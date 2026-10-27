Gizli tanık, Sarıgül ailesinin lüks otelde yüzde 50 gizli ortaklığı bulunduğunu öne sürdü.

ALTINBAŞ'A 600 MİLYON EURO SORGUSU

Gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev projelerin imar rantından elde ettiği milyar dolarlık rüşvet paralarını legalleştirmek için Altınbaş ailesini kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını iddia etmişti. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'a da savcılık sorgusunda gizli tanığın 600 milyon euro iddiasının sorulduğu öğrenildi.