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Altın fiyatlarında 6.300 TL eşiği kırıldı! 12 Kasım 2026 gram, çeyrek altın tablosu

Küresel piyasalarda değerli metallere gelen satış dalgası yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını yüzde 2'nin üzerinde aşağı çekti. Gram altının 6 bin 252 liraya kadar gerilediği 12 Kasım gününde, A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş düşüşün nedenlerini sıraladı. Sarı metalde kısa vadeli denge arayışı sürerken 2027 yılı için kritik göstergeye dikkat çekildi.

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Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Birikimini korumak isteyen ya da düğün ve yatırım hazırlığı yapan vatandaşların gözü yine kuyumcu ekranlarında. Uzun süredir "güvenli liman" olarak görülen sarı metalde ibre bu hafta aşağı döndü. Küresel piyasalardaki satış dalgası yurt içine de yansırken, uzmanların öğleden sonra ekranlarda yaptığı değerlendirmelerin ardından akşam saatlerine doğru düşüş daha da hızlandı. Yatırımcılar şimdi "Bu geri çekilme bir alım fırsatı mı, yoksa düşüş sürecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR, GRAM ALTINDA 6 BİN 300 LİRA EŞİĞİ KIRILDI

Altın piyasasında gün boyu kademeli bir geri çekilme yaşandı. A Haber'in saat 15.00'teki canlı yayınına konuk olan Ekonomist Tonguç Erbaş, yayının gerçekleştiği saatlerde 3 bin 950 dolar civarında seyreden ons altının psikolojik eşik olan 4 bin doların altına sarktığına dikkat çekti. Erbaş, gün ortasında 6 bin 600 liranın üzerine çıkamayan gram altında da kısmi geri çekilmelerin başladığını belirtti.

İlerleyen saatlerde küresel piyasalarda değerli metallere gelen satışların artmasıyla kayıplar derinleşti. Öğleden sonra 3 bin 894 dolara kadar çekilen ons altın, akşam saatlerinde 3 bin 860 - 3 bin 873 dolar bandına kadar geriledi. Ons altındaki yüzde 2'yi aşan değer kaybı yurt içinde gram altını da doğrudan aşağı çekti. Kısa vadeli yatırımcıların yakından izlediği 6 bin 300 lira psikolojik desteğini kıran gram altın, önce 6 bin 287 liraya, saat 19.33 kayıtlarında ise 6 bin 252 liraya kadar indi.

Küresel Dengeler Altın Piyasasını Zorluyor

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Sarı metaldeki bu sert frenin arkasında küresel dengeler yatıyor. Tonguç Erbaş'ın değerlendirmelerine göre, ABD seçimleri sonrasında Amerikan dolarının güç kazanması ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, altının yukarı yönlü hareket alanını teknik olarak sınırlandırıyor. ABD'de enflasyonun yüksek seyri ve enerji maliyetleri de piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Piyasaların şu an temkinli bir bekleyiş içinde olduğunu vurgulayan Erbaş, ons altının bu haftayı 3 bin 850 ile 4 bin dolar aralığında kapatabileceğini öngörüyor. Mevcut geri çekilmenin altın fiyatları üzerinde henüz agresif bir düşüş trendi oluşturmadığını belirten uzman isim, önümüzdeki hafta Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrinin belirleyici olacağına işaret ediyor.

Video Oynatma İkonu Altın piyasasında sert düşüş yaşandı
Serbest Piyasada Altın ve Gümüş Fiyatları

SERBEST PİYASA ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Serbest piyasada saat 19.33 itibarıyla kaydedilen gram, çeyrek, Cumhuriyet altını, bilezik ve gümüş alış-satış rakamları şu şekilde:

