Balıkesir Edremit'te Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde görev yapan bir öğretmen, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Balıkesir Valiliği, söz konusu öğretmenin Edremit Kaymakamlığı tarafından derhal görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmenin sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçildi. Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen öğretmen hakkında idari ve adli işlem başlatıldı. Balıkesir Valiliği, öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.
ÖĞRETMEN DERHAL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Paylaşımların tespit edilmesinin ardından Edremit Kaymakamlığı tarafından öğretmen hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı.
HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR SONRASI GÖZALTI
Balıkesir Valiliği, görevden uzaklaştırılan öğretmenin gözaltına alındığını da açıkladı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel