Başkan Erdoğan’ın COP31’deki Gazze mesajı dünyada yankılandı! “Çevre kıyımı” başlıklarda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın COP31 Liderler Zirvesi’nde İsrail’in Gazze’de yol açtığı yıkıma yönelik sert tepkisi dünya basınına yansıdı. AP, Financial Times, Al Jazeera ve The New Arab “çevre kıyımı” vurgusunu öne çıkarırken, Erdoğan’ın insani yardım engellerinin kaldırılması çağrısı da haberlerde geniş yer buldu.
Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki insani ve çevresel yıkımı dünya liderlerinin gündemine taşıdı.
İsrail'in saldırıları altında insanların yanı sıra doğanın da ağır bir yıkıma uğradığını vurgulayan Erdoğan; kesilen asırlık zeytin ağaçlarını, kirletilen toprağı ve su kaynaklarını, enkaza çevrilen şehirleri anlattı. Filistinlilerin yağış ve kış koşulları altında barınma mücadelesi verdiğini belirten Erdoğan, yardımların engellenmesine tepki gösterdi.
"GAZZE'DE SADECE BİR SOYKIRIM DEĞİL, BİR ÇEVRE KIYIMI YAŞANMIŞTIR"
Başkan Erdoğan, Gazze'deki yıkıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de sadece bir soykırım değil, bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik."
Toprağın ve suyun kirletildiğini, şehirlerin devasa enkaz yığınlarına dönüştürüldüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgeye konteyner gönderme girişimlerine izin verilmediğini söyledi. Filistinlilerin çamur içindeki çadırlarda yaşamaya mahkûm edildiğini vurguladı.
Gazze'de yok edilen altyapının aşırı yağış ve sellerle birleşmesi sonucu on binlerce çadır ve barınağın sular altında kaldığını anlatan Erdoğan, özellikle anne ve babalarını kaybeden çocukların ağır kış koşullarında hayatta kalmaya çalıştığına dikkat çekti.
GAZZELİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN GÜÇ GÖSTERİSİNE SERT TEPKİ
Erdoğan, çocukların yaşadığı dram karşısında uluslararası topluma şu sözlerle seslendi:
"Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, bakın çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır."
Bu tabloyu gören ve yaşananlara şahit olan hiç kimsenin sorumluluktan kurtulamayacağını vurgulayan Erdoğan, insani yardımların bölgeye girişine derhal izin verilmesini istedi. Tecrit politikasının, zulmün ve gaddarlığın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek dünya liderlerini Antalya'dan güçlü bir irade ortaya koymaya çağırdı.
AP: GAZZE'DEKİ ÇEVRESEL YIKIMIN TANINMASINI İSTEDİ
ABD merkezli Associated Press (AP), Erdoğan'ın Gazze açıklamalarını "çevre kıyımı" vurgusuyla başlığına taşıdı.
Ajans, Erdoğan'ın dünya liderlerinden Gazze'deki saldırıların çevresel sonuçlarını da tanımalarını istediğini aktardı. İnsani yardımlara daha fazla erişim sağlanması çağrısını haberleştiren AP, Erdoğan'ın sözlerinin salondaki liderler ve iklim temsilcileri tarafından alkışlandığını belirtti.
AP'nin haberi, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'ta da yayımlandı.
AL JAZEERA: GAZZE'DE SOYKIRIM VE ÇEVRESEL YIKIM
Al Jazeera'nın Arapça yayınında, Gazze'deki "çevresel kıyım" haberin başlığına taşındı. Haberde Erdoğan'ın açıklamaları, Gazze'deki soykırım ve çevresel yıkımın birlikte ele alındığı ayrı bir bölümde aktarıldı.
Erdoğan'ın silahlı çatışmaların ağır faturasını yalnızca insanların değil, doğanın da ödediğine dikkat çektiğini belirten yayın; asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesi, toprağın ve suyun kirletilmesi, şehirlerin enkaza dönüşmesine ilişkin sözlerine yer verdi.
