"DİLARA İYİ BİR İNSAN, ANLAŞAMADIK" Eski eşi Dilara Talay ile boşanmasına ilişkin de konuşan Berdan Mardini, ayrılığın arkasında herhangi bir düşmanlık bulunmadığını söyledi. Evliliklerinin anlaşmazlık nedeniyle sona erdiğini belirten ünlü türkücü, "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık" ifadelerini kullandı. Mardini, boşanma sürecinin ardından sosyal medyada yayılan bir iddiaya da açıklık getirdi.

"O KADAR MEDENİ DEĞİLİM, ADLİYEDEN EL ELE ÇIKMAM" Boşanmanın ardından eski eşiyle adliyeden el ele çıktıkları yönündeki haberleri yalanlayan Mardini, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin eski bir galaya ait olduğunu söyledi. İddialara tepki gösteren ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil bir galaydı ve eski görüntüydü. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam."

"GÜZEL BAŞLADI, SORUNSUZ BİTTİ" Eski eşiyle aralarında herhangi bir husumet olmadığının altını çizen Berdan Mardini, boşanmanın karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.