Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 12 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. MUTSUZ OLUYORLAR Deneyimli hoca, "Benim için en güzeli; ben Galatasaray taraftarının başını hiç yerde gezdirmiyorum, hep kafaları dik bir şekilde geziyor. Çok şükür bunu en iyi şekilde başarıyoruz. Bundan da mutsuz olan olabiliyor (Gülerek). Gerçekten hiç önemli değil, futbolun içinde eleştiriler olacak" diye konuştu.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 1315. galibiyetine ulaşarak en fazla maç kazanan takım oldu. HATALAR OLACAK Buruk, "Amacımız Galatasaray'ın başarısı. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray taraftarına yakışır şekilde olmaya çalışıyoruz. Hatalar da yapabiliyoruz" dedi.