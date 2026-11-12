Altın fiyatlarında 6.300 TL eşiği kırıldı! 12 Kasım 2026 gram, çeyrek altın tablosu
Küresel piyasalarda değerli metallere gelen satış dalgası yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını yüzde 2'nin üzerinde aşağı çekti. Gram altının 6 bin 252 liraya kadar gerilediği 12 Kasım gününde, A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş düşüşün nedenlerini sıraladı. Sarı metalde kısa vadeli denge arayışı sürerken 2027 yılı için kritik göstergeye dikkat çekildi.
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