Kara para ağı patladı, koruması döküldü! YENİ Parti'nin kucağındaki Mustafa Sarıgül bombası: Özel ihraç edemedi
YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, merkezinde yer aldığı kara para soruşturması ve korumasının "cinsel saldırı" itiraflarının yer aldığı etkin pişmanlık talebi sonrası parti rozetini çıkarıyor. Özgür Özel'in savunamadığı ancak ihraç da edemediği Sarıgül'ün "Üyeliğimi sakıya alıyorum" sözleri, YENİ Parti'nin kucağındaki büyük bombayı gözler önüne serdi.
Sarıgül, soruşturma tamamlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına başvuracağını duyurdu.
Kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu savundu.
ÖZGÜR ÖZEL İHRAÇ EDEMEDİ!
YENİ Parti'nin kucağına düşen Sarıgül bombasına ilişkin Özgür Özel'den de tek kelime açıklama gelmiyor. Özel bununla beraber Mustafa Sarıgül'ü de ihraç edemiyor.
İşte bu noktada Sarıgül'ün "Üyeliğimi askıya alıyorum" çıkışı yapması YENİ Parti'nin kucağına düşen bombanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Nitekim, bu hamle Mustafa Sarıgül'ün etkin pişmanlıktan yararlanan koruması Ömer Beşir Demir'in itirafçı oluşu sonrası geldi.
KORUMA İTİRAFÇI OLDU: SARIGÜL TARAFINDAN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM
Nitekim YENİ Parti, yine uçkur skandalı ile çalkalanıyor.
Kara para soruşturmasının göbeğindeki isim Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel eğilimli fuhuş ve şantaj ağı deşifre oldu. İtiraf bizzat "Cinsel saldırıya uğradım" diyen koruma Beşir Ömer Demir'den geldi.
Ters ilişki görüntülerinin öncesinin de olduğunu belirten Demir, İstanbul Platin Konutları ve Angora Evleri'ni işaret edip "HTS'ye bakılsın" dedi. Sarıgül ve avukatlarının Demir'i imza ile korkutup susması için 150 bin dolar verdiği öğrenildi. 200 bin dolara "montaj" raporu alınan gerçek görüntüleri ise evin Özbek temizlikçisi ve şoför Turgut Alkan'ın çektiği söyleniyor.
Sarıgül'ün Ankara'da bir berberle daha ilişkisi olduğu iddia ediliyor.
SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRACAK CİNSTEN
Nitekim, koruma Beşir Ömer Demir'in verdiği ifadelerde yer alan "Nitelikli cinsel saldırı" suçu, Mustafa Sarıgül'e "dokunacak" cinsten. Vahim itiraflar, Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığını kaldıracak türden.