Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Malatya'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Askeri helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan facianın ardından devletin üst kademelerinden ve siyaset dünyasından taziye mesajları paylaşıldı.

ÖMER ÇELİK: ACIMIZ BÜYÜK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'daki askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Acımız büyük... Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..."