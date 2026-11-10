Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer'i diğer oğlu Emir'den ayrı tuttuğu iddia edildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşiv)



"ÖMER BABASINA DAHA YAKINDI, ONA SUS PAYI VERİRDİ"



Ömer Sarıgül'ün babasıyla daha yakın olduğunu, Emir Sarıgül'e ise daha mesafeli davranıldığını öne süren Demir, "Emir Sarıgül her defasında küçük düşürülen, istenmeyen evlat durumundaydı. Ömer Sarıgül'ün birçok kez çanta içerisinde Mustafa Sarıgül'den para aldığına şahidim. Bu paralar genellikle Ömer Sarıgül'ün Mustafa Sarıgül ile kavgalı olduğu zaman sus payı olarak verildi. Ömer Sarıgül'ün Antalya Belek'te bulunan Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu sayısız kere söylediğini hatırlıyorum. Hatta Mustafa Sarıgül ile de iki kez bu otele beraber gittik. Otelde Mustafa Sarıgül kadınlar ile cinsel birliktelik yaşıyordu" şeklinde konuştu.

Aylin Kotil'in çocukken Emir Sarıgül'ü ıslak halde balkona kapattığı iddia edildi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Tam da bu noktada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



AYLİN KOTİL EMİR SARIGÜL'E BALKONA KAPATTI MI?



"Mustafa Sarıgül'le Almanya'da swinger yaptılar" denilen Aylin Kotil'in çocukken Emir Sarıgül'ü ıslak halde balkona kapattığı öne sürüldü.



Cezaevinde bulunan Kotil'den avukatı aracılığıyla açıklama geldi.



"EMİR BABAANNESİ İLE BÜYÜDÜ, UYUM SORUNU YAŞADI"



Emir Sarıgül'ün balkona kapatıldığı yönündeki iddiayı reddeden Kotil, "Emir babaannesi tarafından büyütüldü. Aileye sonradan katıldı ve bu süreçte uyum sorunu yaşadı" dedi.