İsrail'de Arap seçmenden rekor katılım! Netanyahu'nun tehditleri ters tepti
İsrail’de genel seçimin ardından oy sayımı sürerken, sağ kanadın Arap seçmenleri yıldırmaya yönelik baskı ve korkutma politikaları açıkça ters tepti. Arap vatandaşlar yaşlısıyla genciyle sandıklara giderken İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir'in provokatif hamlelerinin ters teptiğini yazdı.
İsrail'de dün düzenlenen genel seçimin ardından oy sayımı devam ediyor. Netanyahu'nun seçim boyunca Arap seçmenleri caydırmaya yönelik korkutma stratejisi ise açıkça ters tepti ve onları kitlesel halde sandığa yönlendirdi.
İSRAİL'DEKİ ARAPLARDAN REKOR KATILIM
İsrail'de Netanyahu hükümetine muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi, Arap seçmenin rekor düzeyde oy kullandığına dikkat çekti ve "Salı gününün en belirleyici görüntüsü, sağ kanadın kendilerini caydırmaya yönelik korkutma kampanyalarına rağmen, siyasi süreci etkileme haklarından vazgeçmeyi reddeden rekor sayıdaki İsrailli Arabın oy kullanmak için sıra beklemesiydi." ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİ TERS TEPTİ
Oy sayımı devam ederken Haaretz, sonuç her ne olursa olsun seçime dair kesin tek şeyin, Netanyahu kanadının caydırmaya yönelik kampanyalarının Arap seçmeni sandıktan uzak tutmada başarısız olduğu ve hatta ters etkiye yol açtığını yazdı.Netanyahu AVM’de megafonla oy dilendi
Partisine oy kazandırmak için farklı yollara başvuran Netanyahu, oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir AVM'ye gitti. Eline megafon alan Netanyahu, ziyaretçilerden partisi Likud'a oy vermelerini istedi.
Netanyahu seçim günü boyunca "Araplar akın akın sandıklara gidiyor" uyarıları yaptı ve kendi seçmenine adeta cepheye çağırır gibi seslendi.
BEN GVIR PROVOKASYON İÇİN KAFR KASIM'A GİTTİ
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise İsrail'de en belirgin Arap nüfusunun olduğu Kafr Kasım'a gitti ve seçmene baskı yaptı.
YAŞLILAR, AİLELER SANDIKLARA KOŞTU
Seçim günü Arap belde ve köylerinde ise yaşlılar, tekerlekli sandalyedeki insanlar ve ailelerin boydan boya kuyruklarda oy kullanmak için beklediği görüldü.
İsrail gazetesi Haaretz de bu tablonun, Arapların İsrail'de siyasi haklarından vazgeçmediğini açıkça gösterdiğini belirtiyor.