Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki şansı ne? A Ligi'nde kalma ihtimalleri

Belçika'nın 9 puana ulaşmasının ardından Türkiye'nin grubu dördüncü tamamlaması kesinleşti. Ancak UEFA'nın bu sezon uyguladığı yeni statü, millilerimize A Ligi'nde kalmak için bir şans daha tanıyor.

Arda Güler'in serbest vuruştan kaydettiği golle öne geçen millilerimiz, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Türkiye , 0 puan ve -10 averajla son sırada kaldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçından da puansız ayrılan ay-yıldızlılarımız, gruptaki beşinci yenilgisini yaşadı.

UEFA'NIN YENİ STATÜSÜ TÜRKİYE'YE UMUT VERDİ

2026-2027 sezonunda A Ligi'nde gruplarını son sırada bitiren dört takımın tamamı doğrudan küme düşmeyecek.

UEFA'nın yeni sistemine göre dört grup sonuncusundan en kötü ikisi B Ligi'ne gerileyecek. En iyi iki grup sonuncusu ise B Ligi'nin grup ikincileriyle A/B Ligi play-off'unda karşılaşacak.

Bu nedenle Türkiye'nin ligde kalması iki aşamaya bağlı. Ay-yıldızlılarımızın önce grup sonuncuları arasındaki sıralamada ilk ikiye girmesi, ardından da çift maçlı play-off eşleşmesini kazanması gerekiyor.