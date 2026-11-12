Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki şansı ne? A Ligi'nde kalma ihtimalleri
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımımız, beşinci maçından da puansız ayrılarak grup sonunculuğunu garantiledi. Ancak ay-yıldızlıların A Ligi'nde kalma ihtimali devam ediyor. Fransa deplasmanındaki son maçın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Norveç ve Galler'in sonuçları Türkiye'nin play-off kaderini belirleyecek.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçından da puansız ayrılan ay-yıldızlılarımız, gruptaki beşinci yenilgisini yaşadı.
Arda Güler'in serbest vuruştan kaydettiği golle öne geçen millilerimiz, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Türkiye, 0 puan ve -10 averajla son sırada kaldı.
Belçika'nın 9 puana ulaşmasının ardından Türkiye'nin grubu dördüncü tamamlaması kesinleşti. Ancak UEFA'nın bu sezon uyguladığı yeni statü, millilerimize A Ligi'nde kalmak için bir şans daha tanıyor.
UEFA'NIN YENİ STATÜSÜ TÜRKİYE'YE UMUT VERDİ
2026-2027 sezonunda A Ligi'nde gruplarını son sırada bitiren dört takımın tamamı doğrudan küme düşmeyecek.
UEFA'nın yeni sistemine göre dört grup sonuncusundan en kötü ikisi B Ligi'ne gerileyecek. En iyi iki grup sonuncusu ise B Ligi'nin grup ikincileriyle A/B Ligi play-off'unda karşılaşacak.
Bu nedenle Türkiye'nin ligde kalması iki aşamaya bağlı. Ay-yıldızlılarımızın önce grup sonuncuları arasındaki sıralamada ilk ikiye girmesi, ardından da çift maçlı play-off eşleşmesini kazanması gerekiyor.
TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ SENARYOSU: FRANSA'YI YENMEK
Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanından galibiyetle ayrılırsa puanını 3'e yükseltecek.
Bu senaryoda Sırbistan ve Çekya'nın kalan karşılaşmalarından galibiyet çıkaramaması, Türkiye'nin play-off biletini garantilemesi için yeterli olacak.
Sırbistan, Almanya ve Yunanistan; Çekya ise İspanya ve Hırvatistan karşısında mücadele edecek.
İki ekibin de kalan maçlarını kazanamaması durumunda ulaşabilecekleri en yüksek puan 2 olacak. Fransa'yı yenen Türkiye ise 3 puanla her iki ülkenin önünde yer alacak ve A/B Ligi play-off'una katılmayı garantileyecek.
AVERAJ HESABI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Türkiye'nin Fransa'yı mağlup etmesi, puan eşitliği durumunda da avantaj sağlayabilir.
Belçika yenilgisinin ardından -10 averaja gerileyen ay-yıldızlılarımız, Fransa karşısındaki galibiyet farkına göre şu tabloya ulaşacak:
Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı sonuç, UEFA Uluslar Ligi'ndeki puanını ve averajını doğrudan etkileyecek. Belçika yenilgisinin ardından 0 puan ve -10 averajda bulunan ay-yıldızlılarımız, Fransa'yı tek farklı mağlup etmesi durumunda grup aşamasını 3 puan ve -9 averajla tamamlayacak.
Milli Takımımızın iki farklı galibiyet alması halinde averajı -8'e, üç farklı kazanması durumunda -7'ye, dört farklı galip gelmesi halinde ise -6'ya yükselecek. Bu sonuçların tamamında Türkiye, grup aşamasını 3 puanla bitirecek.
Fransa ile berabere kalınması durumunda millilerimiz puanını 1'e yükseltirken averajı -10'da kalacak. Ay-yıldızlılarımızın mücadeleden tek farklı mağlubiyetle ayrılması halinde ise grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamlayacak.
Bu nedenle Fransa karşısında alınacak galibiyetin farkı, diğer grupların sonuncularıyla yapılacak karşılaştırmada ve Türkiye'nin A/B Ligi play-off'una katılma ihtimalinde belirleyici olabilecek.
