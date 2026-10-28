Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatının Yunanistan'daki yankıları sürerken Atina'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Eski Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Libya'nın Türkiye ile yapılan mutabakatı kabul etmesinin ardından ülkesinin Ege'deki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Yunanistan açısından sonuçlarını değerlendirdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Türkiye'nin bölgedeki etkisini kabul eden Karamanlis, "Bundan sonra Türkiye'nin izni olmadan Ege'de hiçbir şey yapamayacağız" diyerek Yunan hükümetine harekete geçme çağrısı yaptı.

ESKİ YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE İTİRAFI

2004-2009 yılları arasında Yunanistan Başbakanlığı görevini yürüten Kostas Karamanlis, başkent Atina'daki Savaş Müzesi'nde emekli subaylar için düzenlenen etkinlikte konuştu.

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatını değerlendiren Karamanlis, anlaşmanın Yunanistan açısından doğurabileceği sonuçlara dikkat çekti.

Türkiye'nin Ege'de Yunanistan'ın tezlerini geçersiz kılmaya yönelik kapsamlı bir plan izlediğini savunan Karamanlis, ülkesinin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirdi.

"BUNDAN SONRA TÜRKİYE'NİN İZNİ OLMADAN EGE'DE HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAĞIZ"

Karamanlis'in konuşmasında en dikkat çeken bölüm, Türkiye'nin Ege'deki rolüne ilişkin sözleri oldu.

Eski Yunanistan Başbakanı, "Bundan sonra Türkiye'nin izni olmadan Ege'de hiçbir şey yapamayacağız" ifadelerini kullandı.

Karamanlis'in bu açıklaması, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Yunanistan'daki siyasi tartışmalara yansımasını ortaya koydu.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATINDAN RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı değerlendiren Karamanlis, anlaşmayı Yunanistan'ın çıkarları açısından 'şüphesiz olumsuz bir gelişme' olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan, Yunan hükümetinin bu konuda hızlı şekilde adım atması gerektiğini savundu.