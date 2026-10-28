Emekli maaşında 2027 adımları! 3 bin TL seyyanen zam, refah payı ve vatandaşlık maaşı masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin gelirini iyileştirecek düzenlemeler için verdiği mesajın ardından 2027 yılı başında hayata geçirilmesi planlanan formüller gündeme geldi. Seyyanen zam ve refah payı seçenekleri değerlendirilirken, en düşük aylığı alan emeklilerin vatandaşlık maaşı kapsamına alınması da planlanıyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde emeklilere kira, enerji ve gıda desteği sağlanması seçenekleri üzerinde duruluyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumlarını iyileştirecek adımlar atılacağını açıklaması, milyonları sevindirdi.
Müjdeyi hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından veren Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" dedi.
Emeklilere mevcut zamlarına ilave sağlanacak imkanlar için çalışmalar başlarken, atılacak adımlar da merak konusu oldu.
KADEMELİ SEYYANEN ZAM
Bu kapsamda gündeme gelen formüllerin başında 'seyyanen zam' geliyor. Bu formülde emeklilerin kök aylıklarına seyyanen zam yapılması üzerinde duruluyor. Burada en düşük aylıklardan başlanarak kök aylıkların kademeli şekilde seyyanen artırılması söz konusu olabilecek. Böylece taban maaş-kök maaş farkına da çözüm sağlanabilecek.
REFAH PAYI İLE YÜKSEK ARTIŞ
İkinci bir formülü ise "refah payı" oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan "refah payı" uygulamasıyla emeklilerin zam oranları yükseltilmişti. Yine bu yola başvurularak, emeklilere bir kez daha enflasyonun üzerinde bir artış yapılması mümkün olabilecek. Emeklilerin ocak ayındaki zam oranı refah payı ile artırılabilecek.
EŞİT AYLIK FORMÜLÜ
Atılabilecek adımlar arasında intibak da bulunuyor. Aynı kazanç ve prim gününe sahip olup çalışma dönemlerindeki farklılık nedeniyle farklı emekli maaşı alanlar arasındaki makası kapatacak bir intibak düzenlemesi yapılması mümkün.
PRİME GÖRE MAAŞ
Gündeme gelecek konulardan birini de prime göre maaş oluşturuyor. Bu kapsamda emekli aylığında en önemli belirleyici olan ödenen primler ile birlikte prim gün sayısının da etkili olacağı bir sistem kurulabilir.
Bu düzenlemenin sinyali daha önce Orta Vadeli Program'da (OVP) verilmişti. OVP'de, kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden, aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemelerin hayata geçirilmesinin planlandığı belirtilmişti.
VATANDAŞLIK MAAŞINDAN DA YARARLANACAK
Bu yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlanması planlanan vatandaşlık maaşı yani Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamına, en düşük aylığı alan emeklilerin de dahil edilmesi planlanıyor.
Örneğin; 23 bin 552 lira emekli aylığı olan kişiye, eğer hanede başka hiçbir gelir yoksa ve kirada oturuyorlarsa "kira" yardımı yapılabilecek. Özellikle metropollerde "kira" yardımına öncelik verilecek.
İklim bakımından Erzurum, Sivas, Ardahan Kars gibi soğuk yerlerde doğal gaz gibi "enerji" desteğinde bulunulacak. Ayrıca emeklilere gıda yardımı da söz konusu olabilecek.
NELER YAPILACAK?
Çalışmalar etki analizleriyle birlikte tamamlanacak. Ardından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Hangi formülün ya da formüllerin hayata geçirileceğine karar verilecek. Hazırlanacak düzenleme TBMM'de yasalaştırılacak.
YÜZDE 66'LIK ARTIŞ İLK MESAJ
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın ise TBMM'deki 2027 bütçe teklifinde SGK payının yüzde 66 artırılmasına dikkat çekti.
Bu artış, uzmanlar tarafından emekli aylıklarında enflasyon dışında da bir artış yapılabileceği şeklinde yorumlandı.
2027 BAŞINDA ARTIŞ
Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi emeklilerle ilgili iyileştirici düzenlemelerin 2027 yılının başında hayata geçmesi hedefleniyor. Planlama buna göre yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise emeklilerin bütçe de önceliklendirildiğini belirterek, "Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık" diye konuştu. Emeklilerin alım gücünü yükseltmek için iki alternatif masada.
Bunlardan ilki emekli aylıklarına "seyyanen zam" yapılması, ikincisi ise enflasyonun üzerinde, iyileştirici ve yüksek oranda bir "refah payı" verilmesi. Emeklilerin alım güçlerini kalıcı bir şekilde düzeltmek için belirlenecek bir tutara göre tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zammın ne kadar olacağı bütçe olanakları çerçevesinde belirlenecek.
Örneğin, 3 bin liralık bir seyyanen zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 26 bin 552 liraya yükselmiş olacak. Yılbaşında emekliler enflasyon oranlarına göre zamlı maaşlarını alacak.
İkinci alternatif kapsamında bu artışla yetinilmemesi, ayrıca refah payı da verilmesi yönünde görüş bildiriliyor. Bu oranın, geçmiş yıllarda verilen refah payından daha yüksek olması ve emeklinin yüzünü güldürmesi üzerinde duruluyor.
ARTIŞTA ADALET
AK Parti kurmayları, "En düşük emekli aylığı artışlarında, daha az prim ödeyenlerin daha fazla artış alması emekliler arasında adaletsizliğe neden oluyor. Çoğu zaman en düşük aylık alanlara diğer emeklilerden daha fazla zam yapılıyor. Bu sene yılbaşında yapılan zam da öyle oldu. Kök maaşlar üzerinden bir zam gündeme gelirse daha adaletli olur. Bunları çalışacağız" diye konuştu.
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