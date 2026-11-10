Sarıgül'ün dikeni: İtirafçı Emir'e soyadı değiştirten travma! Balkon hikayesi ve üvey muamelesi..."Swinger yaptı" denilen Kotil ne dedi?
Sarıgül ailesi kara para ve nitelikli cinsel saldırı soruşturmalarının gölgesinde birbirini yiyor. Özgür Özel'e atkı kutusu içerisinde verilen dolarlar ve Şişli'de deşifre olan yolsuzluklar Emir Sarıgül ve Mustafa Sarıgül'ü birbirine düşürdü. İtirafçı olup mahkemeden koruma talep eden Emir Sarıgül'ün soyadını değiştirmeye hazırlandığı söyleniyor. Mustafa Sarıgül'le ters ilişki görüntüleri çıkan koruması ise "Emir küçük düşürülen, istenmeyen evlat durumundaydı" dedi. "Swinger" iddiasıyla gündeme gelen Aylin Kotil'in çocukken Emir Sarıgül'ü ıslak halde balkona kapattığı öne sürüldü. Kotil bu iddiayı reddedip Sarıgül'ün uyumsuz bir çocuk olduğunu söyledi.
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması sürerken "lağım" patladı. Merkezinde YENİ Partili Mustafa Sarıgül'ün olduğu gayri ahlaki skandallar gün yüzüne çıktı.
Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ve ters ilişki yaşadığı koruması Ömer Beşir Demir, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.
İki ismin verdiği beyanlar soruşturmanın seyrini de değiştirdi. Mustafa Sarıgül'ün hakkında hazırlanan dosya Ankara'ya gönderildi.
Cezaevinden ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen Emir Sarıgül, "Babam, parti kuruluşunda Özgür Özel'e üç defada 600 bin dolar verdi" dedi. Özel'e atkı kutusu içerisinde verilen paraları ifşa etti.
Sarıgül kendisini yalanlayan Özgür Özel'e ve YENİ Parti kurmaylarına da "dekontu elimde" diyerek rest çekti. Aynı zamanda babasının Şişli'deki yolsuzluklarını anlattı.
"EMİR SARIGÜL İSTENMEYEN EVLAT MUAMELESİ GÖRÜRDÜ"
"Cinsel istismara uğradım" diyen koruma Ömer Beşir Demir ise aile içinde Emir Sarıgül'ün "Üvey evlat" muamelesi gördüğünü öne sürdü.
Demir, "Mustafa Sarıgül evinde bir şey kaybolduğunda Emir'den şüphelenir, Emir'e üvey evlat yaklaşımında bulunurdu" dedi.
"ÖMER BABASINA DAHA YAKINDI, ONA SUS PAYI VERİRDİ"
Ömer Sarıgül'ün babasıyla daha yakın olduğunu, Emir Sarıgül'e ise daha mesafeli davranıldığını öne süren Demir, "Emir Sarıgül her defasında küçük düşürülen, istenmeyen evlat durumundaydı. Ömer Sarıgül'ün birçok kez çanta içerisinde Mustafa Sarıgül'den para aldığına şahidim. Bu paralar genellikle Ömer Sarıgül'ün Mustafa Sarıgül ile kavgalı olduğu zaman sus payı olarak verildi. Ömer Sarıgül'ün Antalya Belek'te bulunan Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu sayısız kere söylediğini hatırlıyorum. Hatta Mustafa Sarıgül ile de iki kez bu otele beraber gittik. Otelde Mustafa Sarıgül kadınlar ile cinsel birliktelik yaşıyordu" şeklinde konuştu.
Tam da bu noktada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
AYLİN KOTİL EMİR SARIGÜL'E BALKONA KAPATTI MI?
"Mustafa Sarıgül'le Almanya'da swinger yaptılar" denilen Aylin Kotil'in çocukken Emir Sarıgül'ü ıslak halde balkona kapattığı öne sürüldü.
Cezaevinde bulunan Kotil'den avukatı aracılığıyla açıklama geldi.
"EMİR BABAANNESİ İLE BÜYÜDÜ, UYUM SORUNU YAŞADI"
Emir Sarıgül'ün balkona kapatıldığı yönündeki iddiayı reddeden Kotil, "Emir babaannesi tarafından büyütüldü. Aileye sonradan katıldı ve bu süreçte uyum sorunu yaşadı" dedi.
Sarıgül ailesinin koruması Ömer Beşir Demir de önceki Aylin Kotil'le ilgili şu iddialarda bulunmuştu:
"Mustafa Sarıgül çok kez eşi ile cinsel birliktelik yaşamam için teklifte bulundu. Ben bunu kabul etmedim. Sarıgül, Aylin ile Almanya'da swinger partilerine katıldığını, Aylin Kotil'in kuzeninin eşiyle cinsel birlikletik yaşadığını bana söylemişti. Karlanz isimli kişiyle bu şekilde swinger partisine katıldığını duydum"
EMİR SARIGÜL SOYADINI DEĞİŞTİRİYOR
Öte yandan Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül arasındaki ipler tamamen koptu.
Sarıgül'ün annesinin kızlık soyadı olan ve merhum dedesi eski CHP Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'na ait "Köksaloğlu" soyadını almak üzere avukatı kanalıyla mahkemeye resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.