Galatasaray derbisi sonu oldu! İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Aziz Yıldırım ve Cihan Kamer Samandıra'ya giderken, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından beklenen ayrılık kararı alındı. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı. Gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Cihan Kamer, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile son detayları görüşmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Deneyimli çalıştırıcının ayrılığı sonrası gözler yönetimin belirleyeceği yeni teknik direktöre çevrildi.
SAMANDIRA'DA OLAĞANÜSTÜ ZİRVE: AZİZ YILDIRIM VE CİHAN KAMER TESİSLERDE
Derbi mağlubiyeti sonrasında yönetim kurulunun büyük çoğunluğunun kan değişimi yönünde görüş bildirmesi üzerine süreç hızlandı:
KRİZ MASASI KURULDU
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Cihan Kamer, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile bir araya gelmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çıkarma yaptı.
AYRILIK KESİNLEŞTİ
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı son bilgilere göre İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.
Takımla Toplantı Yapılacak: Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik heyetle yapılan görüşmenin ardından Samandıra'da futbolcularla da özel bir toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından resmi açıklama yayımladı.
FENERBAHÇE AYRILIĞI KAP'A BİLDİRDİ
Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.