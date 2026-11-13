Çoğunluğu tarla ve zeytinlik olan taşınmazların ihalesi 25-27 Kasım'da yapılacak.Çoğunluğu tarla ve zeytinlik vasfındaki taşınmazların en küçüğü 858, en büyüğü ise 16 bin metrekare. Belirlenen muhammen bedeller ise 700 bin ila 13 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

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