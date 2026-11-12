Berdan Mardini boşanmanın ardından sessizliğini bozdu! "O kadar medeni değilim"
Dilara Talay ile evliliğini noktalayan Berdan Mardini, boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Eski eşiyle ayrılık sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan ünlü türkücü, sosyal medyada yayılan bir iddiaya sert çıktı. Yeniden evlilik sorusuna verdiği esprili yanıt da dikkat çekti.
İki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler'den 2021 yılında boşanan Berdan Mardini, Nisan 2025'te kendisinden yaşça küçük İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile nikâh masasına oturmuştu.
Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan Mardini ve Talay, fikir ayrılıklarını aşamayınca yollarını ayırma kararı aldı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin ayrılığı magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Berdan Mardini sessizliğini bozdu.
"DUR, YENİ BOŞANDIK!"
Bir Instagram sayfasının kameralarına konuşan ünlü türkücü, yakın zamanda Japonya'ya seyahat edeceğini açıkladı. Japonların kıyafet tarzını kendi köyündeki insanların giyim tarzına benzeten Mardini, "Japonlarla ortak yönlerimiz fazla" diyerek espri yaptı.
Ünlü şarkıcıya, "Japonya'dan gelin gelir mi?" sorusu da yöneltildi. Yeniden evlilik konusunda aceleci olmadığını esprili bir dille anlatan Mardini, şu yanıtı verdi:
"Dur, yeni boşandık. Gelenler gidenler bizim seçimimizden ziyade Rabbimin bir kaderi... 'Coğrafya kaderdir' diyorlar ya biz kaderimize aşığız."
"DİLARA İYİ BİR İNSAN, ANLAŞAMADIK"
Eski eşi Dilara Talay ile boşanmasına ilişkin de konuşan Berdan Mardini, ayrılığın arkasında herhangi bir düşmanlık bulunmadığını söyledi. Evliliklerinin anlaşmazlık nedeniyle sona erdiğini belirten ünlü türkücü, "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık" ifadelerini kullandı.
Mardini, boşanma sürecinin ardından sosyal medyada yayılan bir iddiaya da açıklık getirdi.
"O KADAR MEDENİ DEĞİLİM, ADLİYEDEN EL ELE ÇIKMAM"
Boşanmanın ardından eski eşiyle adliyeden el ele çıktıkları yönündeki haberleri yalanlayan Mardini, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin eski bir galaya ait olduğunu söyledi. İddialara tepki gösteren ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil bir galaydı ve eski görüntüydü. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam."
"GÜZEL BAŞLADI, SORUNSUZ BİTTİ"
Eski eşiyle aralarında herhangi bir husumet olmadığının altını çizen Berdan Mardini, boşanmanın karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.
Mardini, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip, öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..."