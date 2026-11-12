Başkan Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi sonrası dünyaya çağrı: 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı değerlendirmede, iklim kriziyle mücadelede uluslararası dayanışma, finansmana erişim ve somut adımların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında uygulama odaklı bir süreç yürütmeyi hedeflediğini belirten Erdoğan, "Bu kararlılığımızı sürdürelim, uygulama yönündeki çabalarımızı devam ettirelim ve 1,5°C hedefini ulaşılabilir kılalım" ifadeleriyle dünya liderlerine çağrıda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği ve finansmana erişimin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında uygulama odaklı bir süreç yürütmeyi hedeflediğini belirten Erdoğan, "1,5°C hedefini ulaşılabilir kılalım" mesajı verdi.
TÜM BAŞKANLARA TEŞEKKÜR
Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür eden Başkan Erdoğan, uluslararası alanda önemli sınamaların yaşandığı bir dönemde liderlerin zirvede bir araya gelmesinin ve mesajlarını bizzat iletmesinin özel önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, liderlerin katılımının iklim eylemine yönelik siyasi taahhüdü ve karşı karşıya olunan sorunların iş birliğiyle aşılabileceğine duyulan inancı ortaya koyduğunu ifade etti.
Zirveye aktif katkı sunan taraflara, uluslararası kuruluşlara, çok taraflı kalkınma bankalarına ve paydaşlara da teşekkür eden Erdoğan, ortaya konulan yaklaşımların ve sürece yapıcı katılımın COP31 çalışmalarına güçlü destek verdiğini belirtti. COP31 Başkanlığı olarak bu yaklaşımı tüm tarafların çekincelerini ve önceliklerini gözeterek daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.
Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girildiğini hatırlatan Başkan, zirvede gerçekleştirilen fikir alışverişlerinin iklim değişikliğiyle mücadelenin hem bilimsel hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunu yeniden teyit ettiğini bildirdi.
Erdoğan, bu konudaki sorumluluğun yalnızca bugün yaşamları iklim değişikliğinden etkilenen insanları değil, gelecek nesilleri ve toplumlar ile ekonomilerin bağlı olduğu dünyayı da kapsadığını vurguladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın geri kalan ifadeleri:
- Görüşmelerde ortaya çıkan geniş ortak zemin beni cesaretlendirdi. Ülkeler Antalya'ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullarla geldiler; bununla birlikte, bu farklılıklar ortak bir zeminin tesisine engel olmadı. Bu ortam, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyalog ve iş birliği için kıymetli bir temel oluşturmaktadır.
- Bu ortak zeminin COP31 Eylem Gündemi'nin önceliklerine yansıtılmış olması özellikle cesaret vericidir. Zirve sırasında düzenlenen üst düzey etkinlikler, elektrifikasyon, uygulama, yeşil sanayileşme, dayanıklılık, sıfır atık ve iklim finansmanı konularının etraflıca tartışılmasına imkân sağladı. Gerçekleştirilen etkinlikler ayrıca, Afrika, Pasifik ve diğer bölgelerin önceliklerine de dikkat çekerek, iklim eylemini kalkınma ihtiyaçlarına ve ulusal koşullara yanıt verecek şekilde ilerletmenin önemini vurguladı.
- Son dönemde yaşanan doğal afetler ve can kayıpları ile geçim kaynaklarının yok olması, çalışmalarımızın insanlık açısından aciliyetini ortaya koymaktadır. Bundan etkilenen topluluklar ve onların iyileşme süreçlerini destekleyenlerle dayanışma içinde olduğumu ifade etmek isterim. Bu toplulukların tecrübeleri; iklim risklerine karşı daha güçlü erken uyarı sistemleri ve iklim risklerine en çok maruz kalanların daha iyi korunması da dâhil olmak üzere, azaltımın yanı sıra dirençlilik ve uyumun arttırılmasının öneminin altını çizmektedir. Elektrifikasyon, yeşil sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınmanın sunduğu fırsatları değerlendirirken odağımızda bu meseleler olmalıdır.
- COP31 Zirvesi ayrıca, en çok ihtiyaç duyanlar için finansmana erişimin önemini vurgulamış; bu nedenle "İklim Uygulama Köprüsü" büyük destek görmüştür. Mekanizma'nın amacı, ülkeler, finans kuruluşları ve taraflar arasında daha yakın iş birliği yoluyla mevcut taahhütleri somut sonuçlara dönüştürmek ve uyum, direnç ve sürdürülebilir kalkınma konularında ülkelerin önderliğinde yürütülen eylemlere destek sağlamaktır.
- COP31, uygulama odaklı bir COP olarak tasarlandı. Bu doğrultuda, "35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü"ne verilen destekten memnuniyet duyuyorum. Zirve boyunca pek çok lider elektrifikasyonun sunduğu fırsatları dile getirdi ve birçok ülke şimdiden bu girişimin parçası oldu. Ülkelerin kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun yollar izleyerek elektrifikasyonu yaygınlaştırmaları, enerji güvenliğine ve kalkınmaya katkıda bulunabilecektir.
- COP31 Eylem Gündemi'ne liderliğimiz vasıtasıyla uygulamaya daha fazla siyasi önem kazandırmayı ve hükümetler ile paydaşları pratik çözümler etrafında bir araya getirmeyi amaçladık. Paris Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme kaydederken, Başkanlığımızın kalıcı bir katkısının da; ulusal öncelikleri belirleyenler ile bunların gerçekleştirilmesine yardımcı olanlar arasında daha yakın iş birliğinin tesis edilmesi olmasını ümit ediyoruz.
- Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklık, çok taraflılığa duyulan güvenin bir ifadesidir. Birbirlerinden coğrafi olarak uzak; farklı koşullar ve sınamalara sahip ülkeleri bir araya getiren bu model, ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği yapmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu ortaklıktan ve özellikle Pre-COP ev sahipleri Tuvalu ve Fiji başta olmak üzere Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımlarından memnuniyet duyuyorum.
- Sürdürülebilir uygulamalar, toplumun her kesiminin katkısını gerektirecektir. Hükümetler; ulusal öncelikler ve politikalar aracılığıyla yönlendirme sağlarken, işletmeler, finans kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum bu öncelikleri eyleme dönüştürmeye yardımcı olabilecek kaynak, uzmanlık ve deneyimi sunmaktadır. Sürece katılımlarını ve Eylem Gündemi'nin ülkelerin öncülüğünde şekillenen çabaları desteklemek için sunduğu iş birliği fırsatlarını memnuniyetle karşılıyorum.
- Devam eden müzakerelerde, tüm Tarafları Liderler Zirvesi'nin yapıcı ruhunu sürdürmeye teşvik ediyorum. Antalya'da sergilenen siyasi taahhüt, Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalar bakımından cesaret verici niteliktedir. Bu kararlılığımızı sürdürelim, uygulama yönündeki çabalarımızı devam ettirelim ve 1,5°C hedefini ulaşılabilir kılalım.