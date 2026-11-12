GAZZE ÇIKIŞI HİNDİSTAN VE İSRAİL BASININDA

Hindistan merkezli NDTV de Erdoğan'ın "çevre kıyımı" açıklamasını haberinin başlığına taşıdı. Ajans servisinden yayımlanan haberde Gazze'deki yıkım ve İsrail'in açıklamalara verdiği karşılık aktarıldı.

İsrail merkezli The Times of Israel ise Erdoğan'ın Gazze'deki çevresel yıkıma ilişkin sözlerini, İsrail Dışişleri Bakanlığının skandal tepkisiyle birlikte haberleştirdi. Gazete, Erdoğan'ın zeytin ağaçları, kirletilen su ve toprak ile sular altında kalan barınaklara ilişkin açıklamalarına yer verdi. Bakanlığın suçlamaları reddederek yıkımdan Hamas'ı sorumlu tuttuğunu aktardı.

CNN BREZİLYA: ERDOĞAN VE LULA'DAN ZİRVENİN EN GÜÇLÜ KONUŞMALARI



Erdoğan'ın konuşmasının genel değerlendirmesi de CNN Brezilya'da gündeme geldi. Kanalın kıdemli uluslararası haberler analisti Américo Martins, Hora H programında Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın hitaplarını, liderler zirvesinin ilk gününün en güçlü ve en güçlü konuşmaları olarak değerlendirdi.

Martins'in analizinde, iki liderin gelişmiş ülkelere yönelik sorumluluk çağrısı öne çıktı. Savaşların ve enerji krizinin iklim mücadelesini erteleme gerekçesi yapılamayacağı mesajı ile uluslararası iş birliği vurgusuna dikkat çekildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN