İsrail 'de oy sayımı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu 'yu galip ilan etti.

Trump Truth Social'da Netanyahu'yu galip ilan etti. Fotoğraf: Takvim

TRUMP NETANYAHU'YU GALİP İLAN ETTİ

Netanyahu'ya desteğini yineleyen ve kendisi sayesinde kazandığını söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump, Bibi Netanyahu'yu desteklediğinde bütün gidişat değişti ve şimdi, Harika bir Başbakan için kesin bir yenilgi yerine, geriden gelinen büyük bir çıkmaz gibi, hatta Netanyahu için bir ZAFER gibi görünüyor. Bunların hepsi, Ortadoğu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için yalnızca iyi olanı isteyen Başkan Trump'ın Desteğinden SONRA gerçekleşti!"