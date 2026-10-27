KONFEKSİYON ATÖLYESİNDEN FORMULA PİSTLERİNE UZANAN HAYAT MÜCADELESİ Aslen Trabzonlu bir ailenin üç kız çocuğundan en büyüğü olan Gülşah Çınar'ın hayat hikayesi, stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Bugüne kadar hep azla yetindiğini ancak artık büyük oynamak istediğini vurgulayan yarışmacının hayatındaki dönüm noktaları dikkat çekti: 1987: İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi; çocukluğu anne ve babasının işlettiği konfeksiyon atölyesinde masaların altında uyuyarak ve maddi zorluklarla geçti.

İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi; çocukluğu anne ve babasının işlettiği konfeksiyon atölyesinde masaların altında uyuyarak ve maddi zorluklarla geçti. 12 Yaş Fark: Kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine ikinci bir anne olarak büyüdü; lise yıllarında katıldığı bir oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçildi.

Kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine ikinci bir anne olarak büyüdü; lise yıllarında katıldığı bir oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçildi. 2014: Halasının kızına yardım etmek için gittiği karakolda tanıştığı hayatının aşkıyla, romantik bir evlilik teklifinin ardından dünyaevine girdi.

Halasının kızına yardım etmek için gittiği karakolda tanıştığı hayatının aşkıyla, romantik bir evlilik teklifinin ardından dünyaevine girdi. 2018: Kızı Asu Beren dünyaya geldi.

İLK KUTUDAN 250 TL ÇIKTI, STÜDYODA İSPANYOLCA RÜZGARI ESTİ Yarışmaya uğurlu sayısı olan Zeynel'in 7 numaralı kutusunu açtırarak başlayan Gülşah, kutudan 250 TL çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Koşarak Zeynel'e sarılan Gülşah'ın heyecanına, stüdyodaki eğlenceli diyaloglar eşlik etti.

Yarışmacılardan Carlos'tan İspanyolca öğrenen Zeynel'in, Feyzanur'a İspanyolca "Saçın çok güzel" anlamına gelen "Tu cabello es hermosa" cümlesini kurması stüdyoyu kahkahaya boğdu. Esra Erol'un Yozgat aksanıyla İspanyolcayı birbirine benzeterek "Sınır komşusu gibi" esprisini yapması ve Zeynel'in Carlos'a Yozgat'ı "Tam haritanın göbeğinde" diyerek tarif etmesi yarışmanın temposunu yükseltti.

TRABZON'DAN CANLI BAĞLANAN BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞDU Yarışmanın ilerleyen turlarında 5 milyon TL'lik kutulardan birini açtığını belirten Gülşah, Trabzon'dan canlı yayına bağlanan babası Coşkun Bey'i karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun zamandır babasını yüz yüze göremediğini söyleyen Gülşah'a moral veren Coşkun Bey, tabloda hala 5 milyon TL, 3 milyon TL, 1 milyon TL ve 750 bin TL gibi büyük ödüllerin yanı sıra bolca mavi kutu bulunduğunu hatırlattı.