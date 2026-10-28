Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmenin sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçildi. Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen öğretmen hakkında idari ve adli işlem başlatıldı. Balıkesir Valiliği, öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.