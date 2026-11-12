İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve " müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek " suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Tolga Akış , ilk kez hakim karşısına çıktı.

+18 SAVUNMASI

Duruşmadaki savunmasında 77 gündür cezaevinde bulunduğunu belirten sanık Tolga Akış, "77 gündür, bence işlemediğim bir suç nedeniyle cezaevinde yatıyorum. Bu suçu neden işlemediğimi birkaç örnekle anlatmak istiyorum. İddianamede müstehcenlik suçunun hangi fiile dayandırıldığını muallak buldum. Konserden bahsediyorsak, yapımcıların rolü bir işi gerçekleştirmek uğruna partnerleri bir araya getirmektir. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız gibi, önceden bilmemiz de mümkün değildir." dedi.

Akış, "Konserde yapılan herhangi bir hareketin suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Yine de konserle ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Konser tamamen 18 yaşından büyük bireyler için yapılmıştır. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konseri 18 yaş üstü olarak tanıtmamızın sebebi, mekanın 18 yaş sınırının bulunmasıdır. Bu mekanla alakalıdır, konserin teması değildir." sözlerini sarf etti.

Akış, konserlerin 18 yaş sınırı bulunan mekanlarda gerçekleştiğini, gösterilerde cinsel içerikli koreografi bulunmadığını ve internetteki görüntülerin üçüncü şahıslarca yayımlandığını iddia etti. (Fotoğraf: DHA)