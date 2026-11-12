Malatya'daki helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından siyaset dünyasından peş peşe başsağlığı mesajları geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bakanlar, şehit askerler için taziye mesajları yayımlayarak ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.
Malatya'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Askeri helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan facianın ardından devletin üst kademelerinden ve siyaset dünyasından taziye mesajları paylaşıldı.
ÖMER ÇELİK: ACIMIZ BÜYÜK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'daki askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Acımız büyük... Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..."
NUMAN KURTULMUŞ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kazanın ardından sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Şehit haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Malatya'da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malatya'da yaşanan askeri helikopter kazasının ardından yayımladığı mesajda şehit askerleri rahmetle andı.
Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun. Malatya'da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."
BAKAN YUMAKLI: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kazada şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.
Şehit ailelerine sabır dileyen Yumaklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun."
BAKAN TEKİN: ŞEHİTLERİMİZİN MEKÂNI CENNET OLSUN
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'daki helikopter kazasının ardından yayımladığı mesajla şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Malatya'da askerî bir helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun"
BAKAN BAYRAKTAR'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Malatya'daki kazanın ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Bayraktar, şehitlerin aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:
"Malatya'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum."
MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN MALATYA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI İÇİN TAZİYE MESAJI
Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimizin şehit olmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taziye mesajı yayımladı.
Yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bahçeli, şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır temennisinde bulundu.
MHP lideri Bahçeli, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum."
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM: MEKÂNLARI CENNET, MAKAMLARI ÂLİ OLSUN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki helikopter kazasının ardından şehit askerler için taziye mesajı paylaştı.
Bakan Kurum, açıklamasında, "Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'DAN ŞEHİTLER İÇİN DUA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin yayımladığı mesajda şehit ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.
Memişoğlu, paylaşımında, "Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Çiftçi, mesajında, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Malatya'da helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı paylaştı.
Gürlek, açıklamasında, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin." ifadelerini kullandı.
BAKAN IŞIKHAN: KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da yaşanan helikopter kazasının ardından şehit askerlerin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Işıkhan, mesajında, "Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterimizde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerini kullandı.
BAKAN BAK: KIYMETLİ AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Malatya'daki askeri helikopter kazasında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
Bak, paylaşımında, "Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Özgür Özel, Malatya'daki helikopter kazasında askerlerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek taziye mesajı yayımladı.
Özel, mesajında, "Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
MHP'DEN 4 ŞEHİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Malatya'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 4 asker için parti adına başsağlığı mesajı yayımladı.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
DERVİŞOĞLU: RUHLARI ŞAD, MEKÂNLARI CENNET OLSUN
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan kazada 4 askerin şehit olmasının ardından taziye mesajı yayımladı.
Dervişoğlu, açıklamasında, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askerî helikopter kazasında 4 kahraman askerimizi şehit verdiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
EFKAN ALA'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Ala, mesajında, "Malatya'da Mili Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
KILIÇDAROĞLU: MİLLETİMİZİN VE TSK'NIN BAŞI SAĞ OLSUN
Kemal Kılıçdaroğlu da Malatya'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 4 asker için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin, yakınlarının, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.