Refah payı formülüyle emekli aylıklarında enflasyon oranının üzerinde artış yapılması değerlendiriliyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) EŞİT AYLIK FORMÜLÜ Atılabilecek adımlar arasında intibak da bulunuyor. Aynı kazanç ve prim gününe sahip olup çalışma dönemlerindeki farklılık nedeniyle farklı emekli maaşı alanlar arasındaki makası kapatacak bir intibak düzenlemesi yapılması mümkün. PRİME GÖRE MAAŞ Gündeme gelecek konulardan birini de prime göre maaş oluşturuyor. Bu kapsamda emekli aylığında en önemli belirleyici olan ödenen primler ile birlikte prim gün sayısının da etkili olacağı bir sistem kurulabilir. Bu düzenlemenin sinyali daha önce Orta Vadeli Program'da (OVP) verilmişti. OVP'de, kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden, aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemelerin hayata geçirilmesinin planlandığı belirtilmişti.

İntibak düzenlemesiyle benzer prim ve kazanç koşullarına rağmen farklı maaş alan emekliler arasındaki farkın azaltılması hedefleniyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) VATANDAŞLIK MAAŞINDAN DA YARARLANACAK Bu yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlanması planlanan vatandaşlık maaşı yani Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamına, en düşük aylığı alan emeklilerin de dahil edilmesi planlanıyor. Örneğin; 23 bin 552 lira emekli aylığı olan kişiye, eğer hanede başka hiçbir gelir yoksa ve kirada oturuyorlarsa "kira" yardımı yapılabilecek. Özellikle metropollerde "kira" yardımına öncelik verilecek. İklim bakımından Erzurum, Sivas, Ardahan Kars gibi soğuk yerlerde doğal gaz gibi "enerji" desteğinde bulunulacak. Ayrıca emeklilere gıda yardımı da söz konusu olabilecek.

Çalışmaların etki analizleri tamamlandıktan sonra hazırlanan formüller Başkan Erdoğan’a sunulacak. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



NELER YAPILACAK? Çalışmalar etki analizleriyle birlikte tamamlanacak. Ardından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Hangi formülün ya da formüllerin hayata geçirileceğine karar verilecek. Hazırlanacak düzenleme TBMM'de yasalaştırılacak.