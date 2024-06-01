Galatasaray'da yeni dönemde Dursun Özbek yönetiminde yer almayacak olan yönetici Erden Timur ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşandı. Yönetimdeki görevlerini bırakan ve daha sonra Sportif A.Ş'den de istifa eden Erden Timur ile Başkan Dursun Özbek görüşme kararı aldı.

2 yıl daha kulübü yönetecek olan Dursun Özbek'in, taraftarların da mutlaka kulüpte olmasını istediği Timur'u Sportif A.Ş'de görmeyi arzuladığını anlatıp, ikna etmeye çalışacağı bildirildi. Öte yandan Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin de Erden Timur'un kulübe hizmetini sürdürmesi için devreye girdiği ortaya çıktı. Timur ile transfer sürecinde özel bir bağ kuran Icardi'nin, "Bizimle kal Erden" dediği öğrenildi. Öte yandan Galatasaray taraftarları, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Timur'a olan desteğini sürdürüyor.