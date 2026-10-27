Emekliye yüzde 5 refah payı formülü! Yüzde 15 zam senaryosunda maaşlar yeniden hesaplandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini umduklarını açıklaması, milyonlarca emeklinin ve çalışanın gözünü ocak ayındaki maaş artışlarına çevirdi. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında Ankara kulislerinde konuşulan zam formüllerini, yıl sonu enflasyon beklentilerini ve olası refah payı düzenlemesinin maaşlara etkisini değerlendirdi. Karakaş'ın hesaplamalarına göre, yüzde 10'luk yasal artışa ilave yüzde 5 refah payı eklenmesi halinde toplam zam oranı yüzde 15'e ulaşabilecek. Ancak söz konusu oranlar henüz kesinleşmiş değil; nihai artış, yapılacak düzenlemelere bağlı olacak.
Emekli maaşlarına yönelik beklentileri değerlendiren SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, hükümetin emeklilerin ve çalışanların gelirlerini iyileştirmeye yönelik hedefleri bulunduğunu belirtti.
Savaş ve artan enerji fiyatları nedeniyle bu sürecin ertelendiğini ifade eden Karakaş, ocak ayından itibaren refah payı ve iyileştirmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.
Karakaş, "2027 yılı emeklilerin yılı olacak, memurların yılı olacak, kamu çalışanlarının ve asgari ücretlilerin yılı olacak dersek yanlış olmayacak" ifadelerini kullandı.
AÇLIK SINIRI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARASINDAKİ FARK AÇILDI
Açlık sınırının 37 bin 801 TL seviyesinde olduğunu belirten Karakaş, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşıyla arasındaki farkın büyüdüğüne dikkat çekti. Emeklilerin ekonomik durumunun hem AK Parti teşkilatında hem de Meclis'te gündeme geldiğini aktaran Karakaş, yeni bütçe kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığında hesaplamalar yapıldığını söyledi.
Karakaş, yasal maaş artışına ilave olarak bütçe imkanları dahilinde ne kadar iyileştirme yapılabileceğinin değerlendirildiğini belirtti.
OCAK ZAMMINDA ENFLASYON HESABI: ORANLAR NE GÖSTERİYOR?
Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden olası zam oranlarını değerlendiren İsa Karakaş, Merkez Bankası, Orta Vadeli Program (OVP) ve uluslararası kuruluşların tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 ile yüzde 29,99 aralığında beklendiğini ifade etti.
Bu tahminler üzerinden yapılan hesaplamalara göre:
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri: 6 aylık enflasyon farkının yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında, ortalama yüzde 10 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
- Memur ve memur emeklileri: Toplu sözleşme farkıyla birlikte artışın yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 aralığında, ortalama yüzde 8 seviyesinde olması öngörülüyor.
- Yüzde 10'a tamamlama ihtimali: Karakaş, Mehmet Şimşek'in enflasyonun altında zam yapılmayacağı yönündeki açıklamalarını dikkate alarak memur ve memur emeklilerinin artış oranının yüzde 10'a tamamlanmasının güçlü bir ihtimal olduğunu dile getirdi.
YÜZDE 10 ZAM GELİRSE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Yalnızca yüzde 10'luk artışın uygulanması halinde en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'den yaklaşık 25 bin 907 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşında ise toplu sözleşme ve enflasyon hesabına göre farklı tutarlar gündeme geliyor.
31 bin 520 TL olan en düşük memur emeklisi maaşının toplu sözleşmeyle 34 bin 672 TL'ye ulaşacağını belirtti.
ANKARA KULİSLERİNDE YÜZDE 5 REFAH PAYI FORMÜLÜ
Maaş artışlarına ilişkin en dikkat çekici ihtimallerden biri de yasal zamma ek refah payı verilmesi. İsa Karakaş, Ankara'da konuşulan formüllerden birinin enflasyonla mücadele de gözetilerek en fazla yüzde 5 ilave refah payı verilmesi olduğunu aktardı.
Bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde yüzde 10'luk artışa yüzde 5 refah payı eklenerek toplam artış oranı yüzde 15'e çıkabilecek. Karakaş, böyle bir düzenlemeyle memur emeklileri dahil tüm emeklilerin zam oranlarının eşitlenebileceğini belirtti.
YÜZDE 15 ZAM SENARYOSUNDA YENİ MAAŞLAR HESAPLANDI
Yüzde 10'luk yasal artışa yüzde 5 refah payı eklenmesi halinde maaşların ulaşabileceği seviyeler de gündeme geldi. Karakaş'ın açıkladığı senaryoya göre en düşük emekli maaşı 27 bin 85 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 36 bin 248 TL'ye yükselebilir.
Aile ve çocuk yardımı alan üniversite mezunu bir memurun maaşının da yüzde 15'lik artışla yaklaşık 84 bin TL seviyesine ulaşabileceği belirtildi.
EMEKLİ VE MEMURLARIN GÖZÜ OCAK AYINDA
Başkan Erdoğan'ın gelirleri iyileştirmeye yönelik açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarında uygulanabilecek artış formülleri gündemdeki yerini koruyor. Yıl sonu enflasyon verileri, bütçe imkanları ve olası refah payı düzenlemesi, ocak ayında oluşacak maaş tablosunda belirleyici olacak.
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın değerlendirmeleri, yüzde 10'luk artışın yanı sıra yüzde 5 refah payı ihtimalinin de hesaplamalara dahil edildiğini ortaya koyuyor. Ancak emeklilerin ve çalışanların alacağı kesin zam oranları ile yeni maaş tutarları, resmi kararların açıklanmasıyla netleşecek.