Türkler nefes kesti!

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen, birbirinden iddialı filmlerin "Altın Palmiye" için yarıştığı "Cannes Film Festivali" görkemli bir açılış töreniyle başladı. Gişe rekortmeni "Barbie" filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivale birçok Türk oyuncu katıldı. Kimi, 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapmasında düzenlenen galalara, kimi ise şehirde düzenlenen festival dışı bazı organizasyonlarda yer aldı.



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Şu sıralar Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığında olan Pınar Deniz, bir markanın elçisi olarak festivale katıldı. Dünyaca ünlü film festivallerine sık sık katılan Meryem Uzerli de kırmızı halıda yürüdü. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Birce Akalay da Instagram hesabından Cannes paylaşımları yaptı. Akalay mor elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şükrü Özyıldız da festivale, fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya ile katıldı. Çetinkaya'nın güzelliği meraklı bakışları üzerine çekti.

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