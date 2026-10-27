Var Mısın Yok Musun’da hem romantizm hem gözyaşı: Karakolda hayatının aşkını bulan Gülşah’ın kutusundan ne çıkacak?
Var Mısın Yok Musun’un yeni bölümünde 5 milyon TL’lik büyük ödül için kutuların karşısına geçen Gülşah Çınar, hem neşeli anları hem de gözyaşlarıyla geceye damga vurdu. Çocukluğu konfeksiyon atölyesinde masaların altında geçen ve artık kızı için büyük oynamak istediğini söyleyen Gülşah, ilk kutusunda 250 TL’yi bularak yarışmaya hızlı başladı. Babası Coşkun Bey’in canlı yayındaki uğurlu sayı tavsiyesiyle heyecanı artan Gülşah’ın 20 numaralı kutusundan ne çıkacak?
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde, 5 milyon TL'lik büyük ödül için 20 numaralı kutusuyla Gülşah Çınar yarışıyor.
Çocukluk yıllarından itibaren verdiği hayat mücadelesiyle stüdyodakileri duygulandıran Gülşah, kızı Asu Beren'e iyi bir gelecek kurmak ve hayalindeki arabayı almak için kutuların karşısına geçti.
KURA ÇEKİMİNDE SIRASINI DEVRETTİ, 20 NUMARALI KUTUYU SEÇTİ
Yarışmanın başında kura çekimi hikayesini anlatan Gülşah, normalde kendi sırası geldiğinde 5 numarayı çekmek isteyen yarışmacı arkadaşı Feyza'ya öncelik tanıdı. Bu jestin ardından 7. sıraya kalan Gülşah, uğurlu sayısı olan 7 numaralı kutuyu almayı beklerken o kutuyu Zeynel çekti.
KONFEKSİYON ATÖLYESİNDEN FORMULA PİSTLERİNE UZANAN HAYAT MÜCADELESİ
Aslen Trabzonlu bir ailenin üç kız çocuğundan en büyüğü olan Gülşah Çınar'ın hayat hikayesi, stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Bugüne kadar hep azla yetindiğini ancak artık büyük oynamak istediğini vurgulayan yarışmacının hayatındaki dönüm noktaları dikkat çekti:
- 1987: İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi; çocukluğu anne ve babasının işlettiği konfeksiyon atölyesinde masaların altında uyuyarak ve maddi zorluklarla geçti.
- 12 Yaş Fark: Kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine ikinci bir anne olarak büyüdü; lise yıllarında katıldığı bir oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçildi.
- 2014: Halasının kızına yardım etmek için gittiği karakolda tanıştığı hayatının aşkıyla, romantik bir evlilik teklifinin ardından dünyaevine girdi.
- 2018: Kızı Asu Beren dünyaya geldi.
İLK KUTUDAN 250 TL ÇIKTI, STÜDYODA İSPANYOLCA RÜZGARI ESTİ
Yarışmaya uğurlu sayısı olan Zeynel'in 7 numaralı kutusunu açtırarak başlayan Gülşah, kutudan 250 TL çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Koşarak Zeynel'e sarılan Gülşah'ın heyecanına, stüdyodaki eğlenceli diyaloglar eşlik etti.
Yarışmacılardan Carlos'tan İspanyolca öğrenen Zeynel'in, Feyzanur'a İspanyolca "Saçın çok güzel" anlamına gelen "Tu cabello es hermosa" cümlesini kurması stüdyoyu kahkahaya boğdu. Esra Erol'un Yozgat aksanıyla İspanyolcayı birbirine benzeterek "Sınır komşusu gibi" esprisini yapması ve Zeynel'in Carlos'a Yozgat'ı "Tam haritanın göbeğinde" diyerek tarif etmesi yarışmanın temposunu yükseltti.
TRABZON'DAN CANLI BAĞLANAN BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Yarışmanın ilerleyen turlarında 5 milyon TL'lik kutulardan birini açtığını belirten Gülşah, Trabzon'dan canlı yayına bağlanan babası Coşkun Bey'i karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun zamandır babasını yüz yüze göremediğini söyleyen Gülşah'a moral veren Coşkun Bey, tabloda hala 5 milyon TL, 3 milyon TL, 1 milyon TL ve 750 bin TL gibi büyük ödüllerin yanı sıra bolca mavi kutu bulunduğunu hatırlattı.
Gülşah'ın uğurlu sayı tavsiyesi istemesi üzerine Coşkun Bey, 8 numaralı kutuyu işaret etti. Bugüne kadar oturduğu evlerin daire numarasının genelde 8 olduğunu belirten Gülşah da babasının bu önerisine sıcak baktı. Babasından aldığı moralle yarışmaya devam eden Gülşah, kutulardan çıkacak rakamlarla nasıl bir tablo yakalayacak ve gecenin sonunda ne kadar kazanacak?