Manifest grubunun yapımcısı Tolga Akış'a tahliye: Yurt dışına çıkışı yasak... "+18" savunması
Kamuoyunda tartışmalara yol açan Manifest grubu konserlerine ilişkin davada tutuklu menajer Tolga Akış hakkında tahliye kararı çıktı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan Akış, konserlerin tamamen 18 yaşından büyük fertler için yapıldığını, cinsel içerikli koreografi yapılmadığını ve suç kastı taşımadıklarını iddia etti. Mahkeme, 77 gündür tutuklu bulunan Akış’ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Müzik dünyasında gayriahlaki tartışmaların odağına yerleşen Manifest grubuna ilişkin adli süreç devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Tolga Akış, ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi bünyesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Akış ve avukatı katılırken, müzik sektöründen isimler de adliye binasında hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından sanık Tolga Akış'ın yurt dışına çıkış yasağı biçimindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine ve dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 18 Mart 2027'ye erteledi.
+18 SAVUNMASI
Duruşmadaki savunmasında 77 gündür cezaevinde bulunduğunu belirten sanık Tolga Akış, "77 gündür, bence işlemediğim bir suç nedeniyle cezaevinde yatıyorum. Bu suçu neden işlemediğimi birkaç örnekle anlatmak istiyorum. İddianamede müstehcenlik suçunun hangi fiile dayandırıldığını muallak buldum. Konserden bahsediyorsak, yapımcıların rolü bir işi gerçekleştirmek uğruna partnerleri bir araya getirmektir. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız gibi, önceden bilmemiz de mümkün değildir." dedi.
Akış, "Konserde yapılan herhangi bir hareketin suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Yine de konserle ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Konser tamamen 18 yaşından büyük bireyler için yapılmıştır. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konseri 18 yaş üstü olarak tanıtmamızın sebebi, mekanın 18 yaş sınırının bulunmasıdır. Bu mekanla alakalıdır, konserin teması değildir." sözlerini sarf etti.
Tolga Akış savunmasını şöyle sürdürdü:
"Görüntü paylaşılmamasıyla ilgili net bir ibaremiz vardı. Üçüncü kişilerin paylaştığı görüntüleri biz yaymadık. Bunu, başka kişilerin yaydığı görüntüleri biz yaymışız gibi görünmesin diye söylüyorum. Resmi mecralarımızın hiçbirinde konserle ilgili paylaşım yapılmamıştır. Hatta başkalarınca paylaşılan konser görüntülerinin paylaşılmaması için suç duyurusunda bulunduk. Bunlar da benim suça ilişkin bir tutumum olmadığını gösterir."
"HAREKETLERİ TERS GELEBİLİR"
Konser anında cinsel içerikli herhangi bir koreografi yapılmadığını öne süren Akış, "Kızların bazı hareketleri insanlara ters gelmiş olabilir ancak bunların suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Manifest grubundaki kızların yargılandığı ve ceza aldığı davaya konu olan konserdeki hareketler önceden planlanmamıştı. Manifest grubu genel anlamda birleştirici, pozitifliği öne çıkaran bir gruptur. Üyelerin ve benim suç kastımız yoktur" ifadelerini kullandı.
İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR
Hazırlanan iddianamede, sanık Tolga Akış'ın Manifest grubunun yapımcısı ve şirket sahibi olduğu, grup üyelerini yarışma aracılığıyla seçtiği, konser ve gösterilerin menajerlik şirketi üzerinden yönetildiği kaydedildi.
Grubun finansal operasyonlarını da idare eden Akış'ın sadece menajerlik faaliyetinde kalmadığı, gösterilerin içeriğini şekillendiren ve ticari stratejisini yöneten aktör olduğu aktarıldı.
DANSLAR DA KIYAFETLER DE EDEBE AYKIRI
İddianamede ayrıca gruptaki dans figürleri, sahne kıyafetleri ve gösterilerin toplumun edep ve haya duygularını zedelediği, çocukların psikolojik ve ruhsal gelişimine zarar verebilecek görsellerin herhangi bir yaş koruma filtresi olmaksızın yayımlandığı vurgulandı.
Sanık Akış'ın söz konusu performansların planlanması, finansmanı ve yayımlanmasında aktif sorumluluk üstlenerek grubun müstehcen görüntü ve performanslarının oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayılmasına aracılık ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.