Arnavutköy'de 3 bin 932 TOKİ konutu İSKİ engeline takıldı! Bina var su yok... 13 bin kişi mağdur
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde TOKİ tarafından tamamlanan 3 bin 932 konut, İSKİ'nin su ve kanalizasyon bağlantılarını gerçekleştirmemesi sebebiyle hak sahiplerine teslim edilemiyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden altyapı sorunu, evlerine yerleşmeyi bekleyen yaklaşık 13 bin kişiyi mağdur ediyor. Projenin çevre düzenlemesi ve binaların iç kısımları hazır olmasına rağmen İSKİ'nin bağlantı süreçlerini tamamlamaması, konutların kullanıma açılmasının önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Hak sahipleri, su ve kanalizasyon bağlantılarının yapılmaması yüzünden kira ödemeye devam ettiklerini belirterek tepki gösteriyor. İBB'nin bölgedeki bazı projeleri yargıya taşımasıyla derinleşen süreçte, binlerce aile teslimat tarihinin belirsizliği karşısında çözüm bekliyor.
Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 3 bin 932 konut, 38 iş yeri, 2 cami ve 1 ilkokuldan oluşan projede binaların büyük bölümü tamamlanmasına rağmen hak sahipleri evlerine yerleşemiyor.
Projenin teslimatının önündeki en büyük engel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yapması gereken su ve kanalizasyon altyapı bağlantılarının tamamlanmaması olarak gösteriliyor.
13 BİN EV SAHİBİ İSKİ'Yİ BEKLİYOR
Bölgede geniş alana yayılan toplu konut projesinde blokların dış cepheleri, çevre düzenlemeleri, elektrik altyapısı ve aydınlatma çalışmaları bitmiş durumda.
Fakat İSKİ'nin su ve atık su bağlantılarını gerçekleştirmemesi sebebiyle yaklaşık 13 bin kişiyi etkileyen yerleşim süreci bir yılı aşkın süredir ilerlemiyor.
HEM SU GETİRMEDİ HEM DAVA AÇTI
Projeye dair ortaya atılan iddialara göre İBB'nin, bölgedeki bazı TOKİ yapılarını su havzaları mevzuatı ve imar kuralları gerekçesiyle yargıya taşıması da teslimat sürecini çıkmaza sokuyor.
"DEVLET YAPTI AMA İSKİ'YE TAKILDIK"
Konutlarına kavuşmayı bekleyen hak sahiplerinden Süleyman Polat, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:
"2019'da TOKİ'ye başvurduk. Devlet yaptı ama bu sefer de İSKİ'ye takıldık. İSKİ suyu vermediği için hala teslim edilmedi. Onun için yetkililerden bu işin bir an önce çözülmesini talep ediyorum. İSKİ yüzünden ben neden mağdurum? Devlet bana hakkımı vermiş yapmış. Bir İSKİ yüzünden biz kaç aydır boşu boşuna kira ödüyoruz. Bu kadar insanı mağdur etmesi yanlış."
Binanın ve çevre düzenlemesinin tamamen bittiğini kaydeden Polat, "İSKİ'ye takıldık, orada duruyoruz. Evraklarımız hazır, peşinatlarını yatırdık. İSKİ'nin 5 dakikada yapacağı işi biz senelerdir bekliyoruz. 3 bin tane aile dairelerin teslim edilmesini bekliyor." sözlerini sarf etti.
BAHANE ALTYAPI
Bölge sakini Yeliz Sürücü, konutların içinin tamamen bittiğinin söylendiğini ancak altyapı konusundaki belirsizliğin devam ettiğini belirtti.
Sürücü, "Altyapıyla alakalı bir sıkıntı var denildi ama nedir, ne değildir tam olarak bilmiyoruz. Şu an konutların içinin tamamen bittiğini söylüyorlar. Biz de burada çalışanlardan, müşterilerimizden öyle biliyoruz. Altyapıyla ilgili bir sıkıntı, anlaşmazlık olduğunu söylüyorlar ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.
Su bağlantısı konusunda farklı duyumlar aldıklarını ifade eden Sürücü, "'Büyük ihtimalle su başka bir yerden gelecek' dediler. Öyle bir duyum aldık. Şu an doğal gaz boruları döşeniyor. O çalışmaların yapıldığını kendimiz de görüyoruz. Su bağlandı mı, bağlanmadı mı, onun da tam olarak bilgisinde değiliz" diye konuştu.
8 SENEDİR BEKLEYEN VAR
Hak sahiplerinin sık sık bölgeye gelerek bilgi almaya çalıştığını anlatan Yeliz Sürücü, "Her hafta geliyorlar buraya. Çoğunlukla evlerini sormaya, bakmaya geliyorlar. Nedir, ne değildir diye öğrenmeye çalışıyorlar. İçeriye sokmadıkları için uzaktan da olsa bakıyorlar. Onlar da artık isyan ediyorlar ama haklılar. 7-8 seneden beri bekliyorlar" şeklinde konuştu.