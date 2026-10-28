Sarıgül'ün muhasebecisi gizli ortaklığı ifşa etti: 'Yüzde 48 pay için 7-8 kez para taşıdım'
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada eski muhasebeci Oktay Özkan'ın savcılık ifadesi dikkat çekti. Özkan, 150 milyon euro yatırımla kurulan Titanic Deluxe Otel'de Sarıgül'ün yüzde 48 gizli payı bulunduğunu belirtti. Temel Aygün'den aldığı para paketlerini 7-8 kez Sarıgül'ün Platin Sitesi'ndeki evine taşıdığını anlattı.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında, gözaltına alınan kilit isimlerden eski muhasebeci Oktay Özkan, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Belek'teki 150 milyon euro yatırımla kurulan Titanic Otel'e gizli ortak olduğunu deşifre etti. Özkan, otelin ortağı Temel Aygün'den aldığı para paketlerini 7-8 kez Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'ndeki evine taşıdığını anlattı.
MUHASEBECİSİ İTİRAF ETTİ
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş adamının kara para aklama ve dolandırıcılık şikâyetiyle başlattığı Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada, gizli tanığın ifşaları dev rüşvet sarmalını deşifre etti. Son dalga operasyonda gözaltına alınan, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün serbest muhasebecisi Oktay Özkan, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki rüşvet paralarıyla Titanic Otel'in gizli ortağı olduğu iddiasına ilişkin itiraflarda bulundu.
Sarıgül'ü yaklaşık 30 yıldır tanıdığını ve serbest muhasebeci olarak bir dönem yanında görev yaptığını anlatan Özkan, Mustafa Sarıgül'ün kendisini Titanic Otelleri'nin ortağı Temel Aygün ile tanıştırdığını, Antalya'da Titanic Oteli'ni birlikte açmaları sebebiyle aralarındaki evrak düzenlemeleri ve para transferlerinde kuryelik ve iletişim görevi üstlendiğini anlattı.
'7-8 KEZ SEVKİYAT YAPTIM'
Savcılık sorgusunda para sevkiyatının detaylarını tek tek açıklayan Özkan, "Temel Aygün ile Mustafa Sarıgül ortak olduğu için evrakların düzenlenmesi ve aralarındaki para ilişkileri dolayısıyla iletişim halindeydim. Temel Aygün o dönem paket şeklinde parayı verir, ben de parayı saymadan Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan evine götürüp kendisine teslim ederdim" dedi.
Savcılığın para teslimatlarının ne zaman ve kaç kez yapıldığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Özkan, son sevkiyatın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirterek "Tahminim 4-5 ay önce Temel Aygün'ün Taksim'de bulunan oteline giderek çikolata kutusu büyüklüğünde ağzı kapalı para poşetini alıp Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan dairesine götürüp teslim ettim" dedi.
TITANIC OTEL'E YÜZDE 48 ORTAK
Yaklaşık 7-8 kez Temel Aygün'den para alarak Mustafa Sarıgül'e teslim ettiğini belirten muhasebeci Özkan, "Bu paralar Titanic Otel'in ortaklığıyla ilgiliydi. Her iki taraf da bana güvendiği için aralarında para teslimlerini ben yapardım. Kendi aralarında konuşur, rakamları kendileri tespit edip anlaşırlardı. Bu para teslimleri karşılığında herhangi bir ücret almadım" dedi.
Gizli tanık "A3M2LK48"in beyanlarıyla gündeme gelen ve yatırım bedelinin 150 milyon euro olduğu açıklanan Antalya Belek'teki Titanic Deluxe Otel ortaklığı iddiası, Oktay Özkan'ın ifadeleriyle belgelendi. Muhasebeci Özkan, bildiği kadarıyla Mustafa Sarıgül'ün otele yüzde 48 ortak olduğunu ifade etti.