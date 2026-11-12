Malatya'da 4 askerin şehit olduğu S-70 helikopter kazası! Bölgeden ilk görüntüler Takvim'de
Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimiz şehit oldu. A Haber muhabiri Mehmet Türel, helikopterde 1 astsubay ve 3 eğitim pilotunun bulunduğunu aktardı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, teknik arıza, bakım süreçleri, hava koşulları ve insan faktörüne ilişkin ihtimalleri değerlendirdi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri son dakika olarak aktarıyor...
CANLI ANLATIM
1 ASTSUBAY VE 3 EĞİTİM PİLOTUNU TAŞIYORDU
A Haber muhabiri Mehmet Türel, helikopterde 1 astsubay ile 3 eğitim pilotunun bulunduğu bilgisini aktardı.
Helikopterin düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.
S-70 HELİKOPTERİ NE AMAÇLA KULLANILIYOR?
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu S-70 tipi helikopter kazasının nedeni merak konusu oldu. A Haber canlı yayınında konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, helikopterin teknik özelliklerini ve kazaya yol açabilecek ihtimalleri değerlendirdi.
Olçar ayrıca bu helikopterlerin silahlı görevlerden ziyade personel taşımacılığında kullanıldığını, eğitim faaliyetlerinde de görev alabildiğini ifade etti.
Teknik arıza, bakım süreçleri, hava koşulları ve insan faktörüne dikkat çeken Olçar, kesin nedenin kaza kırım incelemesiyle belirleneceğini söyledi.
Olçar, kazaya karışan hava aracının ise Amerikan yapımı olduğunu söyledi. Helikopterin modeline ilişkin ayrıntıların ve üretim yılının henüz netleşmediğini kaydetti.
Olçar, ilk aşamada teknik arıza ve bakım durumunun araştırılmasının önemine işaret ederek, "Kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.
Olası nedenlerin uzman heyet ve bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını ifade etti.
ACI HABER GELDİ: ŞEHİDİMİZ VAR
S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Helikopterin kaza kırıma uğradığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.