Al Jazeera ayrıca Erdoğan'ın, kış koşullarıyla birlikte ağırlaşan insani krize dikkat çekerek Gazze'ye yardımların derhal ulaştırılmasını ve tecridin sona erdirilmesini istediğini bildirdi.
FINANCIAL TIMES, GAZZE MESAJINI BAŞLIĞINA ÇIKARDI
İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Gazze'deki "çevre kıyımını" BM iklim görüşmelerinde gündeme taşımasını başlığına çıkardı. Gazete, bu çıkışı fosil yakıt üreticilerinin ağırlıkta olduğu zirve bağlamında ele aldı.
İngiliz The Guardian da canlı anlatımında Erdoğan'ın Gazze açıklamalarını ve salondaki alkışları aktardı.
ALMAN N-TV: ERDOĞAN GAZZE'Yİ İKLİM ZİRVESİNİN GÜNDEMİNE TAŞIDI
Alman haber kanalı N-TV, AFP kaynaklı haberinde Erdoğan'ın Gazze'deki savaşı BM iklim konferansının gündemine taşıdığını belirtti.
Haberde, insanların yanı sıra doğanın da çatışmalar nedeniyle ağır bedel ödediğine ilişkin değerlendirmeye yer verildi. Zeytin ağaçlarının kesilmesi ve suyun kirletilmesine yönelik sözler aktarıldı.
N-TV, Türkiye'nin konteyner gönderme teklifinin İsrail tarafından reddedildiği yönündeki açıklamayı da haberleştirdi. Erdoğan'ın Filistinlilerin çamur içindeki çadırlarda yaşamak zorunda bırakılmasına tepki gösterdiğini ve insani yardımların önünün hemen açılmasını istediğini belirtti.
THE NEW ARAB: İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARINA "ÇEVRE KIYIMI" TEPKİSİ
The New Arab, Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "çevre kıyımı" olarak nitelendirmesini başlığına taşıdı.
Yayın, Gazze'deki çevresel yıkımın tanınması ve insani yardımların artırılması çağrısını aktardı. Şiddetli yağışların yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır ve geçici barınakları tahrip ettiğine dikkat çekti.
GAZZE ÇIKIŞI HİNDİSTAN VE İSRAİL BASININDA
Hindistan merkezli NDTV de Erdoğan'ın "çevre kıyımı" açıklamasını haberinin başlığına taşıdı. Ajans servisinden yayımlanan haberde Gazze'deki yıkım ve İsrail'in açıklamalara verdiği karşılık aktarıldı.
İsrail merkezli The Times of Israel ise Erdoğan'ın Gazze'deki çevresel yıkıma ilişkin sözlerini, İsrail Dışişleri Bakanlığının skandal tepkisiyle birlikte haberleştirdi. Gazete, Erdoğan'ın zeytin ağaçları, kirletilen su ve toprak ile sular altında kalan barınaklara ilişkin açıklamalarına yer verdi. Bakanlığın suçlamaları reddederek yıkımdan Hamas'ı sorumlu tuttuğunu aktardı.
CNN BREZİLYA: ERDOĞAN VE LULA'DAN ZİRVENİN EN GÜÇLÜ KONUŞMALARI
Erdoğan'ın konuşmasının genel değerlendirmesi de CNN Brezilya'da gündeme geldi. Kanalın kıdemli uluslararası haberler analisti Américo Martins, Hora H programında Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın hitaplarını, liderler zirvesinin ilk gününün en güçlü ve en güçlü konuşmaları olarak değerlendirdi.
Martins'in analizinde, iki liderin gelişmiş ülkelere yönelik sorumluluk çağrısı öne çıktı. Savaşların ve enerji krizinin iklim mücadelesini erteleme gerekçesi yapılamayacağı mesajı ile uluslararası iş birliği vurgusuna dikkat çekildi.