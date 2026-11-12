Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği ve finansmana erişimin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında uygulama odaklı bir süreç yürütmeyi hedeflediğini belirten Erdoğan, "1,5°C hedefini ulaşılabilir kılalım" mesajı verdi.

TÜM BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür eden Başkan Erdoğan, uluslararası alanda önemli sınamaların yaşandığı bir dönemde liderlerin zirvede bir araya gelmesinin ve mesajlarını bizzat iletmesinin özel önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, liderlerin katılımının iklim eylemine yönelik siyasi taahhüdü ve karşı karşıya olunan sorunların iş birliğiyle aşılabileceğine duyulan inancı ortaya koyduğunu ifade etti.

Zirveye aktif katkı sunan taraflara, uluslararası kuruluşlara, çok taraflı kalkınma bankalarına ve paydaşlara da teşekkür eden Erdoğan, ortaya konulan yaklaşımların ve sürece yapıcı katılımın COP31 çalışmalarına güçlü destek verdiğini belirtti. COP31 Başkanlığı olarak bu yaklaşımı tüm tarafların çekincelerini ve önceliklerini gözeterek daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Başkan Erdoğan'dan iklim mücadelesinde iş birliği çağrısı.