FRANSA İLE BERABERLİK DE PLAY-OFF KAPISINI AÇABİLİR
A Milli Takımımızın Fransa karşısında berabere kalması durumunda puanı 1'e yükselecek.
Bu durumda Sırbistan ve Çekya'nın kalan iki maçlarını da kaybetmesi, Türkiye'nin her iki takımın önünde yer almasını sağlayacak.
Ay-yıldızlılarımız 1 puana ulaşırken rakipleri 0 puanda kalacak. Böylece Türkiye'nin en iyi iki grup sonuncusundan biri olması kesinleşecek.
Sırbistan veya Çekya'nın kalan iki karşılaşmasından birer beraberlik çıkarması hâlinde ise puan eşitliği oluşabilecek. Böyle bir durumda genel averaj ve UEFA'nın diğer sıralama kriterleri devreye girecek.
FRANSA'YA KAYBEDERSEK NE OLACAK?
Türkiye'nin Fransa deplasmanından mağlubiyetle ayrılması, A Ligi'ne doğrudan veda edildiği anlamına gelmeyebilir.
Millilerimizin 0 puanda kalması durumunda play-off'a yükselebilmesi için diğer üç grup sonuncusundan en az ikisinin de grup aşamasını puansız bitirmesi gerekiyor.
Bu ihtimalde Sırbistan ve Çekya'nın kalan karşılaşmalarını kaybetmesi ve Türkiye'nin bu iki ekibin önünde yer almasını sağlayacak averaj veya sonraki eşitlik kriterlerine sahip olması gerekecek.
Sırbistan'ın dört maç sonunda -5, Çekya'nın ise -8 averajı bulunuyordu. Türkiye'nin Fransa karşısında alacağı olası yenilginin farkı ile iki rakibinin kalan maçlarda yiyeceği goller, son sıralamayı belirleyecek.
NORVEÇ-GALLER MAÇI DA TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR
A Ligi 4. Grup'ta Portekiz 12, Danimarka 6 puanla ilk iki sırada bulunuyor. Norveç ve Galler'in ise 3'er puanı var.
İki takım, 14 Kasım Cumartesi günü Norveç'in ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Türkiye'nin diğer grup sonuncularıyla yapacağı karşılaştırma açısından önem taşıyor.
Norveç ile Galler'in berabere kalması durumunda iki takım da 4 puana ulaşacak. Böylece bu grubu dördüncü tamamlayacak ekip, en fazla 3 puana ulaşabilecek Türkiye'nin üzerinde yer alacak.
Karşılaşmanın bir tarafın galibiyetiyle bitmesi durumunda ise kaybeden takım 3 puanda kalacak. O ekibin son haftada da puan alamaması hâlinde, Fransa'yı mağlup eden Türkiye ile arasında averaj ve diğer eşitlik kriterleri belirleyici olabilecek.
MİLLİLERİN KADERİ 17 KASIM'DA NETLEŞECEK
A Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te Fransa deplasmanına çıkacak. Bordeaux'da oynanacak karşılaşma, Türkiye'nin grup aşamasındaki son sınavı olacak.
Ancak millilerimizin A Ligi'ndeki geleceği, kendi maçının ardından hemen kesinleşmeyebilir. Sırbistan'ın Yunanistan ile oynayacağı karşılaşma 16 Kasım'da, Norveç ve Galler'in son grup maçları ise 17 Kasım'da yapılacak.
Grup aşamasının tamamlanmasının ardından dört grup sonuncusunun sıralaması belirlenecek. Türkiye'nin en iyi iki sonuncu arasına girmesi hâlinde 20 Kasım'da yapılacak kura çekimiyle play-off rakibi belli olacak.
A/B Ligi play-off karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. Millilerimiz, bu aşamaya yükselmesi ve eşleşmesini kazanması hâlinde A Ligi'ndeki yerini koruyacak.
UEFA talimatının 19. maddesine göre farklı grupların dördüncüleri karşılaştırılırken önce puan, ardından genel averaj dikkate alınıyor. Eşitlik sürerse atılan gol, deplasman golü ve diğer kriterlere bakılıyor.