AK Parti, Türkiye'de giderek artan sigara tüketimini azaltabilmek, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için yasal düzenleme hazırlığına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bürokratlarının AK Parti grubuna yaptığı sunumlarda, yıllık sigara tüketiminin 8,5 milyar pakete ulaştığına dikkat çekildi.

Çocuklara sigara satan işletmelere yönelik ağır yaptırımlar gündemde. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, Kanun teklifinin taslağında 18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması değerlendiriliyor. Çocuklara sigara satışının tespit edilmesi hâlinde işletmelerin ruhsatlarının belirli süreyle askıya alınması, ticari faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve tekrarlanan ihlallerde daha ağır yaptırımlar uygulanması seçenekler arasında bulunuyor.