Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalandırılırken Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından yaşanan kavga nedeniyle hakem tarafından dört futbolcuya kart gösterildi.



Futbolcular hakkında uygulanabilecek ilave yaptırımlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin sevkleri ve ardından PFDK'nın vereceği kararlarla netleşecek.

Talimatın ilgili maddeleri, saldırı için 5 ila 10, kavga için ise 3 ila 5 maçlık men cezası öngörüyor.