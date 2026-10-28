Belçika'nın aradığı uyuşturucu ağının elebaşı İstanbul'da yakalandı: 2 ton kokaini 6 ton bakır tozuna gizlemişler!
İçişleri Bakanlığı, Belçika'da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen S.G.'nin İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandığını duyurdu. Belçika makamlarınca aranan şüphelinin, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenen 2 ton kokainin Belçika üzerinden diğer Avrupa ülkelerine sevkiyatını organize ettiği belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, Belçika'da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen S.G.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Belçika makamlarınca uluslararası düzeyde aranan şüphelinin, Kolombiya'dan Avrupa'ya uzanan kokain sevkiyatını organize ettiği tespit edildi.
ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından difüzyon mesajıyla aranan S.G., İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı.
2 TON KOKAİNİ 6 TON BAKIR TOZUNA GİZLEMİŞLER
Belçika'daki büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici konumunda olduğu belirlenen S.G.'nin, ülkede kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının elebaşılığını yaptığı tespit edildi.
Şüphelinin, örgüt üyeleriyle birlikte Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin Belçika'ya, oradan da diğer Avrupa ülkelerine sevkiyatını organize ettiği belirlendi.
UYUŞTURUCU GELİRİYLE KOLOMBİYA BAĞLANTILARINI SAĞLAMIŞ
S.G.'nin uyuşturucu sevkiyatlarından yüksek miktarda gelir elde ettiği, bu gelirlerle Kolombiya bağlantılarını sağladığı ve kokaini emdirildiği maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çalışmada görev alan polisleri tebrik etti.