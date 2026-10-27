Türkiye'de milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren emekli maaşı düzenlemelerinde süreç hız kazandı.

Ülke genelindeki yaklaşık 18 milyon emekli ile 27,5 milyon aktif prim ödeyen çalışan dengesini gözeten yeni ekonomik formüller, ekonomi yönetiminin ve ilgili kurumların masasında detaylı bir şekilde ele alınıyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI YA DA SEYYANEN ZAM

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maaş artışlarının yanı sıra refah payı verilmesi ve en düşük emekli maaşı alanlara yönelik tamamlayıcı bir düzenleme yapılması seçenekler arasında bulunuyor.