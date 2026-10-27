Faturası ağır olacak! İşte derbi sonrası beklenen cezalar
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından futbolcular arasında kavga çıktı. İki oyuncunun kırmızı, iki oyuncunun sarı kart gördüğü olaylar sonrasında disiplin cezaları da gündeme geldi. Futbol Disiplin Talimatı'na göre futbolculara 10 maça kadar men cezası verilebilir.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.
Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai, Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik yaşandı.
Özellikle Brown ile Bardakcı arasındaki fiziksel mücadele kavgaya dönüştü.
SALDIRIDAN SEVK EDİLİRLERSE 10 MAÇA KADAR CEZA
Derbi sonrasında yaşanan olayların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) taşınması halinde uygulanacak yaptırımlar, futbolcuların hangi maddeden sevk edileceğine göre değişecek.
Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinde yer alan "Saldırı" kapsamında sevk yapılması durumunda oyuncular 5 ila 10 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.
KAVGA MADDESİNDE CEZA 3 İLA 5 MAÇ
Oyuncuların Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesindeki "Kavga" hükmünden PFDK'ya sevk edilmesi halinde ise 3 ila 5 maç arasında men cezası uygulanabilecek.
Böylece derbi sonrasındaki olaylara ilişkin disiplin sürecinde sevk maddesi, futbolcuların alabileceği cezaların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
DERBİ SONRASI 2 KIRMIZI, 2 SARI KART ÇIKTI
Karşılaşmanın ardından yaşanan kavga nedeniyle hakem tarafından dört futbolcuya kart gösterildi.
Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalandırılırken Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai sarı kart gördü.
Futbolcular hakkında uygulanabilecek ilave yaptırımlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin sevkleri ve ardından PFDK'nın vereceği kararlarla netleşecek.
Talimatın ilgili maddeleri, saldırı için 5 ila 10, kavga için ise 3 ila 5 maçlık men cezası öngörüyor.