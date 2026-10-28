İsrail'de dün düzenlenen genel seçimin ardından oy sayımı devam ediyor. Netanyahu 'nun seçim boyunca Arap seçmenleri caydırmaya yönelik korkutma stratejisi ise açıkça ters tepti ve onları kitlesel halde sandığa yönlendirdi.

İsrail'de Netanyahu hükümetine muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi, Arap seçmenin rekor düzeyde oy kullandığına dikkat çekti ve "Salı gününün en belirleyici görüntüsü, sağ kanadın kendilerini caydırmaya yönelik korkutma kampanyalarına rağmen, siyasi süreci etkileme haklarından vazgeçmeyi reddeden rekor sayıdaki İsrailli Arabın oy kullanmak için sıra beklemesiydi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu provokatif paylaşımlarında acil durum çağrısı yaptı.

NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİ TERS TEPTİ

Oy sayımı devam ederken Haaretz, sonuç her ne olursa olsun seçime dair kesin tek şeyin, Netanyahu kanadının caydırmaya yönelik kampanyalarının Arap seçmeni sandıktan uzak tutmada başarısız olduğu ve hatta ters etkiye yol açtığını yazdı.

Netanyahu AVM’de megafonla oy dilendi

Partisine oy kazandırmak için farklı yollara başvuran Netanyahu, oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir AVM'ye gitti. Eline megafon alan Netanyahu, ziyaretçilerden partisi Likud'a oy vermelerini istedi.

Netanyahu seçim günü boyunca "Araplar akın akın sandıklara gidiyor" uyarıları yaptı ve kendi seçmenine adeta cepheye çağırır gibi seslendi.