ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı, Belçika'da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen S.G.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Belçika makamlarınca uluslararası düzeyde aranan şüphelinin, Kolombiya'dan Avrupa'ya uzanan kokain sevkiyatını organize ettiği tespit edildi.

2 TON KOKAİNİ 6 TON BAKIR TOZUNA GİZLEMİŞLER Belçika'daki büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici konumunda olduğu belirlenen S.G.'nin, ülkede kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının elebaşılığını yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin, örgüt üyeleriyle birlikte Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin Belçika'ya, oradan da diğer Avrupa ülkelerine sevkiyatını organize ettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU GELİRİYLE KOLOMBİYA BAĞLANTILARINI SAĞLAMIŞ

S.G.'nin uyuşturucu sevkiyatlarından yüksek miktarda gelir elde ettiği, bu gelirlerle Kolombiya bağlantılarını sağladığı ve kokaini emdirildiği maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çalışmada görev alan polisleri tebrik etti.

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