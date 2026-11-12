Birikimini korumak isteyen ya da düğün ve yatırım hazırlığı yapan vatandaşların gözü yine kuyumcu ekranlarında. Uzun süredir "güvenli liman" olarak görülen sarı metalde ibre bu hafta aşağı döndü. Küresel piyasalardaki satış dalgası yurt içine de yansırken, uzmanların öğleden sonra ekranlarda yaptığı değerlendirmelerin ardından akşam saatlerine doğru düşüş daha da hızlandı. Yatırımcılar şimdi "Bu geri çekilme bir alım fırsatı mı, yoksa düşüş sürecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR, GRAM ALTINDA 6 BİN 300 LİRA EŞİĞİ KIRILDI

Altın piyasasında gün boyu kademeli bir geri çekilme yaşandı. A Haber'in saat 15.00'teki canlı yayınına konuk olan Ekonomist Tonguç Erbaş, yayının gerçekleştiği saatlerde 3 bin 950 dolar civarında seyreden ons altının psikolojik eşik olan 4 bin doların altına sarktığına dikkat çekti. Erbaş, gün ortasında 6 bin 600 liranın üzerine çıkamayan gram altında da kısmi geri çekilmelerin başladığını belirtti.

İlerleyen saatlerde küresel piyasalarda değerli metallere gelen satışların artmasıyla kayıplar derinleşti. Öğleden sonra 3 bin 894 dolara kadar çekilen ons altın, akşam saatlerinde 3 bin 860 - 3 bin 873 dolar bandına kadar geriledi. Ons altındaki yüzde 2'yi aşan değer kaybı yurt içinde gram altını da doğrudan aşağı çekti. Kısa vadeli yatırımcıların yakından izlediği 6 bin 300 lira psikolojik desteğini kıran gram altın, önce 6 bin 287 liraya, saat 19.33 kayıtlarında ise 6 bin 252 liraya kadar indi.