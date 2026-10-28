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Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! İsmail Kartal sonrası kararından vazgeçti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından Dorgeles Nene geleceğiyle ilgili kararını değiştirdi. Yeterli forma şansı bulamadığı için ocak ayında takımdan ayrılmayı planlayan genç futbolcunun sarı-lacivertli ekipte kalmak istediği öğrenildi.

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Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! İsmail Kartal sonrası kararından vazgeçti

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından İsmail Kartal dönemi sona erdi.

Daha önce Roma maçının ardından istifa eden ancak yönetimin girişimleriyle kararından dönen tecrübeli teknik adam, bu sezon ikinci kez görevini bırakmak istedi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! İsmail Kartal sonrası kararından vazgeçti-2
Samandıra'da gerçekleştirilen toplantının ardından istifasını yönetime sunan Kartal'ın talebi bu kez kabul edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! İsmail Kartal sonrası kararından vazgeçti-3
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! İsmail Kartal sonrası kararından vazgeçti-4
ÜÇ MAĞLUBİYET SONRASI AYRILIK GELDİ

Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal, ligde aynı başarıyı yakalayamadı.

Beşiktaş ve Galatasaray karşısında alınan yenilgilerin yanı sıra Aston Villa deplasmanındaki 6-0'lık mağlubiyet, ayrılığa giden süreçte belirleyici oldu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! İsmail Kartal sonrası kararından vazgeçti-5
Sarı-lacivertli takım, Kartal yönetiminde çıktığı 18 maçta 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Galatasaray yenilgisinin ardından ligde zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de deneyimli teknik adamın dördüncü dönemi sona ererken, ocak ayında ayrılmayı planlayan Dorgeles Nene takımda kalma kararı aldı.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! İsmail Kartal sonrası kararından vazgeçti-6
KARAR NENE'Yİ ETKİLEDİ

Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaşanan teknik direktör değişikliği, Dorgeles Nene'nin geleceğini de etkiledi.

İsmail Kartal yönetiminde istediği süreleri alamayan ve ara transfer döneminde ayrılmayı planlayan genç oyuncu, deneyimli teknik adamın görevinden ayrılmasıyla birlikte kararını yeniden değerlendirdi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! İsmail Kartal sonrası kararından vazgeçti-7
NENE AYRILIK KARARINDAN VAZGEÇTİ

Sarı-lacivertli takımda İsmail Kartal döneminde yeterli forma şansı bulamayan Dorgeles Nene, ocak ayında kendisine yeni bir takım bulmayı planlıyordu.

Ancak Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelerin ardından genç futbolcunun ayrılık kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Nene'nin yeni teknik direktör döneminde takımda kalmak ve forma mücadelesini sürdürmek istediği belirtildi.

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