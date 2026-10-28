Kara para ağı patladı, koruması döküldü! YENİ Parti'nin kucağındaki Mustafa Sarıgül bombası: Özel ihraç edemedi







Nitekim, bu hamle Mustafa Sarıgül'ün etkin pişmanlıktan yararlanan koruması Ömer Beşir Demir'in itirafçı oluşu sonrası geldi.



KORUMA İTİRAFÇI OLDU: SARIGÜL TARAFINDAN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM



Nitekim YENİ Parti, yine uçkur skandalı ile çalkalanıyor.



Kara para soruşturmasının göbeğindeki isim Mustafa Sarıgül'ün eşcinsel eğilimli fuhuş ve şantaj ağı deşifre oldu. İtiraf bizzat "Cinsel saldırıya uğradım" diyen koruma Beşir Ömer Demir'den geldi.



Ters ilişki görüntülerinin öncesinin de olduğunu belirten Demir, İstanbul Platin Konutları ve Angora Evleri'ni işaret edip "HTS'ye bakılsın" dedi. Sarıgül ve avukatlarının Demir'i imza ile korkutup susması için 150 bin dolar verdiği öğrenildi. 200 bin dolara "montaj" raporu alınan gerçek görüntüleri ise evin Özbek temizlikçisi ve şoför Turgut Alkan'ın çektiği söyleniyor.



Sarıgül'ün Ankara'da bir berberle daha ilişkisi olduğu iddia ediliyor.