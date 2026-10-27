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Başkan Erdoğan, Macron'u Türkiye'ye davet etti! Görüşmede BM reformu da gündeme geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Türkiye-Fransa ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’nin belirlenme süreci de değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet ederken Macron da Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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Başkan Erdoğan, Macron'u Türkiye'ye davet etti! Görüşmede BM reformu da gündeme geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GÖRÜŞMEDE BM MESAJI

Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Erdoğan, Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MACRON'A TÜRKİYE DAVETİ

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Macron da Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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