Külliye'de Cumhur istişaresi! Başkan Erdoğan Bahçeli'yi 'KAAN'la kabul etti... 1 saatlik zirvenin perde arkası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi öncesi yapılan Cumhur zirvesi yaklaşık 1 saat sürdü. Kritik görüşmede Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum ve saha raporları, Meclis'te kurulması planlanan izleme komisyonu, Cumhur İttifakı'nın 2028 yıl haritası ile bölgesel ve küresel meseleleri ele alındığı değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'ye yaptığı KAAN jesti ise dikkatlerden kaçmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devlet Teşkilatları bir araya geldi.Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASADA
İki Cumhur liderinin Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum ve saha raporlarını, Meclis'te kurulması planlanan izleme komisyonunu, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı değerlendiriliyor.
LİBYA-MEKKE-BEDİR HATTI MASAYA YATIRILACAK
Libya ile imzalanan, Hafter tarafının da onayladığı Deniz Yetki Anlaşması, Meclis'e gelecek Mekke tezkeresi ve Bedir Mutabakatı da gündemde önemli yer tutuyor.
BAHÇELİ'YE KAAN JESTİ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulünde yaptığı KAAN jesti dikkatlerden kaçmadı.
Erdoğan, MHP liderini KAAN motifli kravatla karşıladı. Bilindiği üzere Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın isim babası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
BAHÇELİ: BİR KEZ DAHA ERDOĞAN
Başkan Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini belirten Bahçeli, "Kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ülkemizin ve bölgemizin yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli şöyle konuşmuştu:
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır.
Dünyanın içinde bulunduğu kaotik süreçte, bölgemizde cereyan eden belirsizliklerle dolu ortamda, 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge yolunda tarihi adımların atıldığı bir dönemde, Türkiye'nin istikamet değiştirmeye ve hedeflerinden vazgeçmeye değil, sistemsel ve kurumsal olarak bütünüyle mevcut imkanlarını ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır."