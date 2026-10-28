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İsrail'de Arap seçmenden rekor katılım! Netanyahu'nun tehditleri ters tepti

İsrail’de genel seçimin ardından oy sayımı sürerken, sağ kanadın Arap seçmenleri yıldırmaya yönelik baskı ve korkutma politikaları açıkça ters tepti. Arap vatandaşlar yaşlısıyla genciyle sandıklara giderken İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir'in provokatif hamlelerinin ters teptiğini yazdı.

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İsrail'de Arap seçmenden rekor katılım! Netanyahu'nun tehditleri ters tepti

İsrail'de dün düzenlenen genel seçimin ardından oy sayımı devam ediyor. Netanyahu'nun seçim boyunca Arap seçmenleri caydırmaya yönelik korkutma stratejisi ise açıkça ters tepti ve onları kitlesel halde sandığa yönlendirdi.

Arap seçmenden rekor katılım. Fotoğraf: AAArap seçmenden rekor katılım. Fotoğraf: AA

İSRAİL'DEKİ ARAPLARDAN REKOR KATILIM

İsrail'de Netanyahu hükümetine muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi, Arap seçmenin rekor düzeyde oy kullandığına dikkat çekti ve "Salı gününün en belirleyici görüntüsü, sağ kanadın kendilerini caydırmaya yönelik korkutma kampanyalarına rağmen, siyasi süreci etkileme haklarından vazgeçmeyi reddeden rekor sayıdaki İsrailli Arabın oy kullanmak için sıra beklemesiydi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu provokatif paylaşımlarında acil durum çağrısı yaptı.Netanyahu provokatif paylaşımlarında acil durum çağrısı yaptı.

NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİ TERS TEPTİ

Oy sayımı devam ederken Haaretz, sonuç her ne olursa olsun seçime dair kesin tek şeyin, Netanyahu kanadının caydırmaya yönelik kampanyalarının Arap seçmeni sandıktan uzak tutmada başarısız olduğu ve hatta ters etkiye yol açtığını yazdı.

Video Oynatma İkonu Netanyahu AVM’de megafonla oy dilendi

Partisine oy kazandırmak için farklı yollara başvuran Netanyahu, oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir AVM'ye gitti. Eline megafon alan Netanyahu, ziyaretçilerden partisi Likud'a oy vermelerini istedi.

Netanyahu seçim günü boyunca "Araplar akın akın sandıklara gidiyor" uyarıları yaptı ve kendi seçmenine adeta cepheye çağırır gibi seslendi.

ʺRahat'ta (seçmenler) akın akın sandıklara gidiyor. Salı günü çıkın ve oy verin!ʺ Ben Gvir sosyal medyada da gün boyu provokasyon yaptı.ʺRahat'ta (seçmenler) akın akın sandıklara gidiyor. Salı günü çıkın ve oy verin!ʺ Ben Gvir sosyal medyada da gün boyu provokasyon yaptı.

BEN GVIR PROVOKASYON İÇİN KAFR KASIM'A GİTTİ

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise İsrail'de en belirgin Arap nüfusunun olduğu Kafr Kasım'a gitti ve seçmene baskı yaptı.

Genel seçimlerde çıkış anketlerinin yayınlanmasıyla Ortak Arap Listesi'nin destekçileri İsrail'in Nasıra kentindeki Ortak Arap Listesi karargahında sevinç gösterilerinde bulundu.Genel seçimlerde çıkış anketlerinin yayınlanmasıyla Ortak Arap Listesi'nin destekçileri İsrail'in Nasıra kentindeki Ortak Arap Listesi karargahında sevinç gösterilerinde bulundu.

YAŞLILAR, AİLELER SANDIKLARA KOŞTU

Seçim günü Arap belde ve köylerinde ise yaşlılar, tekerlekli sandalyedeki insanlar ve ailelerin boydan boya kuyruklarda oy kullanmak için beklediği görüldü.

İsrail gazetesi Haaretz de bu tablonun, Arapların İsrail'de siyasi haklarından vazgeçmediğini açıkça gösterdiğini belirtiyor.

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