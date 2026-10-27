Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından beklenen ayrılık kararı alındı. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı. Gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Cihan Kamer, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile son detayları görüşmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Deneyimli çalıştırıcının ayrılığı sonrası gözler yönetimin belirleyeceği yeni teknik direktöre çevrildi.

SAMANDIRA'DA OLAĞANÜSTÜ ZİRVE: AZİZ YILDIRIM VE CİHAN KAMER TESİSLERDE

Derbi mağlubiyeti sonrasında yönetim kurulunun büyük çoğunluğunun kan değişimi yönünde görüş bildirmesi üzerine süreç hızlandı:

KRİZ MASASI KURULDU

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Cihan Kamer, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile bir araya gelmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çıkarma yaptı.

AYRILIK KESİNLEŞTİ

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı son bilgilere göre İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.

Takımla Toplantı Yapılacak: Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik heyetle yapılan görüşmenin ardından Samandıra'da futbolcularla da özel bir toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından resmi açıklama yayımladı.