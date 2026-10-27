Başkan Erdoğan, Macron'u Türkiye'ye davet etti! Görüşmede BM reformu da gündeme geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Türkiye-Fransa ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’nin belirlenme süreci de değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet ederken Macron da Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
GÖRÜŞMEDE BM MESAJI
Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.
MACRON'A TÜRKİYE DAVETİ
Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Macron da Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel