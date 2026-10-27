Savaş ve artan enerji fiyatları nedeniyle bu sürecin ertelendiğini ifade eden Karakaş, ocak ayından itibaren refah payı ve iyileştirmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.





AÇLIK SINIRI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARASINDAKİ FARK AÇILDI



Açlık sınırının 37 bin 801 TL seviyesinde olduğunu belirten Karakaş, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşıyla arasındaki farkın büyüdüğüne dikkat çekti. Emeklilerin ekonomik durumunun hem AK Parti teşkilatında hem de Meclis'te gündeme geldiğini aktaran Karakaş, yeni bütçe kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığında hesaplamalar yapıldığını söyledi.

Karakaş, yasal maaş artışına ilave olarak bütçe imkanları dahilinde ne kadar iyileştirme yapılabileceğinin değerlendirildiğini belirtti.