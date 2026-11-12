Magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ayşe Nazlı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine girmişti. Sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren çift, evliliklerinin ardından romantik paylaşımlarıyla da dikkat çekmişti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nilüfer 'in henüz dört aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, özel hayatıyla gündeme geldi.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'dan duygulandıran paylaşım. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

TANIŞMA YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Eşi Batuhan Yağlıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ayşe Nazlı Yumlu, bu kez tanışma yıl dönümleri için sosyal medya hesabından özel bir video yayımladı.

Çiftin tanışmalarından evliliklerine uzanan aşk hikâyesini gözler önüne seren paylaşımda, birlikte geçirdikleri romantik anlara yer verildi. Geçmişe dönük fotoğraf ve videoları bir araya getiren Ayşe Nazlı, takipçilerine adeta küçük bir zaman yolculuğu yaşattı.