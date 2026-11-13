Çocuklara sigara satan işletmelere ağır ceza hazırlığı: Ruhsatlar askıya alınabilir
Çocukları tütün ürünlerinden korumak amacıyla kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlanıyor. 18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelere yönelik ağır yaptırımlar gündemde. Yeni düzenlemeyle denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor.
AK Parti, Türkiye'de giderek artan sigara tüketimini azaltabilmek, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için yasal düzenleme hazırlığına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bürokratlarının AK Parti grubuna yaptığı sunumlarda, yıllık sigara tüketiminin 8,5 milyar pakete ulaştığına dikkat çekildi.
Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, Kanun teklifinin taslağında 18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması değerlendiriliyor. Çocuklara sigara satışının tespit edilmesi hâlinde işletmelerin ruhsatlarının belirli süreyle askıya alınması, ticari faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve tekrarlanan ihlallerde daha ağır yaptırımlar uygulanması seçenekler arasında bulunuyor.
DENETİM SEFERBERLİĞİ
Mevcut cezaların güncellenmesi de hazırlığın önemli ayaklarından olacak. Bakanlıklara bağlı denetim ekiplerinin daha sık sahaya çıkması, çapraz denetimlerin artırılması ve ihlal tespitlerinde yaptırımların daha etkin uygulanması hedefleniyor.
Sunumlarda özellikle kadınlar arasında sigara kullanımının yaygınlaşması öne çıktı. 2008-2025 döneminde kadınlarda tütün kullanım oranının yüzde 35 arttığına ilişkin veriler paylaşıldı.
Erkeklerde ise kullanım oranının aynı dönemde gerilediği kaydedildi. Kadınlara yönelik slim sigara ürünlerinin yasaklanması ele alınan başlıklar arasında yer aldı.
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