerlendirmelerin, olası transfer kararı açısından önem taşıdığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ 18 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMIŞTI
Breno Bidon'un adı yaz transfer döneminin sonunda Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlılar, eylül ayında futbolcunun temsilcileriyle görüşerek 18 milyon euro düzeyinde bir transfer planı üzerinde durmuştu.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre bu tutarın 12 milyon eurosunun peşin, kalan bölümünün ise taksitlerle ödenmesi düşünülüyordu.
Ancak Beşiktaş, Corinthians'a resmî teklif sunmadı. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yaşanan gecikme üzerine oyuncunun menajeri Fernando Brito, 3 Eylül'de görüşmeleri sonlandırdı.
Böylece genç futbolcu Corinthians'ta kaldı.
100 MİLYON EUROLUK MADDE
Corinthians altyapısında yetişen Breno Bidon, Ocak 2025'te Brezilya temsilcisiyle sözleşmesini yeniledi.
31 Aralık 2029'a kadar geçerli olan anlaşmada, yurt dışındaki kulüpler için 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Bu tutar, Corinthians'ın oyuncuyu ancak 100 milyon euro karşılığında satabileceği anlamına gelmiyor. Nitekim Beşiktaş'ın daha önce gündeme getirdiği 18 milyon euroluk plan, serbest kalma maddesinin oldukça altındaydı.
BRENO BIDON'UN ÖNCELİĞİ CORINTHIANS
Genç orta saha ve temsilcileri, sezonun son bölümünde transfer görüşmelerini ertelemeyi tercih etti.
Bidon'un önceliği, Corinthians'ın Brezilya Serie A'daki mücadelesine odaklanmak. Oyuncu cephesinin geleceğe ilişkin seçenekleri sezon tamamlandıktan sonra değerlendirmesi öngörülüyor.