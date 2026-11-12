Siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, çevre savunucuları ve iş dünyası olarak müşterek ev olan yeryüzünün geleceğine sahip çıkmak için Antalya'da toplandıklarını aktaran Erdoğan, "Öncelikle Antalya'ya gelerek dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirme çabalarımıza verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bir otelde düzenlenen "COP31 İş Forumu"nda yaptığı konuşmasına, "Tarihin, tabiatın, tarımın ve turizmin buluşma noktası güzel Antalya'mıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyerek başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir." dedi.

ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, 9 Kasım'da başlayan COP31'de dün ve bugün yapılan Liderler Zirvesi'nde farklı ünvanlara sahip 96 lideri ülkede ağırladıklarını belirtti.

Erdoğan, 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 bin kişinin katılımını beklediklerini ifade etti.

Ön kayıt rakamlarına göre en yüksek katılımlı COP olmaya aday olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeşil ve Mavi bölgelerden oluşan 1 milyon 100 bin metrekarelik Expo alanımız şimdiye kadarki en büyük konferans alanları arasındadır. Bütün bu rakamlar, konferansa verdiğimiz önemin yanı sıra ülkemizin çok taraflı diplomasinin merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Hepinizin bildiği üzere, iklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Bu anlayışla COP31'i taahhütlerin somut sonuçlara dönüşmesine imkan verecek bir uygulama konferansı olarak tasarladık. Liderler zirvemizin ilk gününü "sıfır atık" konusuna ayırdık. Zirvemizin ikinci gününde ise "dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre" temalarına odaklandık."

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketiyle sarsılmış bir ülke olduğunu anımsattı.

11 şehri etkileyen bu felakette 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "6 Şubat depremlerinin ardından üç yıldan daha kısa sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek, deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk." dedi.

Erdoğan, iklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdıklarını dile getirdi.