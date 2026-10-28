Sarıgül ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında, gözaltına alınan kilit isimlerden eski muhasebeci Oktay Özkan, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Belek'teki 150 milyon euro yatırımla kurulan Titanic Otel'e gizli ortak olduğunu deşifre etti. Özkan, otelin ortağı Temel Aygün'den aldığı para paketlerini 7-8 kez Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'ndeki evine taşıdığını anlattı.

Sarıgül'ü yaklaşık 30 yıldır tanıdığını ve serbest muhasebeci olarak bir dönem yanında görev yaptığını anlatan Özkan, Mustafa Sarıgül'ün kendisini Titanic Otelleri'nin ortağı Temel Aygün ile tanıştırdığını, Antalya'da Titanic Oteli'ni birlikte açmaları sebebiyle aralarındaki evrak düzenlemeleri ve para transferlerinde kuryelik ve iletişim görevi üstlendiğini anlattı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş adamının kara para aklama ve dolandırıcılık şikâyetiyle başlattığı Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada, gizli tanığın ifşaları dev rüşvet sarmalını deşifre etti. Son dalga operasyonda gözaltına alınan, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün serbest muhasebecisi Oktay Özkan, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki rüşvet paralarıyla Titanic Otel'in gizli ortağı olduğu iddiasına ilişkin itiraflarda bulundu.

Özkan, son sevkiyatın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirtti.

'7-8 KEZ SEVKİYAT YAPTIM'

Savcılık sorgusunda para sevkiyatının detaylarını tek tek açıklayan Özkan, "Temel Aygün ile Mustafa Sarıgül ortak olduğu için evrakların düzenlenmesi ve aralarındaki para ilişkileri dolayısıyla iletişim halindeydim. Temel Aygün o dönem paket şeklinde parayı verir, ben de parayı saymadan Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan evine götürüp kendisine teslim ederdim" dedi.

Savcılığın para teslimatlarının ne zaman ve kaç kez yapıldığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Özkan, son sevkiyatın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirterek "Tahminim 4-5 ay önce Temel Aygün'ün Taksim'de bulunan oteline giderek çikolata kutusu büyüklüğünde ağzı kapalı para poşetini alıp Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan dairesine götürüp teslim ettim" dedi.