S-70 HELİKOPTERİ NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu S-70 tipi helikopter kazasının nedeni merak konusu oldu. A Haber canlı yayınında konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, helikopterin teknik özelliklerini ve kazaya yol açabilecek ihtimalleri değerlendirdi.



Olçar ayrıca bu helikopterlerin silahlı görevlerden ziyade personel taşımacılığında kullanıldığını, eğitim faaliyetlerinde de görev alabildiğini ifade etti.

Teknik arıza, bakım süreçleri, hava koşulları ve insan faktörüne dikkat çeken Olçar, kesin nedenin kaza kırım incelemesiyle belirleneceğini söyledi.

Olçar, kazaya karışan hava aracının ise Amerikan yapımı olduğunu söyledi. Helikopterin modeline ilişkin ayrıntıların ve üretim yılının henüz netleşmediğini kaydetti.

Olçar, ilk aşamada teknik arıza ve bakım durumunun araştırılmasının önemine işaret ederek, "Kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Olası nedenlerin uzman heyet ve bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını ifade etti.