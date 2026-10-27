Emekli zammında üçlü formül! Açıklama AK Parti kaynaklarından: Refah payı, ek ödeme ve 65 yaş üstüne zam
Emekli maaşlarına Ocak zammı öncesi refah payı ya da seyyanen zam ve ek ödeme formülleri gündeme geldi. AK Parti kulislerinde emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için farklı seçenekler değerlendirilirken, 65 yaş üstü emeklilere daha yüksek zam yapılması ve en düşük emekli maaşına ilave ödeme verilmesi de masadaki alternatifler arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği olası düzenlemenin kulis detayları Takvim'de!
Türkiye'de milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren emekli maaşı düzenlemelerinde süreç hız kazandı.
Ülke genelindeki yaklaşık 18 milyon emekli ile 27,5 milyon aktif prim ödeyen çalışan dengesini gözeten yeni ekonomik formüller, ekonomi yönetiminin ve ilgili kurumların masasında detaylı bir şekilde ele alınıyor.
EMEKLİYE REFAH PAYI YA DA SEYYANEN ZAM
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maaş artışlarının yanı sıra refah payı verilmesi ve en düşük emekli maaşı alanlara yönelik tamamlayıcı bir düzenleme yapılması seçenekler arasında bulunuyor.
Kulislerdeki ilk alternatifleri aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "AK Parti üst düzey yetkililerden aldığımız bilgiye göre emekli zamları konusunda çalışmalar yürütülüyor ve farklı formüller masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri memnun edecek gelişmeler olacağını ifade etmişti. İşte bu gelişmeler neler olabilir, şimdi gözler bunlara çevrildi. Seyyanen zam olabileceği ifade ediliyor ya da belli bir oranda refah payı verilebileceği ifade ediliyor emeklilere" dedi.
65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA FAZLA ZAM YAPILABİLİR
AK Parti kaynaklarının değerlendirmelerine göre, emeklilere yönelik olası düzenlemelerde farklı grupların ihtiyaçlarının ayrı ayrı ele alınması gündemde. Bu çerçevede 65 yaş üstündeki emeklilere daha fazla zam yapılması seçeneği de öne çıkıyor.
Ancak zam oranları, uygulamanın kapsamı ve olası ek ödeme tutarlarına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Düzenlemenin ayrıntılarının ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.
ÇALIŞAN VE ÇALIŞAMAYAN EMEKLİLER AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR
Emeklilerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte çalışan emekliler ile çalışma imkanı bulunmayan emeklilerin ihtiyaçlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi üzerinde duruluyor.
Edinilen bilgilere göre, düzenleme sürecinde önce tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara yönelik ilave ödemelerin gündeme alınması seçenekler arasında yer alıyor.
Bu yaklaşım doğrultusunda, emeklilerin gelir durumları ve ihtiyaçları dikkate alınarak tamamlayıcı adımlar atılması değerlendiriliyor.
REFAH PAYI VE EK ÖDEMELERDE HANGİ KRİTERLER UYGULANABİLİR?
Refah payı veya ek ödeme uygulamasının hayata geçirilmesi durumunda, emeklilerin durumlarına göre farklı kriterlerin belirlenmesi gündeme gelebilecek. Böylece genel maaş artışlarının yanında özellikle düşük gelirli emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik ek adımların atılması değerlendiriliyor.
Türkiye'de yaklaşık 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunuyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren olası düzenlemelerin kapsamı, ilgili kurumların değerlendirmeleri ve bütçe imkanları doğrultusunda şekillenecek.
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