UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Faturası ağır olacak! İşte derbi sonrası beklenen cezalar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından futbolcular arasında kavga çıktı. İki oyuncunun kırmızı, iki oyuncunun sarı kart gördüğü olaylar sonrasında disiplin cezaları da gündeme geldi. Futbol Disiplin Talimatı'na göre futbolculara 10 maça kadar men cezası verilebilir.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Faturası ağır olacak! İşte derbi sonrası beklenen cezalar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai, Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik yaşandı.

Özellikle Brown ile Bardakcı arasındaki fiziksel mücadele kavgaya dönüştü.

Faturası ağır olacak! İşte derbi sonrası beklenen cezalar-2
SALDIRIDAN SEVK EDİLİRLERSE 10 MAÇA KADAR CEZA

Derbi sonrasında yaşanan olayların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) taşınması halinde uygulanacak yaptırımlar, futbolcuların hangi maddeden sevk edileceğine göre değişecek.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinde yer alan "Saldırı" kapsamında sevk yapılması durumunda oyuncular 5 ila 10 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Faturası ağır olacak! İşte derbi sonrası beklenen cezalar-3
KAVGA MADDESİNDE CEZA 3 İLA 5 MAÇ

Oyuncuların Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesindeki "Kavga" hükmünden PFDK'ya sevk edilmesi halinde ise 3 ila 5 maç arasında men cezası uygulanabilecek.

Böylece derbi sonrasındaki olaylara ilişkin disiplin sürecinde sevk maddesi, futbolcuların alabileceği cezaların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Faturası ağır olacak! İşte derbi sonrası beklenen cezalar-4
DERBİ SONRASI 2 KIRMIZI, 2 SARI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından yaşanan kavga nedeniyle hakem tarafından dört futbolcuya kart gösterildi.

Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalandırılırken Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai sarı kart gördü.

Faturası ağır olacak! İşte derbi sonrası beklenen cezalar-5
Futbolcular hakkında uygulanabilecek ilave yaptırımlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin sevkleri ve ardından PFDK'nın vereceği kararlarla netleşecek.

Talimatın ilgili maddeleri, saldırı için 5 ila 10, kavga için ise 3 ila 5 maçlık men cezası öngörüyor.

Spor yazarları derbiyi yorumladı: Kazandığına dua etsinSpor yazarları derbiyi yorumladı: Kazandığına dua etsin
Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Kazandığına dua etsin"

Avrupa derbiyi konuşuyor: "Öfke patlaması" İşte atılan manşetler
SONRAKİ HABER

Avrupa derbiyi konuşuyor! İşte atılan manşetler
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Süperlig

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler