Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'dan aşk dolu paylaşım! Annesine yüzüğünü gösterdiği anlar dikkat çekti
Ünlü sanatçı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, eşi Batuhan Yağlıoğlu ile tanışma yıl dönümlerini romantik bir videoyla kutladı. Evlilik teklifinden nikâh gününe kadar birçok özel anını paylaşan Ayşe Nazlı'nın, annesi Nilüfer'e yüzüğünü gösterdiği görüntüler dikkat çekti.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nilüfer'in henüz dört aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, özel hayatıyla gündeme geldi.
Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ayşe Nazlı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine girmişti. Sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren çift, evliliklerinin ardından romantik paylaşımlarıyla da dikkat çekmişti.
TANIŞMA YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR
Eşi Batuhan Yağlıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ayşe Nazlı Yumlu, bu kez tanışma yıl dönümleri için sosyal medya hesabından özel bir video yayımladı.
Çiftin tanışmalarından evliliklerine uzanan aşk hikâyesini gözler önüne seren paylaşımda, birlikte geçirdikleri romantik anlara yer verildi. Geçmişe dönük fotoğraf ve videoları bir araya getiren Ayşe Nazlı, takipçilerine adeta küçük bir zaman yolculuğu yaşattı.
EVLİLİK TEKLİFİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI
Ayşe Nazlı'nın yayımladığı videoda, Batuhan Yağlıoğlu'nun kendisine yaptığı evlilik teklifinden görüntüler de yer aldı. Romantik teklifin ardından yaşanan mutluluk dolu anları takipçileriyle paylaşan genç kadın, hayatının en özel günlerinden birini yeniden gündeme taşıdı.
Ancak videoda en çok dikkat çeken detay, evlilik teklifinin hemen ardından yaşanan anne-kız konuşması oldu.
ANNESİ NİLÜFER'İ ARAYIP YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Evlilik teklifinin ardından mutluluğunu ilk paylaştığı isimlerden biri annesi Nilüfer oldu. Ayşe Nazlı, teklifin hemen ardından ünlü sanatçıyı görüntülü arayarak parmağındaki yüzüğü gösterdiği anları da videoya ekledi.
Anne-kızın bu özel anları, romantik paylaşımın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Ayşe Nazlı'nın hayatındaki önemli gelişmeyi annesiyle paylaştığı görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü.
NİŞANDAN NİKÂHA TÜM ÖZEL ANLARINI PAYLAŞTI
Ayşe Nazlı Yumlu'nun romantik videosu yalnızca evlilik teklifiyle sınırlı kalmadı. Genç kadın, Batuhan Yağlıoğlu ile birlikte geçirdiği özel anların yanı sıra nişan töreninden, düğün hazırlıklarından ve nikâh gününden karelere de yer verdi.
Çiftin evliliğe uzanan yolculuğunu gözler önüne seren paylaşım, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
BALAYI GİBİ ATİNA TATİLİ
Ayşe Nazlı Yumlu ve Batuhan Yağlıoğlu, evliliklerinin ardından baş başa geçirdikleri tatille de gündeme gelmişti. Yoğun tempolarına kısa bir ara veren çift, rotalarını Yunanistan'ın başkenti Atina'ya çevirmişti.
Atina'nın tarihi sokaklarında keyifli vakit geçiren ikili, tatil boyunca çektirdikleri romantik ve eğlenceli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Çiftin mutluluk pozları takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI KİMDİR?
Türk müziğinin unutulmaz seslerinden Nilüfer, Ayşe Nazlı Yumlu'yu henüz dört aylıkken evlat edinmişti. Ünlü sanatçının gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe Nazlı, yıllar içinde zaman zaman annesiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
Ayşe Nazlı, özel hayatını magazin dünyasının gözlerinden uzak yaşamayı tercih etti. Temmuz 2026'da Batuhan Yağlıoğlu ile evlenen Ayşe Nazlı, mutlu evliliğini sürdürüyor.