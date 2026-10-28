"2019'da TOKİ'ye başvurduk. Devlet yaptı ama bu sefer de İSKİ'ye takıldık. İSKİ suyu vermediği için hala teslim edilmedi. Onun için yetkililerden bu işin bir an önce çözülmesini talep ediyorum. İSKİ yüzünden ben neden mağdurum? Devlet bana hakkımı vermiş yapmış. Bir İSKİ yüzünden biz kaç aydır boşu boşuna kira ödüyoruz. Bu kadar insanı mağdur etmesi yanlış."

BAHANE ALTYAPI

Bölge sakini Yeliz Sürücü, konutların içinin tamamen bittiğinin söylendiğini ancak altyapı konusundaki belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Sürücü, "Altyapıyla alakalı bir sıkıntı var denildi ama nedir, ne değildir tam olarak bilmiyoruz. Şu an konutların içinin tamamen bittiğini söylüyorlar. Biz de burada çalışanlardan, müşterilerimizden öyle biliyoruz. Altyapıyla ilgili bir sıkıntı, anlaşmazlık olduğunu söylüyorlar ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Su bağlantısı konusunda farklı duyumlar aldıklarını ifade eden Sürücü, "'Büyük ihtimalle su başka bir yerden gelecek' dediler. Öyle bir duyum aldık. Şu an doğal gaz boruları döşeniyor. O çalışmaların yapıldığını kendimiz de görüyoruz. Su bağlandı mı, bağlanmadı mı, onun da tam olarak bilgisinde değiliz" diye konuştu.

İBB ve İSKİ’nin teknik veya hukuki engellerle süreci yavaşlattığı iddiaları, konutlarına geçemeyen ailelerin tepkisine yol açıyor. (Yeliz Sürücü)

8 SENEDİR BEKLEYEN VAR

Hak sahiplerinin sık sık bölgeye gelerek bilgi almaya çalıştığını anlatan Yeliz Sürücü, "Her hafta geliyorlar buraya. Çoğunlukla evlerini sormaya, bakmaya geliyorlar. Nedir, ne değildir diye öğrenmeye çalışıyorlar. İçeriye sokmadıkları için uzaktan da olsa bakıyorlar. Onlar da artık isyan ediyorlar ama haklılar. 7-8 seneden beri bekliyorlar" şeklinde konuştu.