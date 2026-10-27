Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GÖRÜŞMEDE BM MESAJI

Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.