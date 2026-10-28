Trump paçaları erken sıvadı: Oylar sayılırken Netanyahu'nun zaferini ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump'tan Netanyahu'ya erken tebrik geldi. İsrail'de oy sayımı devam ederken Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Netanyahu'nun kendi desteği sayesinde önde olduğunu söylerken "Netanyahu için bir ZAFER gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'de oy sayımı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'yu galip ilan etti.
TRUMP NETANYAHU'YU GALİP İLAN ETTİ
Netanyahu'ya desteğini yineleyen ve kendisi sayesinde kazandığını söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Trump, Bibi Netanyahu'yu desteklediğinde bütün gidişat değişti ve şimdi, Harika bir Başbakan için kesin bir yenilgi yerine, geriden gelinen büyük bir çıkmaz gibi, hatta Netanyahu için bir ZAFER gibi görünüyor. Bunların hepsi, Ortadoğu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için yalnızca iyi olanı isteyen Başkan Trump'ın Desteğinden SONRA gerçekleşti!"
OY SAYIMI SÜRÜYOR
İsrail'de dün düzenlenen genel seçimin ardından oylar sayılmaya başlandı.
İsrail'deki genel seçimlerde oyların yüzde 28'den fazlasının sayılmasının ardından açıklanan sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri dahil muhalefetteki partiler oyların yüzde 51,3'ünü alırken, Netanyahu'nun bloğu yüzde 48,7'de kaldı.
İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oylara göre, Netanyahu bloğu yüzde 50,4'ten 48,7'ye gerilerken, muhalefetteki diğer partiler ise yüzde 49,6'dan yüzde 51,3'e yükseldi.
Netanyahu bloğu yaklaşık 778 bin 400 oyda kalırken, diğer partiler ise yaklaşık 819 bin 500 oy aldı.
Netanyahu bloğu dışındaki partilerin ulaştığı yüzde 51,3'lük oranın içinde, oyların yaklaşık yüzde 12'sinde Arap listelerinin yer aldığı aktarıldı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi yüzde 8,3 oy alırken, Raam partisi ise yüzde 3,7 oy oranına ulaştı.
Partiler bazında Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yüzde 22,2 ile kısmi sonuçlarda ilk sıradaki yerini korurken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi yüzde 15,4 ile ikinci sırada yer aldı.
Ortak Liste yüzde 8,3 ile üçüncü sırada gelirken, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,2 oy oranı elde etti.
Birleşik Tevrat Yahudiliği yüzde 6,7, İsrail Evimiz Partisi yüzde 6,4, Yahudi Gücü Partisi yüzde 6 ve Demokratlar Partisi yüzde 5,9 oy aldı.
Şas Partisi ile Dini Siyonizm Partisi yüzde 5,7'şer, Raam yüzde 3,7, Yedekler ve Ekonomi Partisi yüzde 2,7, Amha Yisrael ise yüzde 1,8 oy oranına ulaştı.