Au
SERBEST PİYASA
Yatırımlık ve Ziynet Altın Fiyatları
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
DEĞİŞİM
Gram Altın
6.252
6.253
↘ %-2,87
Çeyrek Altın
10.209
10.306
↘ %-2,50
Yarım Altın
20.444
20.607
↘ %-0,19
Tam Altın
40.393
41.192
↘ %-3,14
Cumhuriyet Altını
40.763
41.062
↘ %-2,47
Ata Altın
41.656
42.708
↘ %-3,14
Reşat ve Kulplu Altında Düşüş Sürüyor
Au
SERBEST PİYASA
Yatırımlık ve Ziynet Altın Fiyatları
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
DEĞİŞİM
Reşat Altını
40.795
41.094
↘ %-2,39
Kulplu Reşat Altını
40.797
41.097
↘ %-2,39
Hamit Altın
40.795
41.094
↘ %-2,39
Gremse Altın
100.984
103.296
↘ %-3,14
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
100.984
102.601
↘ %-3,14
Kapalıçarşı Beşli Altın
204.493
208.488
↘ %-3,14
Altın Fiyatlarında Ayar Bazlı Hareketlilik
22K
Ayar Bazlı Altın Fiyatları
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
DEĞİŞİM
22 Ayar Bilezik (Gr)
5.715
5.772
↘ %-2,10
22 Ayar Altın (Gr)
5.704
5.906
↘ %-2,48
18 Ayar Altın (Gr)
4.564
4.565
↘ %-2,84
14 Ayar Altın (Gr)
3.421
4.597
↘ %-2,21
Has Altın
6.221
6.222
↘ %-2,84
Uluslararası Piyasada Külçe Altın Verileri
FX
ULUSLARARASI PİYASA
Külçe Altın Verileri
BİRİM
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Altın (Ons / $)
3.873 $
3.873 $
↘ %-2,81
Külçe Altın ($)
124.900 $
125.000 $
↘ %-3,21
Altın ($/kg)
123.790 $
123.807 $
↘ %-2,90
Altın (Euro/kg)
112.622 €
112.699 €
↘ %-3,16
Bankalarda Gram Altın Fiyatları Nasıl?
TL
BANKA KURLARI
Gram Altın Banka Kurları
BANKA
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
MAKAS (TL)
Denizbank
6.080
6.430
↔ 350
Vakıfbank
5.917
6.814
↔ 897
Serbest Piyasada Gümüş Fiyatları Düşüşte
Ag
SERBEST PİYASA
Gümüş Fiyatları
GÜMÜŞ BİRİMİ
ALIŞ
SATIŞ
DEĞİŞİM
Gümüş (TL/Gr)
80,69 TL
80,78 TL
↘ %-3,33
Gümüş ($/Ons)
50,08 $
50,13 $
↘ %-3,11
Gümüş (Euro/Ons)
45,27 €
45,33 €
↘ %-2,89
Borsa İstanbul ve Dolar Kuru Verileri

BORSA İSTANBUL ALTIN PİYASASI VE MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa kıyasla yüzde 2,2 gerileyerek 6 milyon 379 bin lira seviyesine indi. Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla altının onsu 3 bin 860 dolardan işlem görürken, döviz ve parite cephesinde kaydedilen rakamlar şöyle şekillendi:

TCMB efektif dolar kuru: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 50,13 lira, satışta ise 50,33 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 50,10 lira, satışta 50,30 lira düzeyindeydi.

Uluslararası pariteler: Saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3243 ve dolar/yen paritesi 159,9 seviyesinde kaydedildi.

Borsa ve Diğer Yatırımlarda Son Durum

DİĞER YATIRIM ARAÇLARINDA VE BORSADA SON DURUM NE?

Altındaki dalgalanmanın yanı sıra diğer yatırım araçlarında da yön arayışı sürüyor. ABD seçimlerinin ardından yurt dışında teknoloji hisselerine gelen satışların son birkaç günde yerini toparlanma eğilimine bıraktığını belirten Tonguç Erbaş, yurt içi piyasaların görünümünü şu başlıklarla özetliyor:

Borsa İstanbul: 10 bin 600 puan seviyelerinden başlayan yukarı yönlü hareket, düşük hacimli de olsa 11 bin 850 puana kadar taşındı.

Tahvil ve kur: Yurt içinde 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 40 seviyesinin altında sakin bir görünüm sergilerken, döviz kuru tarafında da yatay seyir korunuyor.

Petrol dengesi: Birçok yatırım aracının yönü petrol fiyatlarındaki dengeye bağlı ilerliyor. Brent petrol, son 200 günlük ortalaması olan 90-92 dolar bandında hareket ediyor. Piyasalardaki yatay fiyatlama ve kararsızlık da tam olarak bu ortalamada kalmasından kaynaklanıyor.

2027 Yılı İçin Yatırım Beklentileri ve Petrol Fiyatları

YATIRIMCIYI 2027'DE NE BEKLİYOR? KRİTİK GÖSTERGE: 90 DOLAR

Merkez Bankası'nın enflasyon sunumuna da değinen Erbaş, 2026 yılının Mart ayından itibaren son 8-9 aylık sürecin Orta Doğu'daki savaş ve enerji maliyetlerinin gölgesinde geçtiğini hatırlattı. Bu nedenle 2026'nın yüksek kazançtan ziyade eldeki birikimi koruma ve temkinli olma yılı olarak geçtiğini ifade etti.

Hem altında hem borsada hem de faizlerde net bir yön oluşması için Kasım sonuna kadar ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmanın ve petrol fiyatlarının izlenmesi gerekiyor. Yatırımcıların 2027 yılına daha iyimser bakabilmesi için şifre petrol fiyatlarında gizli: Erbaş'a göre, petrol fiyatlarında 90 doların altında kalıcılık sağlanırsa 2027 yılında piyasalar için çok daha olumlu bir dönem başlayabilir. Kısa vadede ise gram altında 6 bin 300 lira eşiğinin yeniden aşılıp aşılamayacağı ve ons altındaki satış baskısının seyri belirleyici olmaya devam edecek.

CANLI ALTIN, DOLAR ve EURO FİYATLARI
Altın
Dolar
Euro

(Haberde yer alan görseller temsili olup Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Borsa İstanbulda en çok yükselen 5 hisse: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, 4 şirket tavan yaptı
Borsa İstanbul'da en çok yükselen 5 hisse: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, 4 şirket tavan yaptı
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